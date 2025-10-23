Giá Delabs Games theo thời gian thực hôm nay là 0.007129 USD. Theo dõi cập nhật giá DELABS sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá DELABS dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Delabs Games theo thời gian thực hôm nay là 0.007129 USD. Theo dõi cập nhật giá DELABS sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá DELABS dễ dàng ngay trên MEXC.

$0.007135
$0.007135$0.007135
-0.36%1D
Biểu đồ giá Delabs Games (DELABS) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:35:52 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Delabs Games (DELABS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.00674
$ 0.00674$ 0.00674
Thấp nhất 24H
$ 0.007193
$ 0.007193$ 0.007193
Cao nhất 24H

$ 0.00674
$ 0.00674$ 0.00674

$ 0.007193
$ 0.007193$ 0.007193

$ 0.02049703623689548
$ 0.02049703623689548$ 0.02049703623689548

$ 0.00694452878312584
$ 0.00694452878312584$ 0.00694452878312584

+0.33%

-0.36%

-10.25%

-10.25%

Giá thời gian thực của Delabs Games (DELABS) là $ 0.007129. Trong 24 giờ qua, DELABS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00674 và cao nhất là $ 0.007193, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DELABS là $ 0.02049703623689548, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00694452878312584.

Về hiệu suất ngắn hạn, DELABS đã biến động +0.33% trong 1 giờ qua, -0.36% trong 24 giờ và -10.25% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Delabs Games (DELABS)

No.1406

$ 5.35M
$ 5.35M$ 5.35M

$ 55.59K
$ 55.59K$ 55.59K

$ 21.39M
$ 21.39M$ 21.39M

750.30M
750.30M 750.30M

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

25.01%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Delabs Games là $ 5.35M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 55.59K. Nguồn cung lưu hành của DELABS là 750.30M, với tổng nguồn cung là 3000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 21.39M.

Lịch sử giá theo USD của Delabs Games (DELABS)

Theo dõi biến động giá của Delabs Games trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.00002578-0.36%
30 ngày$ -0.001713-19.38%
60 ngày$ -0.003671-34.00%
90 ngày$ +0.005129+256.45%
Biến động giá Delabs Games hôm nay

Hôm nay, DELABS đã biến động $ -0.00002578 (-0.36%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Delabs Games trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.001713 (-19.38%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Delabs Games trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, DELABS đã biến động $ -0.003671 (-34.00%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Delabs Games trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.005129 (+256.45%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Delabs Games (DELABS)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Delabs Games.

Delabs Games (DELABS) là gì

Delabs Games đang tái định hình cách chúng ta chơi game – đưa các IP Web2 nổi tiếng vào những trải nghiệm mid-core táo bạo, được thiết kế ưu tiên cho thiết bị di động, tích hợp yếu tố xã hội và tăng cường bằng công nghệ blockchain.

Delabs Games đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Delabs Games một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake DELABS để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Delabs Games trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Delabs Games trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Delabs Games (USD)

Delabs Games (DELABS) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Delabs Games (DELABS) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Delabs Games.

Xem ngay dự đoán giá Delabs Games!

Tokenomics của Delabs Games (DELABS)

Hiểu rõ tokenomics của Delabs Games (DELABS) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token DELABS ngay!

Cách mua Delabs Games (DELABS)

Bạn đang tìm cách mua Delabs Games? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Delabs Games trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

DELABS/Tiền tệ địa phương

1 Delabs Games (DELABS) sang VND
187.599635
1 Delabs Games (DELABS) sang AUD
A$0.01097866
1 Delabs Games (DELABS) sang GBP
0.00527546
1 Delabs Games (DELABS) sang EUR
0.00613094
1 Delabs Games (DELABS) sang USD
$0.007129
1 Delabs Games (DELABS) sang MYR
RM0.03008438
1 Delabs Games (DELABS) sang TRY
0.29920413
1 Delabs Games (DELABS) sang JPY
¥1.083608
1 Delabs Games (DELABS) sang ARS
ARS$10.39208588
1 Delabs Games (DELABS) sang RUB
0.58094221
1 Delabs Games (DELABS) sang INR
0.62549846
1 Delabs Games (DELABS) sang IDR
Rp118.81661914
1 Delabs Games (DELABS) sang PHP
0.41676134
1 Delabs Games (DELABS) sang EGP
￡E.0.33912653
1 Delabs Games (DELABS) sang BRL
R$0.0384966
1 Delabs Games (DELABS) sang CAD
C$0.00990931
1 Delabs Games (DELABS) sang BDT
0.86959542
1 Delabs Games (DELABS) sang NGN
10.43771148
1 Delabs Games (DELABS) sang COP
$27.73929545
1 Delabs Games (DELABS) sang ZAR
R.0.12425847
1 Delabs Games (DELABS) sang UAH
0.29706543
1 Delabs Games (DELABS) sang TZS
T.Sh.17.68975802
1 Delabs Games (DELABS) sang VES
Bs1.49709
1 Delabs Games (DELABS) sang CLP
$6.77255
1 Delabs Games (DELABS) sang PKR
Rs2.0132296
1 Delabs Games (DELABS) sang KZT
3.83276427
1 Delabs Games (DELABS) sang THB
฿0.23418765
1 Delabs Games (DELABS) sang TWD
NT$0.21921675
1 Delabs Games (DELABS) sang AED
د.إ0.02616343
1 Delabs Games (DELABS) sang CHF
Fr0.00563191
1 Delabs Games (DELABS) sang HKD
HK$0.05539233
1 Delabs Games (DELABS) sang AMD
֏2.72199478
1 Delabs Games (DELABS) sang MAD
.د.م0.06580067
1 Delabs Games (DELABS) sang MXN
$0.13145876
1 Delabs Games (DELABS) sang SAR
ريال0.02673375
1 Delabs Games (DELABS) sang ETB
Br1.07170257
1 Delabs Games (DELABS) sang KES
KSh0.91828649
1 Delabs Games (DELABS) sang JOD
د.أ0.005054461
1 Delabs Games (DELABS) sang PLN
0.02594956
1 Delabs Games (DELABS) sang RON
лв0.03122502
1 Delabs Games (DELABS) sang SEK
kr0.06708389
1 Delabs Games (DELABS) sang BGN
лв0.01197672
1 Delabs Games (DELABS) sang HUF
Ft2.39306272
1 Delabs Games (DELABS) sang CZK
0.14928126
1 Delabs Games (DELABS) sang KWD
د.ك0.002181474
1 Delabs Games (DELABS) sang ILS
0.02345441
1 Delabs Games (DELABS) sang BOB
Bs0.04911881
1 Delabs Games (DELABS) sang AZN
0.0121193
1 Delabs Games (DELABS) sang TJS
SM0.0655868
1 Delabs Games (DELABS) sang GEL
0.0192483
1 Delabs Games (DELABS) sang AOA
Kz6.52239339
1 Delabs Games (DELABS) sang BHD
.د.ب0.002680504
1 Delabs Games (DELABS) sang BMD
$0.007129
1 Delabs Games (DELABS) sang DKK
kr0.04583947
1 Delabs Games (DELABS) sang HNL
L0.18670851
1 Delabs Games (DELABS) sang MUR
0.32408434
1 Delabs Games (DELABS) sang NAD
$0.12440105
1 Delabs Games (DELABS) sang NOK
kr0.07143258
1 Delabs Games (DELABS) sang NZD
$0.01240446
1 Delabs Games (DELABS) sang PAB
B/.0.007129
1 Delabs Games (DELABS) sang PGK
K0.02987051
1 Delabs Games (DELABS) sang QAR
ر.ق0.02594956
1 Delabs Games (DELABS) sang RSD
дин.0.72045674
1 Delabs Games (DELABS) sang UZS
soʻm85.89154651
1 Delabs Games (DELABS) sang ALL
L0.59334667
1 Delabs Games (DELABS) sang ANG
ƒ0.01276091
1 Delabs Games (DELABS) sang AWG
ƒ0.0128322
1 Delabs Games (DELABS) sang BBD
$0.014258
1 Delabs Games (DELABS) sang BAM
KM0.01197672
1 Delabs Games (DELABS) sang BIF
Fr20.966389
1 Delabs Games (DELABS) sang BND
$0.00919641
1 Delabs Games (DELABS) sang BSD
$0.007129
1 Delabs Games (DELABS) sang JMD
$1.14356289
1 Delabs Games (DELABS) sang KHR
28.74591025
1 Delabs Games (DELABS) sang KMF
Fr3.022696
1 Delabs Games (DELABS) sang LAK
154.97825777
1 Delabs Games (DELABS) sang LKR
රු2.15702153
1 Delabs Games (DELABS) sang MDL
L0.12090784
1 Delabs Games (DELABS) sang MGA
Ar31.9685747
1 Delabs Games (DELABS) sang MOP
P0.05688942
1 Delabs Games (DELABS) sang MVR
0.1090737
1 Delabs Games (DELABS) sang MWK
MK12.3552699
1 Delabs Games (DELABS) sang MZN
MT0.4555431
1 Delabs Games (DELABS) sang NPR
रु0.99855903
1 Delabs Games (DELABS) sang PYG
50.202418
1 Delabs Games (DELABS) sang RWF
Fr10.329921
1 Delabs Games (DELABS) sang SBD
$0.05867167
1 Delabs Games (DELABS) sang SCR
0.09666924
1 Delabs Games (DELABS) sang SRD
$0.28259356
1 Delabs Games (DELABS) sang SVC
$0.06216488
1 Delabs Games (DELABS) sang SZL
L0.12440105
1 Delabs Games (DELABS) sang TMT
m0.02502279
1 Delabs Games (DELABS) sang TND
د.ت0.020909357
1 Delabs Games (DELABS) sang TTD
$0.04826333
1 Delabs Games (DELABS) sang UGX
Sh24.837436
1 Delabs Games (DELABS) sang XAF
Fr4.027885
1 Delabs Games (DELABS) sang XCD
$0.0192483
1 Delabs Games (DELABS) sang XOF
Fr4.027885
1 Delabs Games (DELABS) sang XPF
Fr0.727158
1 Delabs Games (DELABS) sang BWP
P0.10215857
1 Delabs Games (DELABS) sang BZD
$0.014258
1 Delabs Games (DELABS) sang CVE
$0.67675597
1 Delabs Games (DELABS) sang DJF
Fr1.261833
1 Delabs Games (DELABS) sang DOP
$0.45319053
1 Delabs Games (DELABS) sang DZD
د.ج0.93019192
1 Delabs Games (DELABS) sang FJD
$0.0163967
1 Delabs Games (DELABS) sang GNF
Fr61.986655
1 Delabs Games (DELABS) sang GTQ
Q0.05446556
1 Delabs Games (DELABS) sang GYD
$1.48767972
1 Delabs Games (DELABS) sang ISK
kr0.869738

Để hiểu thêm về Delabs Games, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Delabs Games
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Delabs Games

Hôm nay giá của Delabs Games (DELABS) là bao nhiêu?
Giá DELABS theo thời gian thực bằng USD là 0.007129 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của DELABS sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của DELABS sang USD là $ 0.007129. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Delabs Games là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của DELABS là $ 5.35M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của DELABS là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của DELABS là 750.30M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DELABS là bao nhiêu?
DELABS đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.02049703623689548 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của DELABS là bao nhiêu?
DELABS từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.00694452878312584 USD.
Khối lượng giao dịch của DELABS là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của DELABS là $ 55.59K USD.
DELABS có tăng giá trong năm nay không?
DELABS có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá DELABS để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:35:52 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Delabs Games (DELABS)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

1 DELABS = 0.007129 USD

