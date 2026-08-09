Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về MegaETH, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về MegaETH, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

Tìm hiểu thêm về MEGA

Thông tin giá MEGA

MEGA là gì

Whitepaper MEGA

Website chính thức MEGA

Tokenomics của MEGA

Dự báo giá MEGA

Lịch sử MEGA

Hướng dẫn mua MEGA

Chuyển đổi MEGA sang fiat

MEGA Spot

MEGA USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Phân tích kỹ thuật MegaETH (MEGA) hôm nay

Phân tích kỹ thuật MegaETH (MEGA) hôm nay

Trang Phân tích MegaETH cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của MEGA. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích MegaETH bên dưới.

Biến động giá MegaETH (MEGA)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$0.03645---1.60%-23.35%-70.03%
Tìm hiểu thêm về giá MegaETH

Chỉ báo kỹ thuật MegaETH

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của MegaETH trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Trung lập
Bán 13
Trung lập 3
Mua 10
Đường trung bình động:BánBán 10Trung lập 1Mua 3
Chỉ báo kỹ thuật:MuaBán 3Trung lập 2Mua 7
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
0.03645
0.03645
R2
0.03645
0.03644
R1
0.03644
0.03644
PP
0.03644
0.03644
S1
0.03643
0.03643
S2
0.03643
0.03643
S3
0.03642
0.03643

Tín hiệu thị trường MegaETH

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
-0.37M
$2.36 M
$2.72 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
0.01M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$0.08 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$0.06 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
0.02M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$0.49 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$0.47 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn MegaETH

Dòng tiền ròng vàoGiá MEGAUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09-$0.02 M0.04
2026-08-08$0.00 M0.04
2026-08-07$0.05 M0.04
2026-08-06-$0.16 M0.04
2026-08-05-$0.04 M0.04

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về MegaETH

Giao dịch thị trường MegaETH (MEGA) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá MegaETH theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
MEGA/USDC
$0.03644
$0.03644$0.03644
+2.70%
1.53M (USDT)
MEGA/USDT
$0.03645
$0.03645$0.03645
+2.79%
1.61M (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán MEGA sang USD

Số lượng

MEGA
MEGA
USD
USD

1 MEGA = 0.03645 USD