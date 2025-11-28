Kyuzo’s Friends là trò chơi xã hội ứng dụng AI được cấp phép chính thức, phát triển bởi nền tảng KeyOrigin và hiện là dự án trò chơi số 1 trên blockchain Sui. Trò chơi cũng hoạt động trên LINE Mini App, giúp người dùng Web2 dễ dàng tiếp cận Web3 thông qua lối chơi xã hội nhẹ nhàng, cơ chế xúc xắc và thẻ sưu tầm. Tất cả tài sản trong trò chơi đều có thể được sở hữu và giao dịch minh bạch trên chuỗi.

Key Origin là nền tảng IP toàn cầu cung cấp giấy phép chính thức, đồng phát triển, công cụ sáng tạo AI và giao dịch tài sản kỹ thuật số. Kyuzo’s Friends đóng vai trò là sản phẩm chủ lực, với nhiều thế giới được cấp phép hơn và hệ sinh thái IP có thể tương tác đang được lên kế hoạch mở rộng.

Gần đây, đội ngũ đã hoàn thành vòng gọi vốn $11 triệu, được hỗ trợ bởi DeAgentAI, Stratified Capital, Chain Capital, KnightFury, X Wave và LBank Labs, nhằm thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu và phát triển hệ sinh thái.