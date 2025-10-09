Tokenomics của GG3 (GGX)
Thông tin GG3 (GGX)
GG3 tiên phong trong việc xây dựng cộng đồng thông minh thông qua công nghệ AI Agents Swarm lần đầu xuất hiện trên thị trường, học hỏi từ các nền tảng lớn như X, YouTube, Discord, Telegram, Steam và Twitch. Bằng cách phân tích hơn 100,000 trò chơi trên Steam và dữ liệu hành vi người dùng, GG3 kết nối Web2 và Web3 qua những trải nghiệm cá nhân hóa, được hỗ trợ bởi AI.
Tokenomics của GG3 (GGX): Giải thích chỉ số chính và các ứng dụng
Hiểu rõ tokenomics của GG3 (GGX) là điều cần thiết để phân tích giá trị dài hạn, tính bền vững và tiềm năng của token.
Chỉ số chính và phương thức tính toán:
Tổng cung:
Số lượng token GGX tối đa đã hoặc sẽ được tạo.
Nguồn cung lưu hành:
Số lượng token hiện có trên thị trường và do người dùng nắm giữ.
Nguồn cung tối đa:
Giới hạn tối đa về tổng số lượng token GGX có thể tồn tại.
FDV (Giá trị pha loãng hoàn toàn):
Được tính bằng giá hiện tại x nguồn cung tối đa, đưa ra dự báo về tổng vốn hóa thị trường nếu tất cả token đều được lưu hành.
Tỷ lệ lạm phát:
Phản ánh tốc độ ra mắt token mới, ảnh hưởng đến mức độ khan hiếm và xu hướng giá dài hạn.
Tại sao những chỉ số này quan trọng đối với nhà giao dịch?
Nguồn cung lưu hành cao = Thanh khoản lớn hơn.
Nguồn cung tối đa giới hạn + Lạm phát thấp = Tiềm năng tăng giá dài hạn.
Phân bổ token minh bạch = Tăng niềm tin vào dự án và giảm rủi ro kiểm soát tập trung.
FDV cao với vốn hóa thị trường hiện tại thấp = Có tín hiệu bị định giá quá cao.
Bây giờ bạn đã hiểu về tokenomics của GGX, hãy khám phá giá token GGX theo thời gian thực!
Hướng dẫn mua GGX
Bạn muốn thêm GG3 (GGX) vào danh mục đầu tư? MEXC hỗ trợ nhiều phương thức mua GGX, bao gồm thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng và giao dịch ngang hàng. Dù bạn là người mới bắt đầu hay nhà đầu tư chuyên nghiệp, MEXC đều hỗ trợ mua tiền mã hoá dễ dàng và an toàn.
