Việc tái cân bằng Chỉ số Russell 3000 đã đưa một số cổ phiếu liên quan đến crypto và hạ tầng AI vào tâm điểm chú ý sau khi FTSE Russell công bố danh sách bổ sung sơ bộ vào ngày 22 tháng 5. Dù mức độ quan tâm tìm kiếm hiện đang tập trung vào BitMine stock, tín hiệu rộng hơn nằm ở cả nhóm cổ phiếu: BitMine, Galaxy, Gemini, IREN, CoreWeave và SharpLink đều có liên quan đến tài chính crypto, khai thác, AI cloud hoặc hạ tầng trung tâm dữ liệu. Khi các thay đổi cuối cùng dự kiến có hiệu lực sau phiên đóng cửa ngày 26 tháng 6, các điểm cần theo dõi chính là các bản cập nhật danh sách tiếp theo, việc được đưa vào chỉ số cuối cùng, tỷ trọng chỉ số và khối lượng giao dịch trong phiên đấu giá đóng cửa. Tín hiệu này không đồng nghĩa với dòng vốn vào chắc chắn, nhưng cho thấy sự chú ý đối với dòng vốn chỉ số quanh các cổ phiếu liên quan đến crypto đang tăng lên.

