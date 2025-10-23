Giá Delusional Coin theo thời gian thực hôm nay là 0.00009975 USD. Theo dõi cập nhật giá DELULU sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá DELULU dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Delusional Coin theo thời gian thực hôm nay là 0.00009975 USD. Theo dõi cập nhật giá DELULU sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá DELULU dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Delusional Coin

Giá Delusional Coin(DELULU)

Giá theo thời gian thực 1 DELULU sang USD

$0.00009975
$0.00009975$0.00009975
-0.89%1D
USD
Biểu đồ giá Delusional Coin (DELULU) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:36:07 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Delusional Coin (DELULU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.00009796
$ 0.00009796$ 0.00009796
Thấp nhất 24H
$ 0.00011328
$ 0.00011328$ 0.00011328
Cao nhất 24H

$ 0.00009796
$ 0.00009796$ 0.00009796

$ 0.00011328
$ 0.00011328$ 0.00011328

--
----

--
----

+0.11%

-0.89%

-13.54%

-13.54%

Giá thời gian thực của Delusional Coin (DELULU) là $ 0.00009975. Trong 24 giờ qua, DELULU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00009796 và cao nhất là $ 0.00011328, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DELULU là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, DELULU đã biến động +0.11% trong 1 giờ qua, -0.89% trong 24 giờ và -13.54% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Delusional Coin (DELULU)

--
----

$ 53.21K
$ 53.21K$ 53.21K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Delusional Coin là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 53.21K. Nguồn cung lưu hành của DELULU là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.

Lịch sử giá theo USD của Delusional Coin (DELULU)

Theo dõi biến động giá của Delusional Coin trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.0000008957-0.89%
30 ngày$ +0.00000543+5.75%
60 ngày$ -0.00015375-60.66%
90 ngày$ -0.00059445-85.64%
Biến động giá Delusional Coin hôm nay

Hôm nay, DELULU đã biến động $ -0.0000008957 (-0.89%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Delusional Coin trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.00000543 (+5.75%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Delusional Coin trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, DELULU đã biến động $ -0.00015375 (-60.66%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Delusional Coin trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.00059445 (-85.64%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Delusional Coin (DELULU)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Delusional Coin.

Delusional Coin (DELULU) là gì

"DELULU" bắt nguồn từ "delusional", mang ý nghĩa của một niềm tin cuồng nhiệt, mộng mơ. Dự án kêu gọi người nắm giữ hãy ôm trọn sự phấn khích, ảo tưởng và FOMO, phát triển dựa trên sức lan toả cộng đồng và văn hoá viral. Với châm ngôn: "Không niềm tin, không lợi nhuận - dám mơ, dám làm", phản ánh niềm tin đầy cảm hứng đặc trưng của thế giới meme.

Delusional Coin đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Delusional Coin một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake DELULU để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Delusional Coin trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Delusional Coin trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Delusional Coin (USD)

Delusional Coin (DELULU) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Delusional Coin (DELULU) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Delusional Coin.

Xem ngay dự đoán giá Delusional Coin!

Tokenomics của Delusional Coin (DELULU)

Hiểu rõ tokenomics của Delusional Coin (DELULU) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token DELULU ngay!

Cách mua Delusional Coin (DELULU)

Bạn đang tìm cách mua Delusional Coin? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Delusional Coin trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

Nguồn Delusional Coin

Để hiểu thêm về Delusional Coin, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Delusional Coin

Hôm nay giá của Delusional Coin (DELULU) là bao nhiêu?
Giá DELULU theo thời gian thực bằng USD là 0.00009975 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của DELULU sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của DELULU sang USD là $ 0.00009975. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Delusional Coin là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của DELULU là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của DELULU là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của DELULU là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DELULU là bao nhiêu?
DELULU đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của DELULU là bao nhiêu?
DELULU từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của DELULU là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của DELULU là $ 53.21K USD.
DELULU có tăng giá trong năm nay không?
DELULU có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá DELULU để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:36:07 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Delusional Coin (DELULU)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

