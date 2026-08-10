Giá DEXTNEW hôm nay

Giá DEXTNEW (DEXTNEW) theo thời gian thực hôm nay là --, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DEXTNEW sang VND là -- mỗi DEXTNEW.

DEXTNEW hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- DEXTNEW. Trong vòng 24 giờ qua, DEXTNEW được giao dịch trong khoảng từ -- (thấp) đến -- (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, DEXTNEW biến động -- trong giờ qua và -- trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường DEXTNEW (DEXTNEW)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung ---- --

Vốn hoá thị trường hiện tại của DEXTNEW là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DEXTNEW là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.