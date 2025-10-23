Giá KoKoK The Roach theo thời gian thực hôm nay là 0.02072 USD. Theo dõi cập nhật giá KOKOK sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá KOKOK dễ dàng ngay trên MEXC.Giá KoKoK The Roach theo thời gian thực hôm nay là 0.02072 USD. Theo dõi cập nhật giá KOKOK sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá KOKOK dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về KOKOK

Thông tin giá KOKOK

Tokenomics của KOKOK

Dự báo giá KOKOK

Lịch sử KOKOK

Hướng dẫn mua KOKOK

Chuyển đổi KOKOK sang fiat

KOKOK Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo KoKoK The Roach

Giá KoKoK The Roach(KOKOK)

Giá theo thời gian thực 1 KOKOK sang USD

$0.02071
$0.02071$0.02071
-2.44%1D
USD
Biểu đồ giá KoKoK The Roach (KOKOK) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:59:41 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của KoKoK The Roach (KOKOK)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.02037
$ 0.02037$ 0.02037
Thấp nhất 24H
$ 0.0219
$ 0.0219$ 0.0219
Cao nhất 24H

$ 0.02037
$ 0.02037$ 0.02037

$ 0.0219
$ 0.0219$ 0.0219

--
----

--
----

+1.56%

-2.44%

+2.22%

+2.22%

Giá thời gian thực của KoKoK The Roach (KOKOK) là $ 0.02072. Trong 24 giờ qua, KOKOK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.02037 và cao nhất là $ 0.0219, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KOKOK là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, KOKOK đã biến động +1.56% trong 1 giờ qua, -2.44% trong 24 giờ và +2.22% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường KoKoK The Roach (KOKOK)

--
----

$ 26.64K
$ 26.64K$ 26.64K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của KoKoK The Roach là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 26.64K. Nguồn cung lưu hành của KOKOK là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.

Lịch sử giá theo USD của KoKoK The Roach (KOKOK)

Theo dõi biến động giá của KoKoK The Roach trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.000518-2.44%
30 ngày$ -0.01145-35.60%
60 ngày$ -0.066-76.11%
90 ngày$ -0.10858-83.98%
Biến động giá KoKoK The Roach hôm nay

Hôm nay, KOKOK đã biến động $ -0.000518 (-2.44%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá KoKoK The Roach trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.01145 (-35.60%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá KoKoK The Roach trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, KOKOK đã biến động $ -0.066 (-76.11%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá KoKoK The Roach trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.10858 (-83.98%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của KoKoK The Roach (KOKOK)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá KoKoK The Roach.

KoKoK The Roach (KOKOK) là gì

KOKOK là biểu tượng của "nhà giao dịch gián" kiên cường nhất trong thị trường tiền mã hoá - không sợ biến động, bất chấp thị trường lên xuống. Dự án được xây dựng trên hệ sinh thái Solana.

KoKoK The Roach đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư KoKoK The Roach một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake KOKOK để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về KoKoK The Roach trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch KoKoK The Roach trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá KoKoK The Roach (USD)

KoKoK The Roach (KOKOK) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản KoKoK The Roach (KOKOK) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho KoKoK The Roach.

Xem ngay dự đoán giá KoKoK The Roach!

Tokenomics của KoKoK The Roach (KOKOK)

Hiểu rõ tokenomics của KoKoK The Roach (KOKOK) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token KOKOK ngay!

Cách mua KoKoK The Roach (KOKOK)

Bạn đang tìm cách mua KoKoK The Roach? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua KoKoK The Roach trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

KOKOK/Tiền tệ địa phương

1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang VND
545.2468
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang AUD
A$0.0319088
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang GBP
0.0153328
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang EUR
0.0178192
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang USD
$0.02072
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang MYR
RM0.0876456
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang TRY
0.8696184
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang JPY
¥3.14944
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang ARS
ARS$30.2039584
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang RUB
1.6884728
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang INR
1.8185944
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang IDR
Rp345.3331952
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang PHP
1.2108768
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang EGP
￡E.0.9856504
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang BRL
R$0.111888
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang CAD
C$0.0288008
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang BDT
2.5274256
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang NGN
30.3365664
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang COP
$80.622556
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang ZAR
R.0.3611496
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang UAH
0.8634024
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang TZS
T.Sh.51.4141936
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang VES
Bs4.3512
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang CLP
$19.684
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang PKR
Rs5.851328
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang KZT
11.1396936
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang THB
฿0.6800304
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang TWD
NT$0.63714
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang AED
د.إ0.0760424
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang CHF
Fr0.0163688
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang HKD
HK$0.1609944
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang AMD
֏7.9113104
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang MAD
.د.م0.1912456
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang MXN
$0.3820768
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang SAR
ريال0.0777
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang ETB
Br3.1148376
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang KES
KSh2.6689432
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang JOD
د.أ0.01469048
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang PLN
0.0754208
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang RON
лв0.0907536
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang SEK
kr0.1949752
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang BGN
лв0.0348096
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang HUF
Ft6.9552896
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang CZK
0.4338768
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang KWD
د.ك0.00634032
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang ILS
0.0681688
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang BOB
Bs0.1427608
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang AZN
0.035224
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang TJS
SM0.190624
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang GEL
0.055944
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang AOA
Kz18.9569352
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang BHD
.د.ب0.00781144
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang BMD
$0.02072
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang DKK
kr0.1332296
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang HNL
L0.5426568
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang MUR
0.9419312
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang NAD
$0.361564
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang NOK
kr0.2076144
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang NZD
$0.0360528
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang PAB
B/.0.02072
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang PGK
K0.0868168
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang QAR
ر.ق0.0754208
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang RSD
дин.2.0931344
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang UZS
soʻm249.6384968
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang ALL
L1.7245256
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang ANG
ƒ0.0370888
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang AWG
ƒ0.037296
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang BBD
$0.04144
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang BAM
KM0.0348096
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang BIF
Fr60.93752
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang BND
$0.0267288
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang BSD
$0.02072
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang JMD
$3.3236952
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang KHR
83.54822
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang KMF
Fr8.78528
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang LAK
450.4347736
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang LKR
රු6.2692504
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang MDL
L0.3514112
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang MGA
Ar92.914696
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang MOP
P0.1653456
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang MVR
0.317016
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang MWK
MK35.909832
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang MZN
MT1.324008
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang NPR
रु2.9022504
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang PYG
145.91024
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang RWF
Fr30.02328
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang SBD
$0.1705256
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang SCR
0.2809632
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang SRD
$0.8213408
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang SVC
$0.1806784
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang SZL
L0.361564
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang TMT
m0.0727272
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang TND
د.ت0.06077176
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang TTD
$0.1402744
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang UGX
Sh72.18848
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang XAF
Fr11.7068
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang XCD
$0.055944
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang XOF
Fr11.7068
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang XPF
Fr2.11344
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang BWP
P0.2969176
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang BZD
$0.04144
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang CVE
$1.9669496
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang DJF
Fr3.66744
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang DOP
$1.3171704
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang DZD
د.ج2.7037528
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang FJD
$0.047656
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang GNF
Fr180.1604
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang GTQ
Q0.1583008
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang GYD
$4.3238496
1 KoKoK The Roach (KOKOK) sang ISK
kr2.52784

Nguồn KoKoK The Roach

Để hiểu thêm về KoKoK The Roach, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về KoKoK The Roach

Hôm nay giá của KoKoK The Roach (KOKOK) là bao nhiêu?
Giá KOKOK theo thời gian thực bằng USD là 0.02072 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của KOKOK sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của KOKOK sang USD là $ 0.02072. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của KoKoK The Roach là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của KOKOK là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của KOKOK là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của KOKOK là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KOKOK là bao nhiêu?
KOKOK đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của KOKOK là bao nhiêu?
KOKOK từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của KOKOK là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của KOKOK là $ 26.64K USD.
KOKOK có tăng giá trong năm nay không?
KOKOK có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá KOKOK để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:59:41 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành KoKoK The Roach (KOKOK)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán KOKOK sang USD

Số lượng

KOKOK
KOKOK
USD
USD

1 KOKOK = 0.02072 USD

Giao dịch KOKOK

KOKOK/USDT
$0.02071
$0.02071$0.02071
-2.35%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures