Khám phá thông tin chi tiết về Musk It (MUSKIT), bao gồm nguồn cung token, mô hình phân bổ và dữ liệu thị trường theo thời gian thực.

Tokenomics của Musk It (MUSKIT)

Thông tin Musk It (MUSKIT)

Musk It không chỉ là một meme coin, mà là một phong trào. Một tư duy thể hiện hành động táo bạo, phá vỡ rào cản và đạt được sự vĩ đại. Lấy cảm hứng từ tinh thần cách mạng về đổi mới và hiệu quả, Musk It đại diện cho động lực làm mọi việc tốt hơn, thách thức hiện trạng và định nghĩa lại thành công. Không chỉ là những gì bạn làm, mà còn là cách bạn suy nghĩ và hành động. Musk It: tiền mã hoá dành cho người dùng không để bất cứ điều gì cản đường.

Website chính thức: https://www.muskit.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/9So52ugZh2BLBT3f7p61947q91uQh2DyvbfyMDeRpump