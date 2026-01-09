Lilangeni của Eswatini là đơn vị tiền tệ chính thức của Vương quốc Eswatini, trước đây từng được gọi là Swaziland, một quốc gia nhỏ ở miền Nam châu Phi. Đồng tiền này do Ngân hàng Trung ương Eswatini phát hành và quản lý, chịu trách nhiệm duy trì sự ổn định và giá trị của đồng tiền. Đồng Lilangeni của Eswatini đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước này, vì đồng tiền này được sử dụng cho tất cả các loại giao dịch tài chính, từ những khoản mua sắm hàng ngày đến các hoạt động kinh doanh quy mô lớn.

Về hình thức vật lý, Lilangeni của Eswatini có cả dạng tiền xu và tiền giấy. Các đồng xu gồm nhiều mệnh giá khác nhau, bao gồm 10, 20 và 50 cent, cùng với 1, 2 và 5 emalangeni, còn các tờ tiền giấy được phát hành với các mệnh giá 10, 20, 50, 100 và 200 emalangeni. Từ "lilangeni" dùng ở dạng số ít, còn "emalangeni" dùng ở dạng số nhiều. Quy ước đặt tên này có nguồn gốc sâu xa từ văn hóa và ngôn ngữ của người Swazi.

Lilangeni của Eswatini được neo giá theo tỷ giá hối đoái ngang bằng với Rand của Nam Phi, nghĩa là một Lilangeni tương đương với một Rand. Điều này xuất phát từ việc Eswatini tham gia vào Khu vực Tiền tệ Chung (CMA), nơi cũng bao gồm Lesotho và Namibia. Thỏa thuận này cho phép đồng Rand lưu hành song song với đồng Lilangeni và trao đổi tự do trong lãnh thổ Eswatini. Tuy nhiên, đồng Lilangeni không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp bên ngoài Eswatini.

Là đồng tiền pháp định, giá trị của Lilangeni của Eswatini không được bảo đảm bằng hàng hóa vật chất như vàng hay bạc, mà dựa trên niềm tin và sự tín nhiệm của những người sử dụng. Ngân hàng Trung ương Eswatini có thẩm quyền kiểm soát lượng cung tiền trong nền kinh tế, điều này có thể ảnh hưởng đến lạm phát và sự ổn định kinh tế.

Tóm lại, Lilangeni của Eswatini không chỉ là một phương tiện trao đổi đơn thuần, mà còn là biểu tượng cho chủ quyền và độc lập kinh tế của Eswatini. Đồng tiền này đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính của đất nước và rất thiết yếu đối với sự vận hành của nền kinh tế. Việc Ngân hàng Trung ương Eswatini quản lý đồng Lilangeni là yếu tố then chốt để duy trì sự ổn định và giá trị của đồng tiền này trước những biến động kinh tế toàn cầu.