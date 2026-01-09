Đô la Mỹ (USD) là đơn vị tiền tệ chính thức của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ thuộc nước này. Được thiết lập bởi Đạo luật Tiền tệ năm 1792, đồng USD là loại tiền tệ được sử dụng rộng rãi nhất trong các giao dịch quốc tế và được xem là một trong những đồng tiền dự trữ chủ yếu trên thế giới. Đồng USD do Hệ thống Dự trữ Liên bang, hệ thống ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ quản lý.

Đồng USD đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu nhờ là đồng tiền dự trữ. Các ngân hàng trung ương và tổ chức tài chính trên khắp thế giới giữ đô la trong dự trữ ngoại hối để thanh toán các giao dịch quốc tế. Chính vai trò này đã mang lại cho đồng USD sức ảnh hưởng lớn đối với thị trường hàng hóa toàn cầu, nơi đồng tiền này thường được sử dụng làm đơn vị định giá chuẩn cho nhiều loại hàng hóa như dầu mỏ, vàng và các kim loại quý khác.

Trong đời sống kinh tế hàng ngày tại Hoa Kỳ, đồng USD được sử dụng cho mọi hình thức giao dịch - dù là bằng tiền mặt, séc hay chuyển khoản điện tử. Đồng tiền này được phát hành với nhiều mệnh giá khác nhau, bao gồm cả tiền xu và tiền giấy. Tiền xu và tiền giấy lần lượt do Cục đúc tiền kim loại Hoa Kỳ (United States Mint) và Bộ Ngân khố Hoa kỳ (Bureau of Engraving and Printing) sản xuất.

Đồng USD cũng là đồng tiền phổ biến trong nền kinh tế kỹ thuật số. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều nhất trên thị trường ngoại hối, chiếm khoảng 88% tổng số giao dịch tiền tệ. Sự nổi bật này còn lan tỏa sang thế giới tiền mã hoá, nơi nhiều tài sản kỹ thuật số được giao dịch với đồng USD, và một số stablecoin thậm chí được neo giá theo đồng tiền này.

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù USD là đồng tiền ổn định và được công nhận trên toàn cầu, nhưng không tránh khỏi những biến động về giá trị. Những biến động này có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như lạm phát, lãi suất, sự ổn định chính trị và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, vị thế là đồng tiền dự trữ của USD thường giúp đô la Mỹ giảm bớt ảnh hưởng từ các biến động này.

Tóm lại, USD không chỉ đơn thuần là đồng tiền quốc gia của Hoa Kỳ, mà còn là nhân tố then chốt trong hệ thống tài chính toàn cầu, tác động đến thương mại quốc tế, định giá hàng hóa và thậm chí cả nền kinh tế kỹ thuật số. Đồng USD là biểu tượng của sự ổn định và sức mạnh kinh tế, thường được dùng làm chuẩn mực để so sánh với các đồng tiền khác.