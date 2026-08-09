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Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Giggle Fund, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Giggle Fund, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

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Phân tích kỹ thuật Giggle Fund (GIGGLE) hôm nay

Phân tích kỹ thuật Giggle Fund (GIGGLE) hôm nay

Trang Phân tích Giggle Fund cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của GIGGLE. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Giggle Fund bên dưới.

Biến động giá Giggle Fund (GIGGLE)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$34.4---21.03%+31.29%-9.50%
Tìm hiểu thêm về giá Giggle Fund

Chỉ báo kỹ thuật Giggle Fund

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Giggle Fund trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Bán mạnh
Bán 22
Trung lập 2
Mua 2
Đường trung bình động:Bán mạnhBán 14Trung lập 0Mua 0
Chỉ báo kỹ thuật:BánBán 8Trung lập 2Mua 2
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
34.4266
34.4133
R2
34.4133
34.398
R1
34.3866
34.3886
PP
34.3733
34.3733
S1
34.3466
34.358
S2
34.3333
34.3486
S3
34.3066
34.3333

Tín hiệu thị trường Giggle Fund

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
-0.18M
$5.58 M
$5.76 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
0.00M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$1.54 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$1.54 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
0.10M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$6.96 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$6.86 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn Giggle Fund

Dòng tiền ròng vàoGiá GIGGLEUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09$0.02 M34.55
2026-08-08-$0.30 M34.83
2026-08-07$0.09 M33.40
2026-08-06-$0.47 M31.73
2026-08-05$0.05 M34.92

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về Giggle Fund

Giao dịch thị trường Giggle Fund (GIGGLE) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Giggle Fund theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
GIGGLE/USDT
$34.28
$34.28$34.28
-1.52%
35.70K (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán GIGGLE sang USD

Số lượng

GIGGLE
GIGGLE
USD
USD

1 GIGGLE = 34.4 USD