Thông tin Koinos (KOIN)

Koinos là một chuỗi khối có mục đích chung nguyên khối được xây dựng trên kiến trúc dịch vụ vi mô. Hợp đồng thông minh của Koinos chạy trên máy ảo lắp ráp web của bên thứ ba và hiện có thể được nhắm mục tiêu bằng nhiều ngôn ngữ nguồn. Koinos sử dụng một thuật toán đồng thuận mới có tên là "Proof of Burn" kết hợp hiệu quả năng lượng của Proof of Stake với tính đơn giản và tính kinh tế của Proof of Work cùng với một hệ thống tài nguyên miễn phí có tên là "Mana", giúp hạ thấp các rào cản gia nhập vào tiền điện tử.