Thông tin MultiVAC (MTV)

MultiVAC là chuỗi công khai co giãn đầu tiên trên thế giới dựa trên sharding đáng tin cậy và một nền tảng blockchain hiệu suất cao thế hệ tiếp theo được thiết kế cho các ứng dụng phi tập trung quy mô lớn. MultiVAC đang phát triển giải pháp sharding toàn chiều, hiệu quả, nhanh chóng đầu tiên trên thế giới, có thể hiện thực hóa việc mở rộng ba cấp độ tính toán, lưu trữ và truyền dẫn một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo tính phi tập trung và không mất khả năng bảo mật tối đa. Đồng thời, tính toán đàn hồi do MultiVAC tiên phong có thể cho phép các DApp di chuyển tự do trong tam giác CAP bất khả thi, cân nhắc độc lập và quyết định các yêu cầu về mức độ phi tập trung, bảo mật và hiệu suất của mạng, do đó hiện thực hóa các dịch vụ đa dạng hỗ trợ -cale và DApp thương mại phức tạp cần.