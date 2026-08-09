Phân tích kỹ thuật Giggle Fund (GIGGLE) hôm nay Trang Phân tích Giggle Fund cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của GIGGLE. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Giggle Fund bên dưới. Đăng ký

Biến động giá Giggle Fund (GIGGLE) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $34.4 -- -21.03% +31.29% -9.50%

Chỉ báo kỹ thuật Giggle Fund

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Giggle Fund trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Bán mạnh Bán 22 Trung lập 2 Mua 2 Đường trung bình động : Bán mạnh Bán 14 Trung lập 0 Mua 0 Chỉ báo kỹ thuật : Bán Bán 8 Trung lập 2 Mua 2 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 34.4266 34.4133 R2 34.4133 34.398 R1 34.3866 34.3886 PP 34.3733 34.3733 S1 34.3466 34.358 S2 34.3333 34.3486 S3 34.3066 34.3333

Tín hiệu thị trường Giggle Fund Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại -0.18M $5.58 M $5.76 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày 0.00M Hoạt động mua trong 3 ngày $1.54 M Hoạt động bán trong 3 ngày $1.54 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày 0.10M Hoạt động mua trong 7 ngày $6.96 M Hoạt động bán trong 7 ngày $6.86 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn Giggle Fund Dòng tiền ròng vào Giá GIGGLEUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 $0.02 M 34.55 2026-08-08 -$0.30 M 34.83 2026-08-07 $0.09 M 33.40 2026-08-06 -$0.47 M 31.73 2026-08-05 $0.05 M 34.92 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường Giggle Fund (GIGGLE) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Giggle Fund theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ GIGGLE / USDT $34.28 $34.28 $34.28 -1.52% 35.70K (USDT) Giao dịch ngay