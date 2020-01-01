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Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về TEH EPIK DUCK, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về TEH EPIK DUCK, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

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Phân tích kỹ thuật TEH EPIK DUCK (EPIK) hôm nay

Phân tích kỹ thuật TEH EPIK DUCK (EPIK) hôm nay

Trang Phân tích TEH EPIK DUCK cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của EPIK. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích TEH EPIK DUCK bên dưới.

Biến động giá TEH EPIK DUCK (EPIK)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$0.005398---12.12%+34.95%+34.95%
Tìm hiểu thêm về giá TEH EPIK DUCK

Chỉ báo kỹ thuật TEH EPIK DUCK

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của TEH EPIK DUCK trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Trung lập
Bán 13
Trung lập 1
Mua 12
Đường trung bình động:BánBán 10Trung lập 0Mua 4
Chỉ báo kỹ thuật:MuaBán 3Trung lập 1Mua 8
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
0.005401
0.005397
R2
0.005397
0.005393
R1
0.00539
0.00539
PP
0.005386
0.005386
S1
0.005379
0.005382
S2
0.005375
0.005379
S3
0.005368
0.005375

Tín hiệu thị trường TEH EPIK DUCK

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
0.00M
$0.03 M
$0.03 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
0.00M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$0.00 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$0.00 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
0.00M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$0.04 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$0.05 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn TEH EPIK DUCK

Dòng tiền ròng vàoGiá EPIKUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về TEH EPIK DUCK

Giao dịch thị trường TEH EPIK DUCK (EPIK) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá TEH EPIK DUCK theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
EPIK/USDT
$0.005408
$0.005408$0.005408
-13.48%
10.35M (USDT)
EPIK/USD1
$0.00536
$0.00536$0.00536
-13.07%
9.30M (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán EPIK sang USD

Số lượng

EPIK
EPIK
USD
USD

1 EPIK = 0.005398 USD