Lunarbits (LUNARBITS) là gì

Lunarbits đã được phóng lên tàu SpaceX Falcon 9 trong một khoang hàng riêng (sứ mệnh Lunaprise), do các nhà sáng lập Lunarbits tại Space Blue thực hiện. Hiện nay, các bản sao của chúng đã được khắc dưới dạng token runes ordinal trên Bitcoin, đóng vai trò phần thưởng cho hệ sinh thái nghệ sĩ Space Blue – nơi quy tụ các nghệ sĩ như Justin Timberlake, các ngôi sao KPop, Taylor Swift, vận động viên chuyên nghiệp, cùng 222 dự án nội dung với lượng người hâm mộ hơn 2.5 tỷ trên toàn thế giới. Toàn bộ memorabilia và âm nhạc từ những nghệ sĩ này hiện đang được lưu trữ trong bảo tàng đầu tiên trên mặt trăng, và sẽ được tạo doanh thu từ người sưu tầm và người hâm mộ toàn cầu.

Tokenomics của Lunarbits (LUNARBITS)

Hiểu rõ tokenomics của Lunarbits (LUNARBITS) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token LUNARBITS ngay!

Cách mua Lunarbits (LUNARBITS)

Nguồn Lunarbits

Để hiểu thêm về Lunarbits, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Lunarbits Hôm nay giá của Lunarbits (LUNARBITS) là bao nhiêu? Giá LUNARBITS theo thời gian thực bằng USD là 0.0064 USD , được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất. Giá hiện tại của LUNARBITS sang USD là bao nhiêu? $ 0.0064 . Truy cập Giá hiện tại của LUNARBITS sang USD là. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác. Vốn hoá thị trường của Lunarbits là bao nhiêu? Vốn hoá thị trường của LUNARBITS là -- USD . Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token. Nguồn cung lưu hành của LUNARBITS là bao nhiêu? Nguồn cung lưu hành của LUNARBITS là -- USD . Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LUNARBITS là bao nhiêu? LUNARBITS đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD . Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của LUNARBITS là bao nhiêu? LUNARBITS từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD . Khối lượng giao dịch của LUNARBITS là bao nhiêu? Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của LUNARBITS là $ 2.74K USD . LUNARBITS có tăng giá trong năm nay không? LUNARBITS có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá LUNARBITS để xem phân tích chi tiết hơn.

