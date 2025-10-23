Giá Grand Gangsta City theo thời gian thực hôm nay là 0.001963 USD. Theo dõi cập nhật giá GGC sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá GGC dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Grand Gangsta City theo thời gian thực hôm nay là 0.001963 USD. Theo dõi cập nhật giá GGC sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá GGC dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về GGC

Thông tin giá GGC

Whitepaper GGC

Website chính thức GGC

Tokenomics của GGC

Dự báo giá GGC

Lịch sử GGC

Hướng dẫn mua GGC

Chuyển đổi GGC sang fiat

GGC Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Grand Gangsta City

Giá Grand Gangsta City(GGC)

Giá theo thời gian thực 1 GGC sang USD

$0.001963
$0.001963$0.001963
0.00%1D
USD
Biểu đồ giá Grand Gangsta City (GGC) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:48:59 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Grand Gangsta City (GGC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.001795
$ 0.001795$ 0.001795
Thấp nhất 24H
$ 0.002017
$ 0.002017$ 0.002017
Cao nhất 24H

$ 0.001795
$ 0.001795$ 0.001795

$ 0.002017
$ 0.002017$ 0.002017

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-9.13%

-9.13%

Giá thời gian thực của Grand Gangsta City (GGC) là $ 0.001963. Trong 24 giờ qua, GGC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.001795 và cao nhất là $ 0.002017, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GGC là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, GGC đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, 0.00% trong 24 giờ và -9.13% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Grand Gangsta City (GGC)

--
----

$ 151.03K
$ 151.03K$ 151.03K

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SEIEVM

Vốn hoá thị trường hiện tại của Grand Gangsta City là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 151.03K. Nguồn cung lưu hành của GGC là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.96M.

Lịch sử giá theo USD của Grand Gangsta City (GGC)

Theo dõi biến động giá của Grand Gangsta City trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ 00.00%
30 ngày$ -0.001413-41.86%
60 ngày$ -0.003215-62.09%
90 ngày$ -0.012175-86.12%
Biến động giá Grand Gangsta City hôm nay

Hôm nay, GGC đã biến động $ 0 (0.00%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Grand Gangsta City trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.001413 (-41.86%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Grand Gangsta City trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, GGC đã biến động $ -0.003215 (-62.09%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Grand Gangsta City trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.012175 (-86.12%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Grand Gangsta City (GGC)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Grand Gangsta City.

Grand Gangsta City (GGC) là gì

Grand Gangsta City là một tựa game Web3 thế giới mở, vận hành trên Sei Network. Khám phá một thành phố ảo rộng lớn, hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng băng nhóm của bạn và nhận phần thưởng thực tế. Sở hữu phương tiện, tùy chỉnh nhân vật và tương tác với thế giới sống động gồm cả NPC và người chơi khác. Với công nghệ blockchain, mọi tài sản trong game đều thực sự thuộc quyền sở hữu của bạn — an toàn, có thể giao dịch và phi tập trung.

Grand Gangsta City đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Grand Gangsta City một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake GGC để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Grand Gangsta City trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Grand Gangsta City trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Grand Gangsta City (USD)

Grand Gangsta City (GGC) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Grand Gangsta City (GGC) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Grand Gangsta City.

Xem ngay dự đoán giá Grand Gangsta City!

Tokenomics của Grand Gangsta City (GGC)

Hiểu rõ tokenomics của Grand Gangsta City (GGC) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token GGC ngay!

Cách mua Grand Gangsta City (GGC)

Bạn đang tìm cách mua Grand Gangsta City? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Grand Gangsta City trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

GGC/Tiền tệ địa phương

1 Grand Gangsta City (GGC) sang VND
51.656345
1 Grand Gangsta City (GGC) sang AUD
A$0.00302302
1 Grand Gangsta City (GGC) sang GBP
0.00145262
1 Grand Gangsta City (GGC) sang EUR
0.00168818
1 Grand Gangsta City (GGC) sang USD
$0.001963
1 Grand Gangsta City (GGC) sang MYR
RM0.00830349
1 Grand Gangsta City (GGC) sang TRY
0.08238711
1 Grand Gangsta City (GGC) sang JPY
¥0.298376
1 Grand Gangsta City (GGC) sang ARS
ARS$2.86150436
1 Grand Gangsta City (GGC) sang RUB
0.15996487
1 Grand Gangsta City (GGC) sang INR
0.17229251
1 Grand Gangsta City (GGC) sang IDR
Rp32.71665358
1 Grand Gangsta City (GGC) sang PHP
0.11471772
1 Grand Gangsta City (GGC) sang EGP
￡E.0.09337991
1 Grand Gangsta City (GGC) sang BRL
R$0.0106002
1 Grand Gangsta City (GGC) sang CAD
C$0.00272857
1 Grand Gangsta City (GGC) sang BDT
0.23944674
1 Grand Gangsta City (GGC) sang NGN
2.87406756
1 Grand Gangsta City (GGC) sang COP
$7.63813115
1 Grand Gangsta City (GGC) sang ZAR
R.0.03421509
1 Grand Gangsta City (GGC) sang UAH
0.08179821
1 Grand Gangsta City (GGC) sang TZS
T.Sh.4.87094894
1 Grand Gangsta City (GGC) sang VES
Bs0.41223
1 Grand Gangsta City (GGC) sang CLP
$1.86485
1 Grand Gangsta City (GGC) sang PKR
Rs0.5543512
1 Grand Gangsta City (GGC) sang KZT
1.05536769
1 Grand Gangsta City (GGC) sang THB
฿0.06442566
1 Grand Gangsta City (GGC) sang TWD
NT$0.06036225
1 Grand Gangsta City (GGC) sang AED
د.إ0.00720421
1 Grand Gangsta City (GGC) sang CHF
Fr0.00155077
1 Grand Gangsta City (GGC) sang HKD
HK$0.01525251
1 Grand Gangsta City (GGC) sang AMD
֏0.74951266
1 Grand Gangsta City (GGC) sang MAD
.د.م0.01811849
1 Grand Gangsta City (GGC) sang MXN
$0.03619772
1 Grand Gangsta City (GGC) sang SAR
ريال0.00736125
1 Grand Gangsta City (GGC) sang ETB
Br0.29509779
1 Grand Gangsta City (GGC) sang KES
KSh0.25285403
1 Grand Gangsta City (GGC) sang JOD
د.أ0.001391767
1 Grand Gangsta City (GGC) sang PLN
0.00714532
1 Grand Gangsta City (GGC) sang RON
лв0.00859794
1 Grand Gangsta City (GGC) sang SEK
kr0.01847183
1 Grand Gangsta City (GGC) sang BGN
лв0.00329784
1 Grand Gangsta City (GGC) sang HUF
Ft0.65893984
1 Grand Gangsta City (GGC) sang CZK
0.04110522
1 Grand Gangsta City (GGC) sang KWD
د.ك0.000600678
1 Grand Gangsta City (GGC) sang ILS
0.00645827
1 Grand Gangsta City (GGC) sang BOB
Bs0.01352507
1 Grand Gangsta City (GGC) sang AZN
0.0033371
1 Grand Gangsta City (GGC) sang TJS
SM0.0180596
1 Grand Gangsta City (GGC) sang GEL
0.0053001
1 Grand Gangsta City (GGC) sang AOA
Kz1.79596833
1 Grand Gangsta City (GGC) sang BHD
.د.ب0.000740051
1 Grand Gangsta City (GGC) sang BMD
$0.001963
1 Grand Gangsta City (GGC) sang DKK
kr0.01262209
1 Grand Gangsta City (GGC) sang HNL
L0.05141097
1 Grand Gangsta City (GGC) sang MUR
0.08923798
1 Grand Gangsta City (GGC) sang NAD
$0.03425435
1 Grand Gangsta City (GGC) sang NOK
kr0.01966926
1 Grand Gangsta City (GGC) sang NZD
$0.00341562
1 Grand Gangsta City (GGC) sang PAB
B/.0.001963
1 Grand Gangsta City (GGC) sang PGK
K0.00822497
1 Grand Gangsta City (GGC) sang QAR
ر.ق0.00714532
1 Grand Gangsta City (GGC) sang RSD
дин.0.19830226
1 Grand Gangsta City (GGC) sang UZS
soʻm23.65059697
1 Grand Gangsta City (GGC) sang ALL
L0.16338049
1 Grand Gangsta City (GGC) sang ANG
ƒ0.00351377
1 Grand Gangsta City (GGC) sang AWG
ƒ0.0035334
1 Grand Gangsta City (GGC) sang BBD
$0.003926
1 Grand Gangsta City (GGC) sang BAM
KM0.00329784
1 Grand Gangsta City (GGC) sang BIF
Fr5.773183
1 Grand Gangsta City (GGC) sang BND
$0.00253227
1 Grand Gangsta City (GGC) sang BSD
$0.001963
1 Grand Gangsta City (GGC) sang JMD
$0.31488483
1 Grand Gangsta City (GGC) sang KHR
7.91530675
1 Grand Gangsta City (GGC) sang KMF
Fr0.832312
1 Grand Gangsta City (GGC) sang LAK
42.67391219
1 Grand Gangsta City (GGC) sang LKR
රු0.59394491
1 Grand Gangsta City (GGC) sang MDL
L0.03329248
1 Grand Gangsta City (GGC) sang MGA
Ar8.8026809
1 Grand Gangsta City (GGC) sang MOP
P0.01566474
1 Grand Gangsta City (GGC) sang MVR
0.0300339
1 Grand Gangsta City (GGC) sang MWK
MK3.4020753
1 Grand Gangsta City (GGC) sang MZN
MT0.1254357
1 Grand Gangsta City (GGC) sang NPR
रु0.27495741
1 Grand Gangsta City (GGC) sang PYG
13.823446
1 Grand Gangsta City (GGC) sang RWF
Fr2.844387
1 Grand Gangsta City (GGC) sang SBD
$0.01615549
1 Grand Gangsta City (GGC) sang SCR
0.02661828
1 Grand Gangsta City (GGC) sang SRD
$0.07781332
1 Grand Gangsta City (GGC) sang SVC
$0.01711736
1 Grand Gangsta City (GGC) sang SZL
L0.03425435
1 Grand Gangsta City (GGC) sang TMT
m0.00689013
1 Grand Gangsta City (GGC) sang TND
د.ت0.005757479
1 Grand Gangsta City (GGC) sang TTD
$0.01328951
1 Grand Gangsta City (GGC) sang UGX
Sh6.839092
1 Grand Gangsta City (GGC) sang XAF
Fr1.109095
1 Grand Gangsta City (GGC) sang XCD
$0.0053001
1 Grand Gangsta City (GGC) sang XOF
Fr1.109095
1 Grand Gangsta City (GGC) sang XPF
Fr0.200226
1 Grand Gangsta City (GGC) sang BWP
P0.02812979
1 Grand Gangsta City (GGC) sang BZD
$0.003926
1 Grand Gangsta City (GGC) sang CVE
$0.18634759
1 Grand Gangsta City (GGC) sang DJF
Fr0.347451
1 Grand Gangsta City (GGC) sang DOP
$0.12478791
1 Grand Gangsta City (GGC) sang DZD
د.ج0.25615187
1 Grand Gangsta City (GGC) sang FJD
$0.0045149
1 Grand Gangsta City (GGC) sang GNF
Fr17.068285
1 Grand Gangsta City (GGC) sang GTQ
Q0.01499732
1 Grand Gangsta City (GGC) sang GYD
$0.40963884
1 Grand Gangsta City (GGC) sang ISK
kr0.239486

Nguồn Grand Gangsta City

Để hiểu thêm về Grand Gangsta City, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Grand Gangsta City
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Grand Gangsta City

Hôm nay giá của Grand Gangsta City (GGC) là bao nhiêu?
Giá GGC theo thời gian thực bằng USD là 0.001963 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của GGC sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của GGC sang USD là $ 0.001963. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Grand Gangsta City là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của GGC là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của GGC là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của GGC là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GGC là bao nhiêu?
GGC đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của GGC là bao nhiêu?
GGC từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của GGC là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của GGC là $ 151.03K USD.
GGC có tăng giá trong năm nay không?
GGC có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá GGC để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:48:59 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Grand Gangsta City (GGC)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán GGC sang USD

Số lượng

GGC
GGC
USD
USD

1 GGC = 0.001963 USD

Giao dịch GGC

GGC/USDT
$0.001963
$0.001963$0.001963
0.00%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures