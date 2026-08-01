Kakaxa là gì?

Kakaxa là một memecoin độc đáo, tập trung vào yếu tố cốt lõi vốn định hình tất cả các đồng tiền meme, giúp nó nổi bật so với các đồng tiền khác trên thị trường.

Điều gì làm nên sự độc đáo của Kakaxa?

Kakaxa nổi bật nhờ nắm bắt đúng bản chất của các đồng tiền meme, nhấn mạnh vào thành phần then chốt của chúng thay vì chạy theo xu hướng sao chép những meme nổi tiếng.

Kakaxa có thể được sử dụng để làm gì?

Kakaxa có thể được dùng để tham gia đợt bán trước của nó, mang đến cơ hội kiếm tiền với các điều khoản và điều kiện cụ thể, bao gồm mức đóng góp tối thiểu và tối đa cũng như chi tiết về phân phối token.

Giá hiện tại của Kakaxa là bao nhiêu?

Giá thực tế của Kakaxa (KAKAXA) là ₫ VND. Giá trị định giá theo thời gian thực này được cập nhật liên tục và tổng hợp từ các sàn giao dịch lớn trên thế giới để đảm bảo bạn thấy được tỷ giá thị trường chính xác.

Kakaxa đang xếp hạng ra sao trên thị trường?

Kakaxa hiện đang đứng ở vị trí thứ #8129 trên thị trường, với vốn hóa thị trường đạt ₫705530450.313000000. Vị trí này bị ảnh hưởng bởi độ sâu thanh khoản, nhu cầu chung của nhà đầu tư và nguồn cung token lưu hành.

Nguồn cung lưu hành của KAKAXA là bao nhiêu?

Nguồn cung lưu hành của KAKAXA là 99415059.99 token, thể hiện số lượng sẵn có trên thị trường mở. Con số này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị thị trường, mức độ khan hiếm và động lực lạm phát dài hạn.

Khoảng giá 24 giờ của Kakaxa là bao nhiêu?

Trong vòng 24 giờ qua, Kakaxa đã giao dịch trong khoảng từ ₫ (mức thấp 24 giờ) đến ₫ (mức cao 24 giờ). Khoảng biến động này giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về động lực ngắn hạn và tính bất định của thị trường.

Kakaxa cách đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất mọi thời đại bao xa?

Kakaxa từng đạt mức cao nhất mọi thời đại là ₫8285.802484419000000, trong khi mức giá thấp nhất từng ghi nhận (ATL) là ₫. Những mốc lịch sử này giúp các nhà giao dịch đánh giá tiềm năng giá cả và chu kỳ dài hạn.

Giao dịch của KAKAXA hôm nay sôi động ra sao?

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là ₫--, phản ánh mức độ tham gia của thị trường hiện tại. Khối lượng giao dịch cao thường cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ hơn của nhà đầu tư và thanh khoản thị trường sâu hơn.

Điều gì đang ảnh hưởng đến xu hướng gần đây của Kakaxa?

Diễn biến giá hiện tại, tăng giảm --% trong 24 giờ qua, chịu tác động bởi tâm lý thị trường, hoạt động giao dịch, các yếu tố kinh tế vĩ mô và những cập nhật đặc thù của hệ sinh thái liên quan đến Meme,TON Ecosystem,TON Meme. Sự gia tăng đột ngột về khối lượng cũng có thể trở thành chất xúc tác cho những biến động mạnh về giá.