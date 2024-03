() là gì

Marginswap is a DeFi protocol for overcollateralized loans, spot and leverage trading of tokens on AMMs like Uniswap and SushiSwap. Using marginswap, traders can trade a wide variety of assets, like on any existing swap protocol but with up to 5x leverage.

được niêm yết trên MEXC, có nghĩa là bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và Stake ngay trên MEXC! Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.



Bạn cũng có thể:

- Kiểm tra tính khả dụng của Staking

- Đọc đánh giá và phân tích về trên blog của chúng tôi.

Cách mua ()

Bạn đang tìm cách mua token ? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua trên MEXC với hướng dẫn chi tiết Cách mua của chúng tôi. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tùy chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

Tham gia giao dịch Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu

Sau khi đăng ký trên MEXC và có được USDT hoặc token , bạn có thể bắt đầu giao dịch Futures với tiềm năng tăng thu nhập. Với hơn bốn năm chuyên môn về các sản phẩm Futures, MEXC được công nhận Top 1 về thanh khoản toàn cầu. Trải nghiệm ưu điểm của đòn bẩy lên đến 200X, cùng với mức chênh lệch giá toàn diện và hẹp hơn.

Giao dịch Futures

Futures là gì?

Futures Vĩnh cửu là thỏa thuận pháp lý để mua hoặc bán vào một ngày trong tương lai. Futures là một đại diện hợp đồng của token và việc thanh toán thực tế của (Hoặc tiền mặt) sẽ diễn ra trong tương lai khi hợp đồng được thực hiện.

Nếu bạn mới tham gia giao dịch Futures và không biết bắt đầu từ đâu, hãy nghiên cứu kỹ các bài viết toàn diện trên MEXC Learn. Bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn chi tiết để thực hiện giao dịch Futures thành công.

Nguồn

Để hiểu rõ hơn về , hãy khám phá những nội dung khác.

MEXC Hướng dẫn

Scalability – Intermediate Crypto Knowledge Guide Blockchain scalability could be an indicator for a project’s future growth. So, how much do you know about its importance and challenges?

Smart Contracts and Decentralized Applications – Intermediate Crypto Knowledge Guide Smart contracts are the core of blockchain. Meanwhile, decentralized applications empower users on blockchain. Learn it all at MEXC blog now!

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn trên cơ sở “nếu như” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.