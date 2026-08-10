Giá MoonnFun(MOONN)
Giá MoonnFun (MOONN) theo thời gian thực hôm nay là --, biến động 0,00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MOONN sang VND là -- mỗi MOONN.
MoonnFun hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- MOONN. Trong vòng 24 giờ qua, MOONN được giao dịch trong khoảng từ -- (thấp) đến -- (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.
Về hiệu suất ngắn hạn, MOONN biến động -- trong giờ qua và -- trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.
Vốn hoá thị trường hiện tại của MoonnFun là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MOONN là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.
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Theo dõi biến động giá của MoonnFun trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
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Hôm nay, MOONN đã biến động -- (--), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động -- (--), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, MOONN đã biến động -- (--), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động -- (--), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Vào năm 2040, giá của MoonnFun có khả năng tăng trưởng 0,00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
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|Xu hướng ngành tiền mã hóa
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|01-28 07:44:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
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