Thông tin Hyve (HYVE)

HYVE là một nền tảng làm việc tự do dựa trên blockchain cho phép cả nhà tuyển dụng và người làm việc tự do làm việc cùng nhau một cách an toàn. Chúng tôi cung cấp thị trường an toàn nhất để mọi người duyệt qua hồ sơ của các ứng viên làm việc tự do và thuê họ, vì các khoản thanh toán luôn được ký quỹ, hơn nữa tất cả các khoản thanh toán đều được thực hiện ngay lập tức. HYVE cũng có thể được sử dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ đang muốn cung cấp dịch vụ của họ thông qua thị trường, giúp việc tìm kiếm khách hàng mới trở nên dễ dàng và an toàn. Trên hết, HYVE có mức phí thấp nhất trong số tất cả các nền tảng làm việc tự do, nhiều phương pháp cộng tác hơn, hệ thống tranh chấp tích hợp và thậm chí cả các công cụ quản lý để giúp việc xử lý nhân viên và nhà thầu trở nên dễ dàng.