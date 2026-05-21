Bảng chuyển đổi PolySwarm sang Lira Thổ Nhĩ Kỳ
- 1 NCT0.346746 TRY
- 5 NCT1.73 TRY
- 10 NCT3.47 TRY
- 50 NCT17.34 TRY
- 100 NCT34.67 TRY
- 1,000 NCT346.75 TRY
- 5,000 NCT1,733.73 TRY
- 10,000 NCT3,467.46 TRY
- 1 TRY2.883 NCT
- 5 TRY14.41 NCT
- 10 TRY28.83 NCT
- 50 TRY144.1 NCT
- 100 TRY288.3 NCT
- 1,000 TRY2,883 NCT
- 5,000 TRY14,419 NCT
- 10,000 TRY28,839 NCT
PolySwarm (NCT) hiện đang được giao dịch ở mức TL 0.346746 TRY , phản ánh mức biến động 1.98% trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt TL2.24M, với vốn hoá thị trường pha loãng hoàn toàn là TL653.87M TRY. Để xem thêm xu hướng theo thời gian thực, biểu đồ và dữ liệu lịch sử, vui lòng truy cập trang giá PolySwarm chuyên dụng của chúng tôi.
84.97B TRY
Nguồn cung lưu thông
2.24M
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
653.87M TRY
Vốn hóa thị trường của
1.98%
Biến động giá (1D)
TL 0.007726
Cao nhất 24H
TL 0.007445
Thấp nhất 24H
Biểu đồ xu hướng NCT sang TRY ở trên hiển thị cả giá theo thời gian thực và biến động lịch sử. Bạn có thể chuyển đổi giữa các khung thời gian khác nhau - 24 giờ, 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày, v.v. - để phân tích xu hướng ngắn hạn và dài hạn, xác định mô hình thị trường và theo dõi biến động của PolySwarm so với TRY. Công cụ trực quan này hỗ trợ đưa ra các quyết định giao dịch và đầu tư một cách có thông tin. Để cập nhật thông tin thị trường mới nhất, vui lòng kiểm tra giá PolySwarm hiện tại.
Tóm tắt chuyển đổi NCT sang TRY
Tính đến | 1 NCT = 0.346746 TRY | 1 TRY = 2.883 NCT
Hôm nay, tỷ lệ chuyển đổi của 1 NCT sang TRY là 0.346746 TRY.
Mua 5 NCT sẽ có giá là 1.73 TRY và 10 NCT có giá là 3.47 TRY.
1 TRY có thể được chuyển đổi sang 2.883 NCT.
50 TRY có thể được chuyển đổi sang 144.1 NCT, không bao gồm bất kỳ phí sàn hoặc phí gas nào.
Tỷ lệ chuyển đổi của 1 NCT sang TRY đã thay đổi -4.38% trong 7 ngày qua.
Trong 24 giờ qua, tỷ lệ đã biến động 1.98%, đạt mức cao nhất là 0.348188 TRY và thấp nhất là 0.335524 TRY.
Một tháng qua, giá trị của 1 NCT là 0.321418 TRY, tương ứng với mức thay đổi +7.87% so với giá hiện tại.
Trong 90 ngày qua, NCT đã thay đổi 0.016089 TRY, dẫn đến mức thay đổi +4.86% về giá trị.
Biến động chuyển đổi và xu hướng giá từ NCT sang TRY
Trong 24 giờ qua, PolySwarm (NCT) đã dao động trong khoảng từ 0.335524 TRY đến 0.348188 TRY, phản ánh mức độ biến động thị trường ngắn hạn. Trong 7 ngày gần đây, giá đã dao động từ mức thấp nhất là 0.335389 TRY đến mức cao nhất là 0.446389 TRY. Bạn có thể xem chi tiết biến động giá và dữ liệu về độ biến động từ NCT sang TRY trong 24 giờ, 7 ngày, 30 ngày và 90 ngày ở bảng bên dưới.
|24 giờ qua
|7 ngày gần đây
|30 ngày gần đây
|90 ngày gần đây
|Cao
|TL 0
|TL 0
|TL 0.45
|TL 0.45
|Thấp
|TL 0
|TL 0
|TL 0
|TL 0
|Trung bình
|TL 0
|TL 0
|TL 0
|TL 0
|Độ biến động
|+3.73%
|+30.61%
|+58.33%
|+112.78%
|Biến động
|+1.91%
|-4.48%
|+7.75%
|+4.74%
Dự đoán giá PolySwarm bằng TRY cho năm 2027 và 2030
Triển vọng giá của PolySwarm được định hình bởi nhu cầu thị trường, xu hướng ứng dụng, sự tham gia của các tổ chức và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Dựa trên tỷ lệ tăng trưởng dự kiến 5% mỗi năm, dưới đây là một số dự đoán tiềm năng từ NCT sang TRY trong những năm tới:
Dự đoán giá NCT cho năm 2027
Đến năm 2027, PolySwarm có thể đạt khoảng TL0.364083, với giả định tỷ lệ tăng trưởng hàng năm ổn định 5% so với mức giá hiện tại.
Dự đoán giá NCT cho năm 2030
Đến năm 2030, NCT có thể tăng lên khoảng TL0.421472 TRY, theo cùng một mô hình tăng trưởng dài hạn.
Các ước tính này chỉ mang tính giả định và nhằm cung cấp dự báo mang tính định hướng, không phải là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin chi tiết, bao gồm dự báo ngắn hạn và dự đoán dài hạn đến năm 2040, vui lòng truy cập trang Dự đoán giá PolySwarm để xem phân tích thị trường chi tiết và các kịch bản trong tương lai.
Tổng quan PolySwarm
Tổng quan Lira Thổ Nhĩ Kỳ
Dữ liệu thị trường chuyển đổi NCT sang TRY
Tỷ giá hối đoái NCT sang TRY hiện tại
Giá PolySwarm (NCT) theo thời gian thực hôm nay là TL 0.34679114777481932952, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NCT sang TRY là TL 0.34679114777481932952 mỗi NCT.
Lira Thổ Nhĩ Kỳ là đơn vị tiền tệ chính thức của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và đóng vai trò là yếu tố nền tảng trong cấu trúc kinh tế của đất nước. Đồng tiền này được ký hiệu là TL với mã tiền tệ là TRY. Là đồng tiền quốc gia, Lira được sử dụng trong mọi giao dịch tài chính trong nước, từ mua sắm hàng ngày đến các thương vụ kinh doanh lớn.
Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, có tên gọi là Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, chịu trách nhiệm phát hành và kiểm soát đồng tiền này. Ngân hàng này có vai trò thực hiện các chính sách tiền tệ, đảm bảo sự ổn định của đồng tiền và quản lý dự trữ ngoại hối của đất nước. Lira Thổ Nhĩ Kỳ được chia thành các đơn vị nhỏ hơn gọi là kuruş, với 100 kuruş tương đương với một lira, tương tự như cent trong đồng đô la.
Trong đời sống kinh tế hàng ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng Lira đóng vai trò hết sức quan trọng và được sử dụng cho các giao dịch thường ngày như mua sắm thực phẩm, thanh toán dịch vụ cũng như chi trả hóa đơn. Ngoài ra, đồng tiền này còn là cơ sở cho các giao dịch kinh tế lớn hơn như mua bán bất động sản, đầu tư kinh doanh và chi tiêu của chính phủ. Tỷ giá hối đoái của Lira Thổ Nhĩ Kỳ so với các đồng tiền khác là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chi phí nhập khẩu và xuất khẩu, qua đó tác động đến cán cân thương mại của đất nước.
Giống như các đồng tiền khác, giá trị của đồng Lira có thể biến động do nhiều yếu tố như lạm phát, lãi suất, ổn định chính trị và tình hình kinh tế. Những biến động này có thể tác động đến sức mua của Lira, làm thay đổi giá cả hàng hóa và dịch vụ trong nước.
Trên thị trường tiền tệ quốc tế, Lira Thổ Nhĩ Kỳ được giao dịch với các loại tiền tệ chủ chốt khác như Đô la Mỹ, Euro và Bảng Anh. Tỷ giá hối đoái của đồng tiền này chịu ảnh hưởng bởi cung cầu trên thị trường, các yếu tố kinh tế toàn cầu cũng như các chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ.
Tóm lại, Lira Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là phương tiện trao đổi tại Thổ Nhĩ Kỳ mà còn là một thành phần then chốt trong hệ thống kinh tế của đất nước. Giá trị và sự ổn định của đồng tiền này đóng vai trò thiết yếu đối với các giao dịch tài chính, tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng chung của quốc gia.
Bảng trên hiển thị danh sách các cặp giao dịch Spot của NCT, bao gồm các thị trường nơi PolySwarm được chuyển đổi trực tiếp với các loại tiền mã hoá lớn như USDT, USDC, v.v. Giao dịch Spot cho phép người dùng mua hoặc bán NCT theo giá thị trường hiện tại mà không sử dụng đòn bẩy.
NCT và TRY theo giá trị USD: Tổng quan và phân tích chuyên sâu
PolySwarm (NCT) với USD: So sánh thị trường
Tổng quan giá PolySwarm
- Giá hiện tại (USD): $0.007694
- Biến động 7 ngày: -4.38%
- Xu hướng 30 ngày: +7.87%
Tại sao giá tiền mã hoá biến động?
- Tâm lý thị trường: Tin tức, xu hướng mạng xã hội hoặc hoạt động của cá voi có thể kích hoạt những biến động mạnh.
- Ứng dụng & tiện ích: Các bản cập nhật mạng, tăng trưởng người dùng hoặc các quan hệ hợp tác có thể ảnh hưởng đến giá trị lâu dài.
- Kinh tế vĩ mô: Lạm phát, lãi suất và sức mạnh của USD có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tiền mã hoá.
- Thay đổi quy định: Thông báo từ chính phủ hoặc cơ quan tài chính thường tác động mạnh đến thị trường.
Tại sao điều này quan trọng
- Giá tăng đồng nghĩa với việc tiền mã hoá của bạn đang tăng giá trị, điều này có lợi cho người bán.
- Giá giảm có thể mang đến cơ hội mua vào. Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn rủi ro.
USD: Chuẩn tham chiếu toàn cầu cho giá tiền mã hoá
Hầu hết các loại tiền mã hoá, bao gồm NCT, đều được định giá theo đô la Mỹ (USD) trên các sàn giao dịch tiền mã hoá toàn cầu, bất kể đơn vị tiền tệ địa phương của bạn là gì.
Vì vậy, dù bạn đang chuyển đổi sang TRY, giá NCT theo giá USD vẫn là chuẩn tham chiếu chính của thị trường.
Lira Thổ Nhĩ Kỳ (TRY) với USD: Điểm nhanh thị trường
Tổng quan tỷ giá chuyển đổi
- Tỷ giá hiện tại (TRY/USD): 0.022210914398913796
- Biến động 7 ngày: -0.21%
- Xu hướng 30 ngày: -0.21%
Tại sao tỷ giá chuyển đổi lại biến động?
- Lãi suất: Việc ngân hàng trung ương tăng hoặc giảm lãi suất sẽ ảnh hưởng đến hành vi của nhà đầu tư.
- Lạm phát: Lạm phát thấp giúp một loại tiền tệ giữ được giá trị.
- Chỉ số kinh tế: Các dữ liệu như tăng trưởng GDP, việc làm và cán cân thương mại ảnh hưởng đến niềm tin.
- Tâm lý thị trường: Tin tức, thay đổi chính sách hoặc biến động chính trị có thể kích hoạt những thay đổi nhanh chóng.
Tại sao điều này quan trọng
- TRY mạnh hơn đồng nghĩa với việc bạn sẽ trả ít hơn để có được cùng một số lượng NCT.
- TRY yếu hơn đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải trả nhiều hơn, ngay cả khi giá USD của tiền mã hoá không thay đổi.
Những yếu tố nào ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi NCT sang TRY?
Tỷ giá chuyển đổi giữa PolySwarm (NCT) và Lira Thổ Nhĩ Kỳ (TRY) chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố toàn cầu và địa phương. Nếu quan tâm đến việc giao dịch hoặc đầu tư vào NCT, việc hiểu rõ những yếu tố tác động đến tỷ giá này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
1. Tâm lý thị trường và tin tức
Thị trường tiền mã hoá phản ứng rất mạnh với tâm lý. Những diễn biến tích cực như quan hệ hợp tác lớn, mức độ ứng dụng gia tăng hoặc tin tức tích cực từ truyền thông có thể thúc đẩy nhu cầu và tăng tỷ giá NCT sang TRY. Ngược lại, các tin tức tiêu cực, vấn đề bảo mật hoặc hành động pháp lý có thể dẫn đến giảm giá.
2. Quy định của chính phủ và sự rõ ràng về pháp lý
Môi trường pháp lý tại cả các thị trường tiền mã hoá trọng điểm và các quốc gia phát hành TRY đóng vai trò quan trọng. Các chính sách hỗ trợ có thể gia tăng niềm tin và mức độ ứng dụng, qua đó đẩy tỷ giá tăng cao hơn. Ngược lại, các quy định hạn chế hoặc không rõ ràng thường tạo ra sự bất ổn cho thị trường.
3. Sức mạnh tiền tệ và các chỉ số kinh tế địa phương của TRY
Các yếu tố kinh tế truyền thống như lãi suất, lạm phát và tăng trưởng GDP tác động trực tiếp đến sức mạnh của TRY. Khi TRY suy yếu do lạm phát hoặc thay đổi chính sách, các nhà đầu tư có xu hướng tìm đến các lựa chọn thay thế như NCT, từ đó làm tăng nhu cầu và đẩy tỷ giá chuyển đổi lên cao.
4. Blockchain và các phát triển công nghệ
Đối với các loại tiền mã hoá như PolySwarm, những cải tiến về công nghệ như nâng cấp mạng, giải pháp mở rộng khả năng xử lý hay sự phát triển của hệ sinh thái thường dẫn đến việc gia tăng mức độ ứng dụng và tăng trưởng giá. Những thay đổi này có thể củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tác động tích cực đến tỷ giá chuyển đổi.
5. Các sự kiện tài chính toàn cầu và xu hướng thị trường
Các xu hướng kinh tế vĩ mô như lo ngại lạm phát toàn cầu, căng thẳng địa chính trị hoặc việc ngân hàng trung ương điều chỉnh lãi suất có thể thúc đẩy xu hướng chuyển sang tài sản số như một kênh lưu giữ giá trị. Trong những giai đoạn bất ổn, nhu cầu đối với NCT có thể tăng lên, ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi sang TRY.
Câu hỏi thường gặp
Tỷ giá chuyển đổi từ NCT sang TRY được tính như thế nào tại Việt Nam?
Tỷ giá chuyển đổi từ NCT sang TRY tại Việt Nam dựa trên giá trị hiện tại của NCT (thường tính theo TRY), được chuyển đổi sang TRY bằng tỷ giá hối đoái cấp tổ chức. Tỷ giá này phản ánh giá thị trường theo thời gian thực, được lấy từ các nguồn thanh khoản toàn cầu sâu rộng.
Tại sao tỷ giá chuyển đổi từ NCT sang TRY tại Việt Nam thường xuyên thay đổi?
Tỷ giá NCT sang TRY thay đổi thường xuyên vì cả NCT và tiền tệ fiat đều phản ánh tin tức toàn cầu, điều kiện cung/cầu và hoạt động thị trường tại Việt Nam. Giá có thể thay đổi từng giây, đặc biệt trong các giai đoạn biến động mạnh.
Sự khác biệt giữa tỷ giá hiển thị tại Việt Nam và tỷ giá thực tế tôi nhận được khi chuyển đổi là gì?
Tỷ giá chuyển đổi NCT sang TRY tại Việt Nam được hiển thị theo thời gian thực và phản ánh điều kiện thị trường. Tỷ giá chuyển đổi thực tế có thể khác biệt nhẹ do chênh lệch giá, trượt giá hoặc thời điểm thực hiện.
Tỷ giá chuyển đổi NCT sang TRY có thể khác nhau giữa các sàn giao dịch tại Việt Nam không?
Có. Sự chênh lệch về giá xảy ra do khác biệt về thanh khoản, khối lượng giao dịch, nhu cầu theo khu vực và cấu trúc phí giữa các sàn khác nhau.
Tại sao tỷ giá chuyển đổi NCT sang TRY tại Việt Nam hôm nay có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với hôm qua?
Tỷ giá biến động dựa trên các tin tức kinh tế vĩ mô, tâm lý nhà đầu tư, thông báo của ngân hàng trung ương, dữ liệu lạm phát hoặc các diễn biến cụ thể liên quan đến tiền mã hoá như nâng cấp hoặc các sự kiện liên quan đến ETF.
Hiện tại có phải là thời điểm phù hợp để chuyển đổi từ NCT sang TRY, hay tôi nên chờ thêm?
Không có thời điểm nào được đảm bảo chính xác tuyệt đối. Kiểm tra xu hướng giá, dữ liệu lịch sử và điều kiện kinh tế toàn cầu để hỗ trợ việc ra quyết định.
Những công cụ nào có thể giúp tôi xác định thời điểm chuyển đổi NCT sang TRY tốt hơn tại Việt Nam?
Biểu đồ theo thời gian thực, đường trung bình động, RSI, phân tích khối lượng và tin tức thị trường là những công cụ thường được sử dụng. Nhiều người dùng cũng thiết lập cảnh báo giá cho các mức quan trọng.
Làm thế nào để tôi có thể tìm hiểu xu hướng của NCT so với TRY theo thời gian?
Sử dụng biểu đồ tương tác trên trang này để phân tích giá lịch sử, nhận diện các mô hình và so sánh xu hướng theo các khung thời gian khác nhau.
Tin tức và quy định ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi NCT sang TRY tại Việt Nam như thế nào?
Quy định địa phương tại Việt Nam, dữ liệu lạm phát, thay đổi lãi suất và các sự kiện địa chính trị có thể làm TRY mạnh lên hoặc yếu đi, ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi ngay cả khi NCT vẫn ổn định.
Những sự kiện đặc biệt nào liên quan đến tiền mã hoá có thể ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi từ NCT sang TRY?
Halving, nâng cấp giao thức, hoạt động của cá voi, phê duyệt ETF và niêm yết trên sàn giao dịch mới thường tạo ra biến động giá ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi NCT sang TRY.
Tôi có thể so sánh tỷ giá chuyển đổi NCT sang TRY với các loại tiền tệ khác không?
Có. Bạn có thể chuyển đổi giữa nhiều loại tiền tệ fiat của Việt Nam hoặc tiền mã hoá bằng công cụ chuyển đổi của chúng tôi để tìm ra mức so sánh có lợi nhất.
Làm sao tôi biết được tỷ giá chuyển đổi NCT sang TRY có công bằng hay không?
Kiểm tra tỷ giá so với các chỉ số thị trường chính hoặc so sánh tỷ giá trên nhiều sàn giao dịch khác nhau. Công cụ chuyển đổi của chúng tôi sử dụng dữ liệu tổng hợp theo thời gian thực để duy trì mức giá cạnh tranh.
Cách hiệu quả nhất để theo dõi tỷ giá chuyển đổi NCT sang TRY trong suốt cả ngày là gì?
Đánh dấu trang này hoặc trang giá NCT và sử dụng biểu đồ theo thời gian thực để theo dõi biến động trong ngày cũng như các cơ hội vào lệnh tiềm năng.
Tỷ giá chuyển đổi NCT sang TRY có bị ảnh hưởng bởi cuối tuần hoặc các ngày nghỉ lễ tại Việt Nam không?
Có, trong khi tiền mã hoá được giao dịch 24/7, thanh khoản của thị trường fiat có thể thắt chặt vào cuối tuần hoặc ngày lễ, có khả năng làm tăng chênh lệch giá hoặc gia tăng biến động. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý các quốc gia khác nhau có thể có những ngày lễ riêng theo khu vực.
Tôi có thể đặt mục tiêu giá chuyển đổi từ NCT sang TRY và thực hiện chuyển đổi khi chạm ngưỡng đó không?
Bản thân công cụ chuyển đổi không thực hiện giao dịch, nhưng bạn có thể thiết lập cảnh báo hoặc sử dụng lệnh Limit trên MEXC để tự động khớp lệnh ở các mức giá cụ thể.
Tôi có thể tìm hiểu thêm về những yếu tố ảnh hưởng đến NCT và TRY tại Việt Nam ở đâu?
Xem nội dung bên trên để tìm hiểu về các yếu tố thúc đẩy kinh tế vĩ mô, động lực thị trường và dữ liệu hiệu suất lịch sử của NCT và TRY.
Sự khác biệt giữa việc chuyển đổi NCT sang TRY và giao dịch là gì?
Việc chuyển đổi chỉ đơn giản là kiểm tra giá trị 1:1 giữa NCT và TRY. Giao dịch liên quan đến việc mua hoặc bán trên những thị trường mở với các công cụ bổ sung như lệnh Limit, phái sinh hoặc đòn bẩy.
Chuyển đổi NCT sang TRY có phải là một tham chiếu phổ biến đối với các nhà đầu tư tiền mã hoá không?
Nhiều nhà đầu tư theo dõi giá NCT bằng TRY hoặc stablecoin. Tỷ giá NCT sang TRY rất hữu ích cho việc định giá thực tế, phòng ngừa rủi ro biến động tiền tệ địa phương hoặc lập kế hoạch rút tiền mặt tại Việt Nam.
Điều gì xảy ra với tỷ giá chuyển đổi NCT sang TRY trong các sự kiện kinh tế lớn?
Trong các báo cáo lạm phát, quyết định về lãi suất hoặc khủng hoảng, biến động của fiat thường gia tăng. TRY có thể mạnh lên hoặc yếu đi tùy thuộc vào tâm lý rủi ro toàn cầu, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá chuyển đổi.
MEXC đảm bảo tỷ giá NCT sang TRY chính xác và cạnh tranh như thế nào?
MEXC tổng hợp giá từ các pool thanh khoản toàn cầu sâu, áp dụng mức chênh lệch giá tối thiểu và cập nhật tỷ giá theo thời gian thực để đảm bảo tính chính xác và minh bạch.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.