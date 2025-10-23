Fellaz (FLZ) là gì

Là công ty giải trí Web2-Web3 hàng đầu, Fellaz kết hợp truyền thông truyền thống, blockchain và AI để mang đến trải nghiệm nhập vai cho người hâm mộ và khai phá tiềm năng sáng tạo trên toàn thế giới. Là công ty giải trí Web2-Web3 hàng đầu, Fellaz kết hợp truyền thông truyền thống, blockchain và AI để mang đến trải nghiệm nhập vai cho người hâm mộ và khai phá tiềm năng sáng tạo trên toàn thế giới.

Fellaz đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Fellaz một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.



Bạn cũng có thể:

- Kiểm tra khả năng stake FLZ để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.

- Đọc đánh giá và phân tích về Fellaz trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Fellaz trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Fellaz (USD)

Fellaz (FLZ) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Fellaz (FLZ) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Fellaz.

Xem ngay dự đoán giá Fellaz!

Tokenomics của Fellaz (FLZ)

Hiểu rõ tokenomics của Fellaz (FLZ) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token FLZ ngay!

Cách mua Fellaz (FLZ)

Bạn đang tìm cách mua Fellaz? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Fellaz trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

FLZ/Tiền tệ địa phương

Trải nghiệm Công cụ chuyển đổi

Nguồn Fellaz

Để hiểu thêm về Fellaz, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Fellaz Hôm nay giá của Fellaz (FLZ) là bao nhiêu? Giá FLZ theo thời gian thực bằng USD là 0.26694 USD , được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất. Giá hiện tại của FLZ sang USD là bao nhiêu? $ 0.26694 . Truy cập Giá hiện tại của FLZ sang USD là. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác. Vốn hoá thị trường của Fellaz là bao nhiêu? Vốn hoá thị trường của FLZ là $ 125.96M USD . Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token. Nguồn cung lưu hành của FLZ là bao nhiêu? Nguồn cung lưu hành của FLZ là 471.87M USD . Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FLZ là bao nhiêu? FLZ đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 7.031902618598005 USD . Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của FLZ là bao nhiêu? FLZ từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.08700985391066055 USD . Khối lượng giao dịch của FLZ là bao nhiêu? Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của FLZ là $ 51.33K USD . FLZ có tăng giá trong năm nay không? FLZ có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá FLZ để xem phân tích chi tiết hơn.

Cập nhập quan trọng về ngành Fellaz (FLZ)

Thời gian (UTC+8) Loại Thông tin 10-23 01:13:05 Xu hướng ngành tiền mã hóa Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ" 10-22 21:14:27 Xu hướng ngành tiền mã hóa Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử 10-22 12:58:37 Xu hướng ngành tiền mã hóa Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ 10-21 22:34:24 Xu hướng ngành tiền mã hóa Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút 10-21 15:53:36 Xu hướng ngành tiền mã hóa Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD 10-20 18:31:42 Xu hướng ngành tiền mã hóa Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum