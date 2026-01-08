Loti Lesotho là tiền tệ chính thức của Vương quốc Lesotho, một quốc gia nhỏ nằm trọn trong lãnh thổ Nam Phi. Loti, được viết tắt là LSL, đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế quốc gia và được sử dụng trong mọi khía cạnh của các giao dịch tài chính hàng ngày, từ mua hàng hóa và dịch vụ đến việc niêm yết giá trên thị trường.

Được giới thiệu để thay thế Rand Nam Phi, Loti có đặc điểm riêng khi duy trì tỷ giá ngang bằng một đổi một với Rand. Mối liên kết này xuất phát từ sự gắn kết chặt chẽ về kinh tế và địa lý giữa Lesotho và Nam Phi. Trên thực tế, cả Loti và Rand đều được chấp nhận là tiền tệ hợp pháp tại Lesotho, tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới diễn ra thuận lợi và thúc đẩy hội nhập kinh tế.

Loti được chia thành 100 lisente, tương tự như cách nhiều tiền tệ khác được chia thành xu. Tiền xu và tiền giấy được phát hành với nhiều mệnh giá khác nhau nhằm phục vụ các quy mô giao dịch đa dạng. Tiền xu của Loti bao gồm các mệnh giá 1, 2, 5, 10, 20 và 50 lisente, cùng với 1, 2 và 5 Loti. Tiền giấy được phát hành với các mệnh giá 10, 20, 50, 100 và 200 Loti.

Ngân hàng Trung ương Lesotho chịu trách nhiệm phát hành và quản lý Loti. Cơ quan này triển khai chính sách tiền tệ nhằm đảm bảo sự ổn định của Loti và giám sát quá trình lưu hành trong nền kinh tế. Ngân hàng Trung ương cũng giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì cơ chế neo tỷ giá một đổi một giữa Loti và Rand Nam Phi, một yếu tố cốt lõi trong chính sách tiền tệ của Lesotho.

Tóm lại, Loti Lesotho không chỉ là phương tiện trao đổi mà còn là thành phần thiết yếu trong bản sắc kinh tế của Lesotho. Mối quan hệ đặc biệt với Rand Nam Phi phản ánh sự gắn kết kinh tế chặt chẽ giữa Lesotho và Nam Phi, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của Loti trong việc thúc đẩy thương mại và hoạt động kinh tế trong và ngoài biên giới Lesotho.