Won Triều Tiên là tiền tệ chính thức của Triều Tiên, một quốc gia nằm ở Đông Á. Đồng Won do Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phát hành và đóng vai trò là phương tiện trao đổi chính trong nền kinh tế nước này. Tiền tệ này được ký hiệu là "₩" với mã ISO là "KPW".

Won Triều Tiên đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động kinh tế của đất nước. Tiền tệ này được sử dụng trong tất cả các loại giao dịch tài chính, từ những giao dịch nhỏ lẻ đến các giao dịch kinh doanh lớn, từ việc mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày cho đến các giao dịch thương mại quy mô. Đồng Won cũng được dùng để thanh toán tiền lương và các khoản thù lao cho lực lượng lao động của đất nước. Do đó, đồng Won là một yếu tố thiết yếu trong đời sống kinh tế hàng ngày tại Triều Tiên.

Tuy nhiên, Won Triều Tiên hoạt động trong một môi trường kinh tế đặc thù. Nền kinh tế Triều Tiên được đặc trưng bởi hệ thống kế hoạch hóa tập trung và sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ đối với hầu hết các khía cạnh của đời sống kinh tế. Điều này bao gồm cả chính sách tiền tệ của đất nước cũng như việc phát hành và quản lý tiền tệ của mình.

Chính phủ kiểm soát nghiêm ngặt sự lưu hành của Won Triều Tiên. Việc trao đổi ngoại hối bằng đồng Won rất hạn chế, khiến việc có được đồng Won bên ngoài Triều Tiên trở nên khó khăn. Cũng cần lưu ý rằng việc sử dụng các tiền tệ nước ngoài, chẳng hạn như đô la Mỹ và nhân dân tệ Trung Quốc, lại khá phổ biến tại đất nước này do thiếu niềm tin vào sự ổn định của đồng Won.

Giá trị của Won Triều Tiên không được xác định bởi các yếu tố thị trường như đa số các tiền tệ khác trên thế giới. Thay vào đó, giá trị do chính phủ quyết định. Chính việc thiếu tỷ giá hối đoái thả nổi tự do này có thể dẫn đến sự chênh lệch giữa tỷ giá hối đoái chính thức và tỷ giá trên thị trường chợ đen, vốn thường cao hơn đáng kể.

Tóm lại, Won Triều Tiên là thành phần không thể thiếu trong hệ thống kinh tế của đất nước, bất chấp những thách thức và hạn chế riêng biệt. Hiểu rõ về sự phức tạp của tiền tệ này sẽ giúp có thêm những hiểu biết quý giá về bức tranh kinh tế rộng lớn của Triều Tiên.