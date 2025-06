Thông tin FU Coin (FUCOIN)

FU là gì? Ước mơ về phép thuật trong câu chuyện tiền mã hoá của bạn? Fu, token làm thay đổi vận may. Được đặt tên theo “may mắn”, FU mang đến sự bùng cháy và vận may. Tại sao lại là FU? Nếu không có FU, ví chỉ đơn thuần là một nơi lưu trữ, Còn với FU, đây là một lá bùa hộ mệnh, một cái ôm may mắn. Không chỉ là một vật tượng trưng, mà là một chiếc chìa khóa tuyệt vời. Mở ra con đường nơi may mắn và tài lộc hòa hợp.