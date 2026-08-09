Phân tích kỹ thuật MEZO (MEZO) hôm nay Trang Phân tích MEZO cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của MEZO. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích MEZO bên dưới. Đăng ký

Biến động giá MEZO (MEZO) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $0.007952 -- -8.95% -30.43% -79.03%

Chỉ báo kỹ thuật MEZO

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của MEZO trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Mua mạnh Bán 4 Trung lập 4 Mua 18 Đường trung bình động : Mua mạnh Bán 0 Trung lập 0 Mua 14 Chỉ báo kỹ thuật : Trung lập Bán 4 Trung lập 4 Mua 4 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 0.00792 0.00789 R2 0.00789 0.00785 R1 0.00783 0.00783 PP 0.0078 0.0078 S1 0.00774 0.00776 S2 0.00771 0.00774 S3 0.00765 0.00771

Tín hiệu thị trường MEZO Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại 0.00M $0.01 M $0.02 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày 0.00M Hoạt động mua trong 3 ngày $0.00 M Hoạt động bán trong 3 ngày $0.00 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày 0.00M Hoạt động mua trong 7 ngày $0.00 M Hoạt động bán trong 7 ngày $0.00 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn MEZO Dòng tiền ròng vào Giá MEZOUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 $0.00 M 0.01 2026-08-08 -$0.01 M 0.01 2026-08-07 -$0.01 M 0.01 2026-08-06 $0.00 M 0.01 2026-08-05 $0.00 M 0.01 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường MEZO (MEZO) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá MEZO theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ MEZO / USDC $0.007477 $0.007477 $0.007477 +0.36% 7.09M (USDT) Giao dịch ngay MEZO / USDT $0.007824 $0.007824 $0.007824 +5.20% 7.51M (USDT) Giao dịch ngay