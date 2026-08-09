Phân tích kỹ thuật DeLorean (DMC) hôm nay
Biến động giá DeLorean (DMC)
|Giá hiện tại
|24 giờ
|7 ngày
|30 ngày
|90 ngày
|$0.0003458
|--
|-10.49%
|-23.79%
|-50.46%
Dòng vốn DeLorean
|Lịch sử
|Dòng tiền ròng vào
|Giá
|2026-08-09
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-08
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-07
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-06
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-05
|$0.00 M
|0.00
Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.
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