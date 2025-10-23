Giá Exotic Markets theo thời gian thực hôm nay là 1.38 USD. Theo dõi cập nhật giá EXO sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá EXO dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Exotic Markets theo thời gian thực hôm nay là 1.38 USD. Theo dõi cập nhật giá EXO sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá EXO dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về EXO

Thông tin giá EXO

Tokenomics của EXO

Dự báo giá EXO

Lịch sử EXO

Hướng dẫn mua EXO

Chuyển đổi EXO sang fiat

EXO Spot

EXO USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Exotic Markets

Giá Exotic Markets(EXO)

Giá theo thời gian thực 1 EXO sang USD

$1.38
$1.38$1.38
-0.79%1D
USD
Biểu đồ giá Exotic Markets (EXO) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:43:46 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Exotic Markets (EXO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 1.28
$ 1.28$ 1.28
Thấp nhất 24H
$ 1.498
$ 1.498$ 1.498
Cao nhất 24H

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

$ 1.498
$ 1.498$ 1.498

--
----

--
----

+0.07%

-0.79%

-25.25%

-25.25%

Giá thời gian thực của Exotic Markets (EXO) là $ 1.38. Trong 24 giờ qua, EXO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.28 và cao nhất là $ 1.498, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của EXO là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, EXO đã biến động +0.07% trong 1 giờ qua, -0.79% trong 24 giờ và -25.25% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Exotic Markets (EXO)

--
----

$ 61.29K
$ 61.29K$ 61.29K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Exotic Markets là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 61.29K. Nguồn cung lưu hành của EXO là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.

Lịch sử giá theo USD của Exotic Markets (EXO)

Theo dõi biến động giá của Exotic Markets trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.01099-0.79%
30 ngày$ -1.272-47.97%
60 ngày$ -3.62-72.40%
90 ngày$ -3.62-72.40%
Biến động giá Exotic Markets hôm nay

Hôm nay, EXO đã biến động $ -0.01099 (-0.79%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Exotic Markets trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -1.272 (-47.97%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Exotic Markets trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, EXO đã biến động $ -3.62 (-72.40%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Exotic Markets trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -3.62 (-72.40%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Exotic Markets (EXO)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Exotic Markets.

Exotic Markets (EXO) là gì

Cơ sở hạ tầng quyền chọn và phái sinh trên Solana.

Exotic Markets đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Exotic Markets một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake EXO để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Exotic Markets trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Exotic Markets trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Exotic Markets (USD)

Exotic Markets (EXO) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Exotic Markets (EXO) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Exotic Markets.

Xem ngay dự đoán giá Exotic Markets!

Tokenomics của Exotic Markets (EXO)

Hiểu rõ tokenomics của Exotic Markets (EXO) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token EXO ngay!

Cách mua Exotic Markets (EXO)

Bạn đang tìm cách mua Exotic Markets? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Exotic Markets trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

EXO/Tiền tệ địa phương

1 Exotic Markets (EXO) sang VND
36,314.7
1 Exotic Markets (EXO) sang AUD
A$2.1252
1 Exotic Markets (EXO) sang GBP
1.0212
1 Exotic Markets (EXO) sang EUR
1.1868
1 Exotic Markets (EXO) sang USD
$1.38
1 Exotic Markets (EXO) sang MYR
RM5.8374
1 Exotic Markets (EXO) sang TRY
57.9186
1 Exotic Markets (EXO) sang JPY
¥209.76
1 Exotic Markets (EXO) sang ARS
ARS$2,011.6536
1 Exotic Markets (EXO) sang RUB
112.4562
1 Exotic Markets (EXO) sang INR
121.1226
1 Exotic Markets (EXO) sang IDR
Rp22,999.9908
1 Exotic Markets (EXO) sang PHP
80.6472
1 Exotic Markets (EXO) sang EGP
￡E.65.6466
1 Exotic Markets (EXO) sang BRL
R$7.452
1 Exotic Markets (EXO) sang CAD
C$1.9182
1 Exotic Markets (EXO) sang BDT
168.3324
1 Exotic Markets (EXO) sang NGN
2,020.4856
1 Exotic Markets (EXO) sang COP
$5,369.649
1 Exotic Markets (EXO) sang ZAR
R.24.0534
1 Exotic Markets (EXO) sang UAH
57.5046
1 Exotic Markets (EXO) sang TZS
T.Sh.3,424.3044
1 Exotic Markets (EXO) sang VES
Bs289.8
1 Exotic Markets (EXO) sang CLP
$1,311
1 Exotic Markets (EXO) sang PKR
Rs389.712
1 Exotic Markets (EXO) sang KZT
741.9294
1 Exotic Markets (EXO) sang THB
฿45.2916
1 Exotic Markets (EXO) sang TWD
NT$42.435
1 Exotic Markets (EXO) sang AED
د.إ5.0646
1 Exotic Markets (EXO) sang CHF
Fr1.0902
1 Exotic Markets (EXO) sang HKD
HK$10.7226
1 Exotic Markets (EXO) sang AMD
֏526.9116
1 Exotic Markets (EXO) sang MAD
.د.م12.7374
1 Exotic Markets (EXO) sang MXN
$25.4472
1 Exotic Markets (EXO) sang SAR
ريال5.175
1 Exotic Markets (EXO) sang ETB
Br207.4554
1 Exotic Markets (EXO) sang KES
KSh177.7578
1 Exotic Markets (EXO) sang JOD
د.أ0.97842
1 Exotic Markets (EXO) sang PLN
5.0232
1 Exotic Markets (EXO) sang RON
лв6.0444
1 Exotic Markets (EXO) sang SEK
kr12.9858
1 Exotic Markets (EXO) sang BGN
лв2.3184
1 Exotic Markets (EXO) sang HUF
Ft463.2384
1 Exotic Markets (EXO) sang CZK
28.8972
1 Exotic Markets (EXO) sang KWD
د.ك0.42228
1 Exotic Markets (EXO) sang ILS
4.5402
1 Exotic Markets (EXO) sang BOB
Bs9.5082
1 Exotic Markets (EXO) sang AZN
2.346
1 Exotic Markets (EXO) sang TJS
SM12.696
1 Exotic Markets (EXO) sang GEL
3.726
1 Exotic Markets (EXO) sang AOA
Kz1,262.5758
1 Exotic Markets (EXO) sang BHD
.د.ب0.52026
1 Exotic Markets (EXO) sang BMD
$1.38
1 Exotic Markets (EXO) sang DKK
kr8.8734
1 Exotic Markets (EXO) sang HNL
L36.1422
1 Exotic Markets (EXO) sang MUR
62.7348
1 Exotic Markets (EXO) sang NAD
$24.081
1 Exotic Markets (EXO) sang NOK
kr13.8276
1 Exotic Markets (EXO) sang NZD
$2.4012
1 Exotic Markets (EXO) sang PAB
B/.1.38
1 Exotic Markets (EXO) sang PGK
K5.7822
1 Exotic Markets (EXO) sang QAR
ر.ق5.0232
1 Exotic Markets (EXO) sang RSD
дин.139.4076
1 Exotic Markets (EXO) sang UZS
soʻm16,626.5022
1 Exotic Markets (EXO) sang ALL
L114.8574
1 Exotic Markets (EXO) sang ANG
ƒ2.4702
1 Exotic Markets (EXO) sang AWG
ƒ2.484
1 Exotic Markets (EXO) sang BBD
$2.76
1 Exotic Markets (EXO) sang BAM
KM2.3184
1 Exotic Markets (EXO) sang BIF
Fr4,058.58
1 Exotic Markets (EXO) sang BND
$1.7802
1 Exotic Markets (EXO) sang BSD
$1.38
1 Exotic Markets (EXO) sang JMD
$221.3658
1 Exotic Markets (EXO) sang KHR
5,564.505
1 Exotic Markets (EXO) sang KMF
Fr585.12
1 Exotic Markets (EXO) sang LAK
29,999.9994
1 Exotic Markets (EXO) sang LKR
රු417.5466
1 Exotic Markets (EXO) sang MDL
L23.4048
1 Exotic Markets (EXO) sang MGA
Ar6,188.334
1 Exotic Markets (EXO) sang MOP
P11.0124
1 Exotic Markets (EXO) sang MVR
21.114
1 Exotic Markets (EXO) sang MWK
MK2,391.678
1 Exotic Markets (EXO) sang MZN
MT88.182
1 Exotic Markets (EXO) sang NPR
रु193.2966
1 Exotic Markets (EXO) sang PYG
9,717.96
1 Exotic Markets (EXO) sang RWF
Fr1,999.62
1 Exotic Markets (EXO) sang SBD
$11.3574
1 Exotic Markets (EXO) sang SCR
18.7128
1 Exotic Markets (EXO) sang SRD
$54.7032
1 Exotic Markets (EXO) sang SVC
$12.0336
1 Exotic Markets (EXO) sang SZL
L24.081
1 Exotic Markets (EXO) sang TMT
m4.8438
1 Exotic Markets (EXO) sang TND
د.ت4.04754
1 Exotic Markets (EXO) sang TTD
$9.3426
1 Exotic Markets (EXO) sang UGX
Sh4,807.92
1 Exotic Markets (EXO) sang XAF
Fr779.7
1 Exotic Markets (EXO) sang XCD
$3.726
1 Exotic Markets (EXO) sang XOF
Fr779.7
1 Exotic Markets (EXO) sang XPF
Fr140.76
1 Exotic Markets (EXO) sang BWP
P19.7754
1 Exotic Markets (EXO) sang BZD
$2.76
1 Exotic Markets (EXO) sang CVE
$131.0034
1 Exotic Markets (EXO) sang DJF
Fr244.26
1 Exotic Markets (EXO) sang DOP
$87.7266
1 Exotic Markets (EXO) sang DZD
د.ج180.0762
1 Exotic Markets (EXO) sang FJD
$3.174
1 Exotic Markets (EXO) sang GNF
Fr11,999.1
1 Exotic Markets (EXO) sang GTQ
Q10.5432
1 Exotic Markets (EXO) sang GYD
$287.9784
1 Exotic Markets (EXO) sang ISK
kr168.36

Nguồn Exotic Markets

Để hiểu thêm về Exotic Markets, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Exotic Markets

Hôm nay giá của Exotic Markets (EXO) là bao nhiêu?
Giá EXO theo thời gian thực bằng USD là 1.38 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của EXO sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của EXO sang USD là $ 1.38. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Exotic Markets là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của EXO là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của EXO là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của EXO là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của EXO là bao nhiêu?
EXO đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của EXO là bao nhiêu?
EXO từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của EXO là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của EXO là $ 61.29K USD.
EXO có tăng giá trong năm nay không?
EXO có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá EXO để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:43:46 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Exotic Markets (EXO)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán EXO sang USD

Số lượng

EXO
EXO
USD
USD

1 EXO = 1.38 USD

Giao dịch EXO

EXO/USDT
$1.38
$1.38$1.38
-1.14%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures