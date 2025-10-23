Giá Line Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0.000015 USD. Theo dõi cập nhật giá LINE sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá LINE dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Line Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0.000015 USD. Theo dõi cập nhật giá LINE sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá LINE dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Line Protocol

Giá Line Protocol(LINE)

Giá theo thời gian thực 1 LINE sang USD

$0.000015
0.00%1D
USD
Biểu đồ giá Line Protocol (LINE) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:01:50 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Line Protocol (LINE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.000014
Thấp nhất 24H
$ 0.000015
Cao nhất 24H

$ 0.000014
$ 0.000015
--
--
0.00%

0.00%

-61.04%

-61.04%

Giá thời gian thực của Line Protocol (LINE) là $ 0.000015. Trong 24 giờ qua, LINE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.000014 và cao nhất là $ 0.000015, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LINE là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, LINE đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, 0.00% trong 24 giờ và -61.04% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Line Protocol (LINE)

--
$ 3.15
$ 7.50K
--
500,000,000
BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Line Protocol là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 3.15. Nguồn cung lưu hành của LINE là --, với tổng nguồn cung là 500000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.50K.

Lịch sử giá theo USD của Line Protocol (LINE)

Theo dõi biến động giá của Line Protocol trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ 00.00%
30 ngày$ -0.0000191-56.02%
60 ngày$ -0.034985-99.96%
90 ngày$ -0.034985-99.96%
Biến động giá Line Protocol hôm nay

Hôm nay, LINE đã biến động $ 0 (0.00%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Line Protocol trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.0000191 (-56.02%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Line Protocol trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, LINE đã biến động $ -0.034985 (-99.96%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Line Protocol trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.034985 (-99.96%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Line Protocol (LINE)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Line Protocol.

Line Protocol (LINE) là gì

Line Protocol - Cơ sở hạ tầng blockchain có khả năng mở rộng và an toàn được thiết kế để hỗ trợ các ứng dụng Web3, tài chính phi tập trung và hệ sinh thái trò chơi nhập vai thế hệ tiếp theo.

Line Protocol đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Line Protocol một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake LINE để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Line Protocol trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Line Protocol trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Line Protocol (USD)

Line Protocol (LINE) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Line Protocol (LINE) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Line Protocol.

Xem ngay dự đoán giá Line Protocol!

Tokenomics của Line Protocol (LINE)

Hiểu rõ tokenomics của Line Protocol (LINE) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token LINE ngay!

Cách mua Line Protocol (LINE)

Bạn đang tìm cách mua Line Protocol? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Line Protocol trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

LINE/Tiền tệ địa phương

1 Line Protocol (LINE) sang VND
0.394725
1 Line Protocol (LINE) sang AUD
A$0.0000231
1 Line Protocol (LINE) sang GBP
0.0000111
1 Line Protocol (LINE) sang EUR
0.0000129
1 Line Protocol (LINE) sang USD
$0.000015
1 Line Protocol (LINE) sang MYR
RM0.00006345
1 Line Protocol (LINE) sang TRY
0.00062955
1 Line Protocol (LINE) sang JPY
¥0.00228
1 Line Protocol (LINE) sang ARS
ARS$0.0218658
1 Line Protocol (LINE) sang RUB
0.00122235
1 Line Protocol (LINE) sang INR
0.001317
1 Line Protocol (LINE) sang IDR
Rp0.2499999
1 Line Protocol (LINE) sang PHP
0.0008772
1 Line Protocol (LINE) sang EGP
￡E.0.0007134
1 Line Protocol (LINE) sang BRL
R$0.000081
1 Line Protocol (LINE) sang CAD
C$0.00002085
1 Line Protocol (LINE) sang BDT
0.0018297
1 Line Protocol (LINE) sang NGN
0.0219297
1 Line Protocol (LINE) sang COP
$0.05836575
1 Line Protocol (LINE) sang ZAR
R.0.00026145
1 Line Protocol (LINE) sang UAH
0.00062505
1 Line Protocol (LINE) sang TZS
T.Sh.0.0372207
1 Line Protocol (LINE) sang VES
Bs0.00315
1 Line Protocol (LINE) sang CLP
$0.01425
1 Line Protocol (LINE) sang PKR
Rs0.004236
1 Line Protocol (LINE) sang KZT
0.00806445
1 Line Protocol (LINE) sang THB
฿0.00049215
1 Line Protocol (LINE) sang TWD
NT$0.0004614
1 Line Protocol (LINE) sang AED
د.إ0.00005505
1 Line Protocol (LINE) sang CHF
Fr0.00001185
1 Line Protocol (LINE) sang HKD
HK$0.00011655
1 Line Protocol (LINE) sang AMD
֏0.0057273
1 Line Protocol (LINE) sang MAD
.د.م0.00013845
1 Line Protocol (LINE) sang MXN
$0.0002766
1 Line Protocol (LINE) sang SAR
ريال0.00005625
1 Line Protocol (LINE) sang ETB
Br0.00225495
1 Line Protocol (LINE) sang KES
KSh0.00193215
1 Line Protocol (LINE) sang JOD
د.أ0.000010635
1 Line Protocol (LINE) sang PLN
0.0000546
1 Line Protocol (LINE) sang RON
лв0.0000657
1 Line Protocol (LINE) sang SEK
kr0.00014115
1 Line Protocol (LINE) sang BGN
лв0.0000252
1 Line Protocol (LINE) sang HUF
Ft0.0050352
1 Line Protocol (LINE) sang CZK
0.0003141
1 Line Protocol (LINE) sang KWD
د.ك0.00000459
1 Line Protocol (LINE) sang ILS
0.00004935
1 Line Protocol (LINE) sang BOB
Bs0.00010335
1 Line Protocol (LINE) sang AZN
0.0000255
1 Line Protocol (LINE) sang TJS
SM0.000138
1 Line Protocol (LINE) sang GEL
0.0000405
1 Line Protocol (LINE) sang AOA
Kz0.01372365
1 Line Protocol (LINE) sang BHD
.د.ب0.000005655
1 Line Protocol (LINE) sang BMD
$0.000015
1 Line Protocol (LINE) sang DKK
kr0.00009645
1 Line Protocol (LINE) sang HNL
L0.00039285
1 Line Protocol (LINE) sang MUR
0.0006819
1 Line Protocol (LINE) sang NAD
$0.00026175
1 Line Protocol (LINE) sang NOK
kr0.0001503
1 Line Protocol (LINE) sang NZD
$0.0000261
1 Line Protocol (LINE) sang PAB
B/.0.000015
1 Line Protocol (LINE) sang PGK
K0.00006285
1 Line Protocol (LINE) sang QAR
ر.ق0.0000546
1 Line Protocol (LINE) sang RSD
дин.0.0015153
1 Line Protocol (LINE) sang UZS
soʻm0.18072285
1 Line Protocol (LINE) sang ALL
L0.00124845
1 Line Protocol (LINE) sang ANG
ƒ0.00002685
1 Line Protocol (LINE) sang AWG
ƒ0.000027
1 Line Protocol (LINE) sang BBD
$0.00003
1 Line Protocol (LINE) sang BAM
KM0.0000252
1 Line Protocol (LINE) sang BIF
Fr0.044115
1 Line Protocol (LINE) sang BND
$0.00001935
1 Line Protocol (LINE) sang BSD
$0.000015
1 Line Protocol (LINE) sang JMD
$0.00240615
1 Line Protocol (LINE) sang KHR
0.06048375
1 Line Protocol (LINE) sang KMF
Fr0.00636
1 Line Protocol (LINE) sang LAK
0.32608695
1 Line Protocol (LINE) sang LKR
රු0.00453855
1 Line Protocol (LINE) sang MDL
L0.0002544
1 Line Protocol (LINE) sang MGA
Ar0.0672645
1 Line Protocol (LINE) sang MOP
P0.0001197
1 Line Protocol (LINE) sang MVR
0.0002295
1 Line Protocol (LINE) sang MWK
MK0.0259965
1 Line Protocol (LINE) sang MZN
MT0.0009585
1 Line Protocol (LINE) sang NPR
रु0.00210105
1 Line Protocol (LINE) sang PYG
0.10563
1 Line Protocol (LINE) sang RWF
Fr0.021735
1 Line Protocol (LINE) sang SBD
$0.00012345
1 Line Protocol (LINE) sang SCR
0.0002034
1 Line Protocol (LINE) sang SRD
$0.0005946
1 Line Protocol (LINE) sang SVC
$0.0001308
1 Line Protocol (LINE) sang SZL
L0.00026175
1 Line Protocol (LINE) sang TMT
m0.00005265
1 Line Protocol (LINE) sang TND
د.ت0.000043995
1 Line Protocol (LINE) sang TTD
$0.00010155
1 Line Protocol (LINE) sang UGX
Sh0.05226
1 Line Protocol (LINE) sang XAF
Fr0.008475
1 Line Protocol (LINE) sang XCD
$0.0000405
1 Line Protocol (LINE) sang XOF
Fr0.008475
1 Line Protocol (LINE) sang XPF
Fr0.00153
1 Line Protocol (LINE) sang BWP
P0.00021495
1 Line Protocol (LINE) sang BZD
$0.00003
1 Line Protocol (LINE) sang CVE
$0.00142395
1 Line Protocol (LINE) sang DJF
Fr0.002655
1 Line Protocol (LINE) sang DOP
$0.00095355
1 Line Protocol (LINE) sang DZD
د.ج0.00195735
1 Line Protocol (LINE) sang FJD
$0.0000345
1 Line Protocol (LINE) sang GNF
Fr0.130425
1 Line Protocol (LINE) sang GTQ
Q0.0001146
1 Line Protocol (LINE) sang GYD
$0.0031302
1 Line Protocol (LINE) sang ISK
kr0.00183

Nguồn Line Protocol

Để hiểu thêm về Line Protocol, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Line Protocol
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Line Protocol

Hôm nay giá của Line Protocol (LINE) là bao nhiêu?
Giá LINE theo thời gian thực bằng USD là 0.000015 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của LINE sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của LINE sang USD là $ 0.000015. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Line Protocol là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của LINE là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của LINE là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của LINE là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LINE là bao nhiêu?
LINE đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của LINE là bao nhiêu?
LINE từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của LINE là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của LINE là $ 3.15 USD.
LINE có tăng giá trong năm nay không?
LINE có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá LINE để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:01:50 (UTC+8)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

