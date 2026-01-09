Đô la Úc (AUD), thường được ký hiệu bằng biểu tượng $, là tiền tệ chính thức của Liên bang nước Úc, bao gồm các lãnh thổ bên ngoài như Đảo Christmas, Quần đảo Cocos (Keeling) và Đảo Norfolk. Đồng tiền này cũng phục vụ như một loại tiền tệ chính thức tại một số quốc gia đảo Thái Bình Dương. Vai trò tiền tệ quốc gia của đô la Úc có ý nghĩa then chốt trong nền kinh tế đất nước, định hình sự ổn định và tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) chịu trách nhiệm phát hành và quản lý đô la Úc.

Trong đời sống kinh tế hàng ngày, đô la Úc được sử dụng cho tất cả loại giao dịch, từ việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ đến thanh toán thuế và phí chính phủ. Đây cũng là phương tiện trao đổi cho các thị trường tài chính nước Úc, bao gồm thị trường chứng khoán và các thị trường tài sản tài chính khác. Đô la Úc cũng đóng vai trò quan trọng trên các thị trường ngoại hối toàn cầu, là một trong những loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới.

Đô la Úc là một loại tiền tệ thập phân, được chia nhỏ thành 100 cent, giúp đồng tiền này dễ hiểu và thuận tiện cho các giao dịch. Tiền xu có các mệnh giá 5, 10, 20, 50 cent và 1, 2 đô la, trong khi tiền giấy được phát hành với các mệnh giá 5, 10, 20, 50 và 100 đô la. Thiết kế và đặc điểm của các tờ tiền giấy đô la Úc rất độc đáo, với kích thước mỗi tờ tiền tăng dần theo giá trị để hỗ trợ người khiếm thị.

Giá trị của đô la Úc, giống như bất kỳ loại tiền tệ nào khác, biến động theo các yếu tố kinh tế như lạm phát, lãi suất và hiệu suất kinh tế của đất nước. Cần lưu ý đô la Úc là một loại tiền tệ thả nổi tự do, nghĩa là giá trị được xác định bởi thị trường ngoại hối dựa trên cung và cầu.

Đô la Úc không chỉ thiết yếu cho các hoạt động kinh tế trong nước mà còn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của nước Úc, AUD thường được coi là một loại tiền tệ hàng hóa, với giá trị liên kết phần nào với giá các mặt hàng xuất khẩu quan trọng của nước Úc.

Tóm lại, đô la Úc là một loại tiền tệ quan trọng, cả trong nước và quốc tế. Việc quản lý và giá trị của đô la Úc có tác động to lớn đến nền kinh tế nước Úc và các tương tác kinh tế toàn cầu. Đây là một công cụ quan trọng cho thương mại, đầu tư và chính sách kinh tế trong phạm vi nước Úc, đồng thời đóng vai trò quyết định trên các thị trường ngoại hối toàn cầu.