Giá Egg Smash theo thời gian thực hôm nay là 0.00000127 USD. Theo dõi cập nhật giá EGSM sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá EGSM dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Egg Smash theo thời gian thực hôm nay là 0.00000127 USD. Theo dõi cập nhật giá EGSM sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá EGSM dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về EGSM

Thông tin giá EGSM

Whitepaper EGSM

Website chính thức EGSM

Tokenomics của EGSM

Dự báo giá EGSM

Lịch sử EGSM

Hướng dẫn mua EGSM

Chuyển đổi EGSM sang fiat

EGSM Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Egg Smash

Giá Egg Smash(EGSM)

Giá theo thời gian thực 1 EGSM sang USD

$0.00000127
$0.00000127$0.00000127
0.00%1D
USD
Biểu đồ giá Egg Smash (EGSM) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:40:57 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Egg Smash (EGSM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.00000127
$ 0.00000127$ 0.00000127
Thấp nhất 24H
$ 0.00000128
$ 0.00000128$ 0.00000128
Cao nhất 24H

$ 0.00000127
$ 0.00000127$ 0.00000127

$ 0.00000128
$ 0.00000128$ 0.00000128

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+1.60%

+1.60%

Giá thời gian thực của Egg Smash (EGSM) là $ 0.00000127. Trong 24 giờ qua, EGSM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00000127 và cao nhất là $ 0.00000128, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của EGSM là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, EGSM đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, 0.00% trong 24 giờ và +1.60% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Egg Smash (EGSM)

--
----

$ 24.25
$ 24.25$ 24.25

$ 12.70K
$ 12.70K$ 12.70K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Egg Smash là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 24.25. Nguồn cung lưu hành của EGSM là --, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 12.70K.

Lịch sử giá theo USD của Egg Smash (EGSM)

Theo dõi biến động giá của Egg Smash trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ 00.00%
30 ngày$ -0.00000148-53.82%
60 ngày$ -0.00099873-99.88%
90 ngày$ -0.00099873-99.88%
Biến động giá Egg Smash hôm nay

Hôm nay, EGSM đã biến động $ 0 (0.00%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Egg Smash trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.00000148 (-53.82%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Egg Smash trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, EGSM đã biến động $ -0.00099873 (-99.88%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Egg Smash trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.00099873 (-99.88%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Egg Smash (EGSM)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Egg Smash.

Egg Smash (EGSM) là gì

EGG là một mini-game tương tác được xây dựng trên Telegram, mang đến cho người dùng trải nghiệm vừa giải trí vừa có phần thưởng, tích hợp công nghệ blockchain.

Egg Smash đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Egg Smash một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake EGSM để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Egg Smash trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Egg Smash trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Egg Smash (USD)

Egg Smash (EGSM) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Egg Smash (EGSM) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Egg Smash.

Xem ngay dự đoán giá Egg Smash!

Tokenomics của Egg Smash (EGSM)

Hiểu rõ tokenomics của Egg Smash (EGSM) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token EGSM ngay!

Cách mua Egg Smash (EGSM)

Bạn đang tìm cách mua Egg Smash? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Egg Smash trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

EGSM/Tiền tệ địa phương

1 Egg Smash (EGSM) sang VND
0.03342005
1 Egg Smash (EGSM) sang AUD
A$0.0000019558
1 Egg Smash (EGSM) sang GBP
0.0000009398
1 Egg Smash (EGSM) sang EUR
0.0000010922
1 Egg Smash (EGSM) sang USD
$0.00000127
1 Egg Smash (EGSM) sang MYR
RM0.0000053721
1 Egg Smash (EGSM) sang TRY
0.0000533019
1 Egg Smash (EGSM) sang JPY
¥0.00019304
1 Egg Smash (EGSM) sang ARS
ARS$0.0018513044
1 Egg Smash (EGSM) sang RUB
0.0001034923
1 Egg Smash (EGSM) sang INR
0.0001114679
1 Egg Smash (EGSM) sang IDR
Rp0.0211666582
1 Egg Smash (EGSM) sang PHP
0.0000742188
1 Egg Smash (EGSM) sang EGP
￡E.0.0000604139
1 Egg Smash (EGSM) sang BRL
R$0.000006858
1 Egg Smash (EGSM) sang CAD
C$0.0000017653
1 Egg Smash (EGSM) sang BDT
0.0001549146
1 Egg Smash (EGSM) sang NGN
0.0018594324
1 Egg Smash (EGSM) sang COP
$0.0049416335
1 Egg Smash (EGSM) sang ZAR
R.0.0000221361
1 Egg Smash (EGSM) sang UAH
0.0000529209
1 Egg Smash (EGSM) sang TZS
T.Sh.0.0031513526
1 Egg Smash (EGSM) sang VES
Bs0.0002667
1 Egg Smash (EGSM) sang CLP
$0.0012065
1 Egg Smash (EGSM) sang PKR
Rs0.000358648
1 Egg Smash (EGSM) sang KZT
0.0006827901
1 Egg Smash (EGSM) sang THB
฿0.0000416814
1 Egg Smash (EGSM) sang TWD
NT$0.0000390525
1 Egg Smash (EGSM) sang AED
د.إ0.0000046609
1 Egg Smash (EGSM) sang CHF
Fr0.0000010033
1 Egg Smash (EGSM) sang HKD
HK$0.0000098679
1 Egg Smash (EGSM) sang AMD
֏0.0004849114
1 Egg Smash (EGSM) sang MAD
.د.م0.0000117221
1 Egg Smash (EGSM) sang MXN
$0.0000234188
1 Egg Smash (EGSM) sang SAR
ريال0.0000047625
1 Egg Smash (EGSM) sang ETB
Br0.0001909191
1 Egg Smash (EGSM) sang KES
KSh0.0001635887
1 Egg Smash (EGSM) sang JOD
د.أ0.00000090043
1 Egg Smash (EGSM) sang PLN
0.0000046228
1 Egg Smash (EGSM) sang RON
лв0.0000055626
1 Egg Smash (EGSM) sang SEK
kr0.0000119507
1 Egg Smash (EGSM) sang BGN
лв0.0000021336
1 Egg Smash (EGSM) sang HUF
Ft0.0004263136
1 Egg Smash (EGSM) sang CZK
0.0000265938
1 Egg Smash (EGSM) sang KWD
د.ك0.00000038862
1 Egg Smash (EGSM) sang ILS
0.0000041783
1 Egg Smash (EGSM) sang BOB
Bs0.0000087503
1 Egg Smash (EGSM) sang AZN
0.000002159
1 Egg Smash (EGSM) sang TJS
SM0.000011684
1 Egg Smash (EGSM) sang GEL
0.000003429
1 Egg Smash (EGSM) sang AOA
Kz0.0011619357
1 Egg Smash (EGSM) sang BHD
.د.ب0.00000047752
1 Egg Smash (EGSM) sang BMD
$0.00000127
1 Egg Smash (EGSM) sang DKK
kr0.0000081661
1 Egg Smash (EGSM) sang HNL
L0.0000332613
1 Egg Smash (EGSM) sang MUR
0.0000577342
1 Egg Smash (EGSM) sang NAD
$0.0000221615
1 Egg Smash (EGSM) sang NOK
kr0.0000127254
1 Egg Smash (EGSM) sang NZD
$0.0000022098
1 Egg Smash (EGSM) sang PAB
B/.0.00000127
1 Egg Smash (EGSM) sang PGK
K0.0000053213
1 Egg Smash (EGSM) sang QAR
ر.ق0.0000046228
1 Egg Smash (EGSM) sang RSD
дин.0.0001283462
1 Egg Smash (EGSM) sang UZS
soʻm0.0153012013
1 Egg Smash (EGSM) sang ALL
L0.0001057021
1 Egg Smash (EGSM) sang ANG
ƒ0.0000022733
1 Egg Smash (EGSM) sang AWG
ƒ0.000002286
1 Egg Smash (EGSM) sang BBD
$0.00000254
1 Egg Smash (EGSM) sang BAM
KM0.0000021336
1 Egg Smash (EGSM) sang BIF
Fr0.00373507
1 Egg Smash (EGSM) sang BND
$0.0000016383
1 Egg Smash (EGSM) sang BSD
$0.00000127
1 Egg Smash (EGSM) sang JMD
$0.0002037207
1 Egg Smash (EGSM) sang KHR
0.0051209575
1 Egg Smash (EGSM) sang KMF
Fr0.00053848
1 Egg Smash (EGSM) sang LAK
0.0276086951
1 Egg Smash (EGSM) sang LKR
රු0.0003842639
1 Egg Smash (EGSM) sang MDL
L0.0000215392
1 Egg Smash (EGSM) sang MGA
Ar0.005695061
1 Egg Smash (EGSM) sang MOP
P0.0000101346
1 Egg Smash (EGSM) sang MVR
0.000019431
1 Egg Smash (EGSM) sang MWK
MK0.002201037
1 Egg Smash (EGSM) sang MZN
MT0.000081153
1 Egg Smash (EGSM) sang NPR
रु0.0001778889
1 Egg Smash (EGSM) sang PYG
0.00894334
1 Egg Smash (EGSM) sang RWF
Fr0.00184023
1 Egg Smash (EGSM) sang SBD
$0.0000104521
1 Egg Smash (EGSM) sang SCR
0.0000172212
1 Egg Smash (EGSM) sang SRD
$0.0000503428
1 Egg Smash (EGSM) sang SVC
$0.0000110744
1 Egg Smash (EGSM) sang SZL
L0.0000221615
1 Egg Smash (EGSM) sang TMT
m0.0000044577
1 Egg Smash (EGSM) sang TND
د.ت0.00000372491
1 Egg Smash (EGSM) sang TTD
$0.0000085979
1 Egg Smash (EGSM) sang UGX
Sh0.00442468
1 Egg Smash (EGSM) sang XAF
Fr0.00071755
1 Egg Smash (EGSM) sang XCD
$0.000003429
1 Egg Smash (EGSM) sang XOF
Fr0.00071755
1 Egg Smash (EGSM) sang XPF
Fr0.00012954
1 Egg Smash (EGSM) sang BWP
P0.0000181991
1 Egg Smash (EGSM) sang BZD
$0.00000254
1 Egg Smash (EGSM) sang CVE
$0.0001205611
1 Egg Smash (EGSM) sang DJF
Fr0.00022479
1 Egg Smash (EGSM) sang DOP
$0.0000807339
1 Egg Smash (EGSM) sang DZD
د.ج0.0001657096
1 Egg Smash (EGSM) sang FJD
$0.000002921
1 Egg Smash (EGSM) sang GNF
Fr0.01104265
1 Egg Smash (EGSM) sang GTQ
Q0.0000097028
1 Egg Smash (EGSM) sang GYD
$0.0002650236
1 Egg Smash (EGSM) sang ISK
kr0.00015494

Nguồn Egg Smash

Để hiểu thêm về Egg Smash, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Egg Smash
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Egg Smash

Hôm nay giá của Egg Smash (EGSM) là bao nhiêu?
Giá EGSM theo thời gian thực bằng USD là 0.00000127 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của EGSM sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của EGSM sang USD là $ 0.00000127. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Egg Smash là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của EGSM là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của EGSM là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của EGSM là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của EGSM là bao nhiêu?
EGSM đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của EGSM là bao nhiêu?
EGSM từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của EGSM là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của EGSM là $ 24.25 USD.
EGSM có tăng giá trong năm nay không?
EGSM có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá EGSM để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:40:57 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Egg Smash (EGSM)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán EGSM sang USD

Số lượng

EGSM
EGSM
USD
USD

1 EGSM = 0.00000126 USD

Giao dịch EGSM

EGSM/USDT
$0.00000127
$0.00000127$0.00000127
0.00%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures