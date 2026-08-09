Phân tích kỹ thuật Impossible Cloud Net (ICNT) hôm nay Trang Phân tích Impossible Cloud Net cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của ICNT. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Impossible Cloud Net bên dưới. Đăng ký

Biến động giá Impossible Cloud Net (ICNT) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $0.1335 -- -1.98% -12.45% -62.98%

Chỉ báo kỹ thuật Impossible Cloud Net

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Impossible Cloud Net trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Mua Bán 6 Trung lập 6 Mua 14 Đường trung bình động : Mua Bán 3 Trung lập 4 Mua 7 Chỉ báo kỹ thuật : Mua Bán 3 Trung lập 2 Mua 7 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 0.1334 0.1334 R2 0.1334 0.1333 R1 0.1333 0.1333 PP 0.1333 0.1333 S1 0.1332 0.1332 S2 0.1332 0.1332 S3 0.1331 0.1332

Tín hiệu thị trường Impossible Cloud Net Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại -0.85M $3.99 M $4.84 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày -0.04M Hoạt động mua trong 3 ngày $0.46 M Hoạt động bán trong 3 ngày $0.50 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày 0.04M Hoạt động mua trong 7 ngày $3.43 M Hoạt động bán trong 7 ngày $3.39 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn Impossible Cloud Net Dòng tiền ròng vào Giá ICNTUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 -$0.04 M 0.13 2026-08-08 -$0.08 M 0.13 2026-08-07 -$0.04 M 0.12 2026-08-06 -$0.08 M 0.11 2026-08-05 $0.00 M 0.10 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường Impossible Cloud Net (ICNT) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Impossible Cloud Net theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ ICNT / USDT $0.13353 $0.13353 $0.13353 +6.20% 795.77K (USDT) Giao dịch ngay