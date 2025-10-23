Giá Project Merlin theo thời gian thực hôm nay là 0.008 USD. Theo dõi cập nhật giá MRLN sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá MRLN dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Project Merlin theo thời gian thực hôm nay là 0.008 USD. Theo dõi cập nhật giá MRLN sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá MRLN dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá Project Merlin(MRLN)

$0.008
$0.008$0.008
0.00%1D
USD
Biểu đồ giá Project Merlin (MRLN) theo thời gian thực
Thông tin giá theo USD của Project Merlin (MRLN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
Thấp nhất 24H
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
Cao nhất 24H

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

--
----

--
----

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Giá thời gian thực của Project Merlin (MRLN) là $ 0.008. Trong 24 giờ qua, MRLN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.008 và cao nhất là $ 0.008, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MRLN là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, MRLN đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, 0.00% trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Project Merlin (MRLN)

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M

--
----

800,000,000
800,000,000 800,000,000

ARB

Vốn hoá thị trường hiện tại của Project Merlin là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 0.00. Nguồn cung lưu hành của MRLN là --, với tổng nguồn cung là 800000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.40M.

Lịch sử giá theo USD của Project Merlin (MRLN)

Theo dõi biến động giá của Project Merlin trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ 00.00%
30 ngày$ -0.00688-46.24%
60 ngày$ -0.017-68.00%
90 ngày$ -0.017-68.00%
Biến động giá Project Merlin hôm nay

Hôm nay, MRLN đã biến động $ 0 (0.00%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Project Merlin trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.00688 (-46.24%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Project Merlin trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, MRLN đã biến động $ -0.017 (-68.00%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Project Merlin trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.017 (-68.00%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Project Merlin (MRLN)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Project Merlin.

Project Merlin (MRLN) là gì

Project Merlin là một hệ sinh thái phi tập trung theo mô-đun, trao quyền cho các nhà khởi nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng thông qua việc kết hợp hạ tầng blockchain với cơ chế quản trị do DAO điều hành. Dự án được xây dựng dựa trên bốn nền tảng cốt lõi gồm: huy động vốn cộng đồng, thị trường freelance GIG, tương tác cộng đồng và Launchpad IDO, cung cấp một khung Web3 toàn diện như gửi ý tưởng, đánh giá, huy động vốn, triển khai và phát triển cộng đồng.

Project Merlin đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Project Merlin một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake MRLN để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Project Merlin trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Project Merlin trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Project Merlin (USD)

Project Merlin (MRLN) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Project Merlin (MRLN) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Project Merlin.

Xem ngay dự đoán giá Project Merlin!

Tokenomics của Project Merlin (MRLN)

Hiểu rõ tokenomics của Project Merlin (MRLN) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token MRLN ngay!

Cách mua Project Merlin (MRLN)

Bạn đang tìm cách mua Project Merlin? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Project Merlin trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

Để hiểu thêm về Project Merlin, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Project Merlin
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Project Merlin

Hôm nay giá của Project Merlin (MRLN) là bao nhiêu?
Giá MRLN theo thời gian thực bằng USD là 0.008 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của MRLN sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của MRLN sang USD là $ 0.008. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Project Merlin là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của MRLN là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của MRLN là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của MRLN là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MRLN là bao nhiêu?
MRLN đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của MRLN là bao nhiêu?
MRLN từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của MRLN là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của MRLN là $ 0.00 USD.
MRLN có tăng giá trong năm nay không?
MRLN có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá MRLN để xem phân tích chi tiết hơn.
Cập nhập quan trọng về ngành Project Merlin (MRLN)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

