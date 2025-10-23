Giá Marinade Finance theo thời gian thực hôm nay là 0.1061 USD. Theo dõi cập nhật giá MNDE sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá MNDE dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Marinade Finance theo thời gian thực hôm nay là 0.1061 USD. Theo dõi cập nhật giá MNDE sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá MNDE dễ dàng ngay trên MEXC.

Marinade Finance

Giá Marinade Finance(MNDE)

Giá theo thời gian thực 1 MNDE sang USD

$0.1062
$0.1062$0.1062
-1.66%1D
USD
Biểu đồ giá Marinade Finance (MNDE) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:10:16 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Marinade Finance (MNDE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.1057
$ 0.1057$ 0.1057
Thấp nhất 24H
$ 0.1107
$ 0.1107$ 0.1107
Cao nhất 24H

$ 0.1057
$ 0.1057$ 0.1057

$ 0.1107
$ 0.1107$ 0.1107

$ 0.6674570026607753
$ 0.6674570026607753$ 0.6674570026607753

$ 0.028223705314342616
$ 0.028223705314342616$ 0.028223705314342616

-0.10%

-1.66%

-8.54%

-8.54%

Giá thời gian thực của Marinade Finance (MNDE) là $ 0.1061. Trong 24 giờ qua, MNDE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.1057 và cao nhất là $ 0.1107, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MNDE là $ 0.6674570026607753, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.028223705314342616.

Về hiệu suất ngắn hạn, MNDE đã biến động -0.10% trong 1 giờ qua, -1.66% trong 24 giờ và -8.54% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Marinade Finance (MNDE)

No.3662

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.52K
$ 55.52K$ 55.52K

$ 74.27M
$ 74.27M$ 74.27M

0.00
0.00 0.00

700,000,000
700,000,000 700,000,000

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Marinade Finance là $ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 55.52K. Nguồn cung lưu hành của MNDE là 0.00, với tổng nguồn cung là 700000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 74.27M.

Lịch sử giá theo USD của Marinade Finance (MNDE)

Theo dõi biến động giá của Marinade Finance trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.001793-1.66%
30 ngày$ -0.032-23.18%
60 ngày$ +0.0161+17.88%
90 ngày$ +0.0161+17.88%
Biến động giá Marinade Finance hôm nay

Hôm nay, MNDE đã biến động $ -0.001793 (-1.66%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Marinade Finance trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.032 (-23.18%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Marinade Finance trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, MNDE đã biến động $ +0.0161 (+17.88%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Marinade Finance trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.0161 (+17.88%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Marinade Finance (MNDE)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Marinade Finance.

Marinade Finance (MNDE) là gì

Marinade Finance (marinade.finance) là giao thức staking phi lưu ký hàng đầu trên Solana, cung cấp cả giải pháp staking thanh khoản và staking gốc. Với giá trị tài sản ròng (TVL) hơn $2 tỷ, Marinade giúp người dùng tối đa hóa lợi nhuận và tham gia Solana DeFi với mSOL, đồng thời hỗ trợ tính phi tập trung cho hàng trăm trình xác thực.

Marinade Finance đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Marinade Finance một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake MNDE để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Marinade Finance trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Marinade Finance trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Marinade Finance (USD)

Marinade Finance (MNDE) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Marinade Finance (MNDE) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Marinade Finance.

Xem ngay dự đoán giá Marinade Finance!

Tokenomics của Marinade Finance (MNDE)

Hiểu rõ tokenomics của Marinade Finance (MNDE) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token MNDE ngay!

Cách mua Marinade Finance (MNDE)

Bạn đang tìm cách mua Marinade Finance? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Marinade Finance trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

MNDE/Tiền tệ địa phương

1 Marinade Finance (MNDE) sang VND
2,792.0215
1 Marinade Finance (MNDE) sang AUD
A$0.163394
1 Marinade Finance (MNDE) sang GBP
0.078514
1 Marinade Finance (MNDE) sang EUR
0.091246
1 Marinade Finance (MNDE) sang USD
$0.1061
1 Marinade Finance (MNDE) sang MYR
RM0.448803
1 Marinade Finance (MNDE) sang TRY
4.454078
1 Marinade Finance (MNDE) sang JPY
¥16.1272
1 Marinade Finance (MNDE) sang ARS
ARS$154.664092
1 Marinade Finance (MNDE) sang RUB
8.646089
1 Marinade Finance (MNDE) sang INR
9.31558
1 Marinade Finance (MNDE) sang IDR
Rp1,768.332626
1 Marinade Finance (MNDE) sang PHP
6.204728
1 Marinade Finance (MNDE) sang EGP
￡E.5.046116
1 Marinade Finance (MNDE) sang BRL
R$0.57294
1 Marinade Finance (MNDE) sang CAD
C$0.147479
1 Marinade Finance (MNDE) sang BDT
12.942078
1 Marinade Finance (MNDE) sang NGN
155.116078
1 Marinade Finance (MNDE) sang COP
$412.840405
1 Marinade Finance (MNDE) sang ZAR
R.1.849323
1 Marinade Finance (MNDE) sang UAH
4.421187
1 Marinade Finance (MNDE) sang TZS
T.Sh.263.274418
1 Marinade Finance (MNDE) sang VES
Bs22.281
1 Marinade Finance (MNDE) sang CLP
$100.795
1 Marinade Finance (MNDE) sang PKR
Rs29.96264
1 Marinade Finance (MNDE) sang KZT
57.042543
1 Marinade Finance (MNDE) sang THB
฿3.481141
1 Marinade Finance (MNDE) sang TWD
NT$3.263636
1 Marinade Finance (MNDE) sang AED
د.إ0.389387
1 Marinade Finance (MNDE) sang CHF
Fr0.083819
1 Marinade Finance (MNDE) sang HKD
HK$0.824397
1 Marinade Finance (MNDE) sang AMD
֏40.511102
1 Marinade Finance (MNDE) sang MAD
.د.م0.979303
1 Marinade Finance (MNDE) sang MXN
$1.955423
1 Marinade Finance (MNDE) sang SAR
ريال0.397875
1 Marinade Finance (MNDE) sang ETB
Br15.950013
1 Marinade Finance (MNDE) sang KES
KSh13.666741
1 Marinade Finance (MNDE) sang JOD
د.أ0.0752249
1 Marinade Finance (MNDE) sang PLN
0.386204
1 Marinade Finance (MNDE) sang RON
лв0.464718
1 Marinade Finance (MNDE) sang SEK
kr0.998401
1 Marinade Finance (MNDE) sang BGN
лв0.178248
1 Marinade Finance (MNDE) sang HUF
Ft35.603977
1 Marinade Finance (MNDE) sang CZK
2.221734
1 Marinade Finance (MNDE) sang KWD
د.ك0.0324666
1 Marinade Finance (MNDE) sang ILS
0.349069
1 Marinade Finance (MNDE) sang BOB
Bs0.731029
1 Marinade Finance (MNDE) sang AZN
0.18037
1 Marinade Finance (MNDE) sang TJS
SM0.97612
1 Marinade Finance (MNDE) sang GEL
0.28647
1 Marinade Finance (MNDE) sang AOA
Kz97.071951
1 Marinade Finance (MNDE) sang BHD
.د.ب0.0399997
1 Marinade Finance (MNDE) sang BMD
$0.1061
1 Marinade Finance (MNDE) sang DKK
kr0.682223
1 Marinade Finance (MNDE) sang HNL
L2.778759
1 Marinade Finance (MNDE) sang MUR
4.823306
1 Marinade Finance (MNDE) sang NAD
$1.851445
1 Marinade Finance (MNDE) sang NOK
kr1.063122
1 Marinade Finance (MNDE) sang NZD
$0.184614
1 Marinade Finance (MNDE) sang PAB
B/.0.1061
1 Marinade Finance (MNDE) sang PGK
K0.444559
1 Marinade Finance (MNDE) sang QAR
ر.ق0.386204
1 Marinade Finance (MNDE) sang RSD
дин.10.719283
1 Marinade Finance (MNDE) sang UZS
soʻm1,278.312959
1 Marinade Finance (MNDE) sang ALL
L8.830703
1 Marinade Finance (MNDE) sang ANG
ƒ0.189919
1 Marinade Finance (MNDE) sang AWG
ƒ0.19098
1 Marinade Finance (MNDE) sang BBD
$0.2122
1 Marinade Finance (MNDE) sang BAM
KM0.178248
1 Marinade Finance (MNDE) sang BIF
Fr312.0401
1 Marinade Finance (MNDE) sang BND
$0.136869
1 Marinade Finance (MNDE) sang BSD
$0.1061
1 Marinade Finance (MNDE) sang JMD
$17.019501
1 Marinade Finance (MNDE) sang KHR
427.821725
1 Marinade Finance (MNDE) sang KMF
Fr44.9864
1 Marinade Finance (MNDE) sang LAK
2,306.521693
1 Marinade Finance (MNDE) sang LKR
රු32.102677
1 Marinade Finance (MNDE) sang MDL
L1.799456
1 Marinade Finance (MNDE) sang MGA
Ar475.78423
1 Marinade Finance (MNDE) sang MOP
P0.846678
1 Marinade Finance (MNDE) sang MVR
1.62333
1 Marinade Finance (MNDE) sang MWK
MK183.88191
1 Marinade Finance (MNDE) sang MZN
MT6.77979
1 Marinade Finance (MNDE) sang NPR
रु14.861427
1 Marinade Finance (MNDE) sang PYG
747.1562
1 Marinade Finance (MNDE) sang RWF
Fr153.7389
1 Marinade Finance (MNDE) sang SBD
$0.873203
1 Marinade Finance (MNDE) sang SCR
1.438716
1 Marinade Finance (MNDE) sang SRD
$4.205804
1 Marinade Finance (MNDE) sang SVC
$0.925192
1 Marinade Finance (MNDE) sang SZL
L1.851445
1 Marinade Finance (MNDE) sang TMT
m0.372411
1 Marinade Finance (MNDE) sang TND
د.ت0.3115096
1 Marinade Finance (MNDE) sang TTD
$0.718297
1 Marinade Finance (MNDE) sang UGX
Sh369.6524
1 Marinade Finance (MNDE) sang XAF
Fr59.9465
1 Marinade Finance (MNDE) sang XCD
$0.28647
1 Marinade Finance (MNDE) sang XOF
Fr59.9465
1 Marinade Finance (MNDE) sang XPF
Fr10.8222
1 Marinade Finance (MNDE) sang BWP
P1.520413
1 Marinade Finance (MNDE) sang BZD
$0.2122
1 Marinade Finance (MNDE) sang CVE
$10.072073
1 Marinade Finance (MNDE) sang DJF
Fr18.7797
1 Marinade Finance (MNDE) sang DOP
$6.744777
1 Marinade Finance (MNDE) sang DZD
د.ج13.844989
1 Marinade Finance (MNDE) sang FJD
$0.24403
1 Marinade Finance (MNDE) sang GNF
Fr922.5395
1 Marinade Finance (MNDE) sang GTQ
Q0.810604
1 Marinade Finance (MNDE) sang GYD
$22.140948
1 Marinade Finance (MNDE) sang ISK
kr12.9442

Nguồn Marinade Finance

Để hiểu thêm về Marinade Finance, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Marinade Finance
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Marinade Finance

Hôm nay giá của Marinade Finance (MNDE) là bao nhiêu?
Giá MNDE theo thời gian thực bằng USD là 0.1061 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của MNDE sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của MNDE sang USD là $ 0.1061. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Marinade Finance là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của MNDE là $ 0.00 USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của MNDE là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của MNDE là 0.00 USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MNDE là bao nhiêu?
MNDE đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.6674570026607753 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của MNDE là bao nhiêu?
MNDE từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.028223705314342616 USD.
Khối lượng giao dịch của MNDE là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của MNDE là $ 55.52K USD.
MNDE có tăng giá trong năm nay không?
MNDE có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá MNDE để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:10:16 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Marinade Finance (MNDE)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

