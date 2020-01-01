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Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Jimothy The Raccoon, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Jimothy The Raccoon, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

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Phân tích kỹ thuật Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) hôm nay

Phân tích kỹ thuật Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) hôm nay

Trang Phân tích Jimothy The Raccoon cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của JIMOTHY. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Jimothy The Raccoon bên dưới.

Biến động giá Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$0.008503--+26.41%+112.57%+112.57%
Tìm hiểu thêm về giá Jimothy The Raccoon

Chỉ báo kỹ thuật Jimothy The Raccoon

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Jimothy The Raccoon trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Bán
Bán 18
Trung lập 1
Mua 7
Đường trung bình động:Bán mạnhBán 14Trung lập 0Mua 0
Chỉ báo kỹ thuật:MuaBán 4Trung lập 1Mua 7
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
0.008708
0.008707
R2
0.008707
0.008706
R1
0.008706
0.008706
PP
0.008705
0.008705
S1
0.008704
0.008704
S2
0.008703
0.008704
S3
0.008702
0.008703

Tín hiệu thị trường Jimothy The Raccoon

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
-0.01M
$0.14 M
$0.16 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
-0.13M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$14.24 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$14.38 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
-0.09M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$15.69 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$15.78 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn Jimothy The Raccoon

Dòng tiền ròng vàoGiá JIMOTHYUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về Jimothy The Raccoon

Giao dịch thị trường Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Jimothy The Raccoon theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
JIMOTHY/USD1
$0.008423
$0.008423$0.008423
-38.40%
4.88M (USDT)
JIMOTHY/USDT
$0.008503
$0.008503$0.008503
-41.05%
52.78M (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán JIMOTHY sang USD

Số lượng

JIMOTHY
JIMOTHY
USD
USD

1 JIMOTHY = 0.008503 USD