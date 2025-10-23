Giá HUMP AI theo thời gian thực hôm nay là 0.000031 USD. Theo dõi cập nhật giá HUMP sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá HUMP dễ dàng ngay trên MEXC.Giá HUMP AI theo thời gian thực hôm nay là 0.000031 USD. Theo dõi cập nhật giá HUMP sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá HUMP dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo HUMP AI

Giá HUMP AI(HUMP)

Giá theo thời gian thực 1 HUMP sang USD

$0.000031
$0.000031$0.000031
-6.06%1D
USD
Biểu đồ giá HUMP AI (HUMP) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:53:40 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của HUMP AI (HUMP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.000031
$ 0.000031$ 0.000031
Thấp nhất 24H
$ 0.000045
$ 0.000045$ 0.000045
Cao nhất 24H

$ 0.000031
$ 0.000031$ 0.000031

$ 0.000045
$ 0.000045$ 0.000045

--
----

--
----

-3.13%

-6.06%

-40.39%

-40.39%

Giá thời gian thực của HUMP AI (HUMP) là $ 0.000031. Trong 24 giờ qua, HUMP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.000031 và cao nhất là $ 0.000045, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HUMP là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, HUMP đã biến động -3.13% trong 1 giờ qua, -6.06% trong 24 giờ và -40.39% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường HUMP AI (HUMP)

--
----

$ 2.93K
$ 2.93K$ 2.93K

$ 155.00K
$ 155.00K$ 155.00K

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của HUMP AI là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.93K. Nguồn cung lưu hành của HUMP là --, với tổng nguồn cung là 5000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 155.00K.

Lịch sử giá theo USD của HUMP AI (HUMP)

Theo dõi biến động giá của HUMP AI trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.000002-6.06%
30 ngày$ -0.025969-99.89%
60 ngày$ -0.024969-99.88%
90 ngày$ -0.024969-99.88%
Biến động giá HUMP AI hôm nay

Hôm nay, HUMP đã biến động $ -0.000002 (-6.06%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá HUMP AI trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.025969 (-99.89%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá HUMP AI trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, HUMP đã biến động $ -0.024969 (-99.88%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá HUMP AI trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.024969 (-99.88%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của HUMP AI (HUMP)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá HUMP AI.

HUMP AI (HUMP) là gì

HUMP AI là một hệ sinh thái GameFi ứng dụng AI, phát triển xoay quanh nhân vật biểu tượng - Humpty Dumpty. Được thiết kế dành cho thế hệ người dùng Telegram mới, nền tảng này sử dụng các AI Agent thông minh để xác thực quá trình chơi game, điều chỉnh độ khó và thưởng cho sự tham gia của người dùng. Không cần tải ứng dụng hoặc ví để bắt đầu, người dùng có thể tham gia qua Mini-App tương tác trên Telegram, hoàn thành nhiệm vụ, nhận token và cạnh tranh trên bảng xếp hạng theo thời gian thực.

HUMP AI đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư HUMP AI một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake HUMP để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về HUMP AI trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch HUMP AI trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá HUMP AI (USD)

HUMP AI (HUMP) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản HUMP AI (HUMP) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho HUMP AI.

Xem ngay dự đoán giá HUMP AI!

Tokenomics của HUMP AI (HUMP)

Hiểu rõ tokenomics của HUMP AI (HUMP) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token HUMP ngay!

Cách mua HUMP AI (HUMP)

Bạn đang tìm cách mua HUMP AI? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua HUMP AI trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

HUMP/Tiền tệ địa phương

Nguồn HUMP AI

Để hiểu thêm về HUMP AI, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức HUMP AI
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về HUMP AI

Hôm nay giá của HUMP AI (HUMP) là bao nhiêu?
Giá HUMP theo thời gian thực bằng USD là 0.000031 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của HUMP sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của HUMP sang USD là $ 0.000031. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của HUMP AI là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của HUMP là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của HUMP là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của HUMP là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HUMP là bao nhiêu?
HUMP đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của HUMP là bao nhiêu?
HUMP từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của HUMP là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của HUMP là $ 2.93K USD.
HUMP có tăng giá trong năm nay không?
HUMP có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá HUMP để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:53:40 (UTC+8)

