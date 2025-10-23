Giá DANGNN DAYA COIN theo thời gian thực hôm nay là 0.00003693 USD. Theo dõi cập nhật giá DANGNN sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá DANGNN dễ dàng ngay trên MEXC.Giá DANGNN DAYA COIN theo thời gian thực hôm nay là 0.00003693 USD. Theo dõi cập nhật giá DANGNN sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá DANGNN dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về DANGNN

Thông tin giá DANGNN

Whitepaper DANGNN

Website chính thức DANGNN

Tokenomics của DANGNN

Dự báo giá DANGNN

Lịch sử DANGNN

Hướng dẫn mua DANGNN

Chuyển đổi DANGNN sang fiat

DANGNN Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo DANGNN DAYA COIN

Giá DANGNN DAYA COIN(DANGNN)

Giá theo thời gian thực 1 DANGNN sang USD

$0.00003693
$0.00003693$0.00003693
-0.10%1D
USD
Biểu đồ giá DANGNN DAYA COIN (DANGNN) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:33:48 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.00003686
$ 0.00003686$ 0.00003686
Thấp nhất 24H
$ 0.00003705
$ 0.00003705$ 0.00003705
Cao nhất 24H

$ 0.00003686
$ 0.00003686$ 0.00003686

$ 0.00003705
$ 0.00003705$ 0.00003705

--
----

--
----

0.00%

-0.10%

-0.19%

-0.19%

Giá thời gian thực của DANGNN DAYA COIN (DANGNN) là $ 0.00003693. Trong 24 giờ qua, DANGNN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00003686 và cao nhất là $ 0.00003705, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DANGNN là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, DANGNN đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, -0.10% trong 24 giờ và -0.19% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 52.30K
$ 52.30K$ 52.30K

$ 369.30K
$ 369.30K$ 369.30K

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

DGC

Vốn hoá thị trường hiện tại của DANGNN DAYA COIN là $ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 52.30K. Nguồn cung lưu hành của DANGNN là 0.00, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 369.30K.

Lịch sử giá theo USD của DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Theo dõi biến động giá của DANGNN DAYA COIN trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.000000037-0.10%
30 ngày$ -0.00000398-9.73%
60 ngày$ -0.00001575-29.90%
90 ngày$ +0.00000743+25.18%
Biến động giá DANGNN DAYA COIN hôm nay

Hôm nay, DANGNN đã biến động $ -0.000000037 (-0.10%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá DANGNN DAYA COIN trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.00000398 (-9.73%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá DANGNN DAYA COIN trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, DANGNN đã biến động $ -0.00001575 (-29.90%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá DANGNN DAYA COIN trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.00000743 (+25.18%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của DANGNN DAYA COIN (DANGNN)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá DANGNN DAYA COIN.

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) là gì

DGC Coin là dịch vụ kết hợp Blockchain POW A + từ các dịch vụ kết hợp giữa Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System đã được kích hoạt. DGC Coin sẽ hỗ trợ khai thác coin trong khi vẫn duy trì hình thức của blockchain riêng tư cho đến thời kỳ giảm một nửa của DGC Coin.

DANGNN DAYA COIN đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư DANGNN DAYA COIN một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake DANGNN để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về DANGNN DAYA COIN trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch DANGNN DAYA COIN trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá DANGNN DAYA COIN (USD)

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản DANGNN DAYA COIN (DANGNN) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho DANGNN DAYA COIN.

Xem ngay dự đoán giá DANGNN DAYA COIN!

Tokenomics của DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Hiểu rõ tokenomics của DANGNN DAYA COIN (DANGNN) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token DANGNN ngay!

Cách mua DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Bạn đang tìm cách mua DANGNN DAYA COIN? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua DANGNN DAYA COIN trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

DANGNN/Tiền tệ địa phương

1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang VND
0.97181295
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang AUD
A$0.0000568722
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang GBP
0.0000273282
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang EUR
0.0000317598
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang USD
$0.00003693
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang MYR
RM0.0001558446
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang TRY
0.0015499521
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang JPY
¥0.00561336
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang ARS
ARS$0.0538335996
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang RUB
0.0030094257
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang INR
0.0032402382
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang IDR
Rp0.6154997538
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang PHP
0.0021589278
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang EGP
￡E.0.0017567601
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang BRL
R$0.000199422
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang CAD
C$0.0000513327
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang BDT
0.0045047214
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang NGN
0.0540699516
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang COP
$0.1436964765
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang ZAR
R.0.0006436899
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang UAH
0.0015388731
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang TZS
T.Sh.0.0916373634
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang VES
Bs0.0077553
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang CLP
$0.0350835
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang PKR
Rs0.010429032
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang KZT
0.0198546759
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang THB
฿0.0012131505
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang TWD
NT$0.0011355975
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang AED
د.إ0.0001355331
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang CHF
Fr0.0000291747
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang HKD
HK$0.0002869461
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang AMD
֏0.0141006126
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang MAD
.د.م0.0003408639
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang MXN
$0.0006809892
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang SAR
ريال0.0001384875
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang ETB
Br0.0055516869
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang KES
KSh0.0047569533
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang JOD
د.أ0.00002618337
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang PLN
0.0001344252
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang RON
лв0.0001617534
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang SEK
kr0.0003475113
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang BGN
лв0.0000620424
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang HUF
Ft0.0123966624
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang CZK
0.0007733142
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang KWD
د.ك0.00001130058
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang ILS
0.0001214997
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang BOB
Bs0.0002544477
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang AZN
0.000062781
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang TJS
SM0.000339756
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang GEL
0.000099711
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang AOA
Kz0.0337876263
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang BHD
.د.ب0.00001388568
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang BMD
$0.00003693
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang DKK
kr0.0002374599
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang HNL
L0.0009671967
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang MUR
0.0016788378
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang NAD
$0.0006444285
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang NOK
kr0.0003700386
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang NZD
$0.0000642582
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang PAB
B/.0.00003693
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang PGK
K0.0001547367
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang QAR
ر.ق0.0001344252
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang RSD
дин.0.0037321458
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang UZS
soʻm0.4449396567
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang ALL
L0.0030736839
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang ANG
ƒ0.0000661047
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang AWG
ƒ0.000066474
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang BBD
$0.00007386
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang BAM
KM0.0000620424
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang BIF
Fr0.10861113
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang BND
$0.0000476397
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang BSD
$0.00003693
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang JMD
$0.0059239413
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang KHR
0.1489109925
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang KMF
Fr0.01565832
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang LAK
0.8028260709
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang LKR
රු0.0111739101
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang MDL
L0.0006263328
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang MGA
Ar0.165605199
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang MOP
P0.0002947014
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang MVR
0.000565029
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang MWK
MK0.064003383
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang MZN
MT0.002359827
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang NPR
रु0.0051727851
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang PYG
0.26006106
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang RWF
Fr0.05351157
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang SBD
$0.0003039339
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang SCR
0.0005007708
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang SRD
$0.0014639052
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang SVC
$0.0003220296
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang SZL
L0.0006444285
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang TMT
m0.0001296243
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang TND
د.ت0.00010831569
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang TTD
$0.0002500161
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang UGX
Sh0.12866412
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang XAF
Fr0.02086545
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang XCD
$0.000099711
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang XOF
Fr0.02086545
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang XPF
Fr0.00376686
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang BWP
P0.0005292069
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang BZD
$0.00007386
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang CVE
$0.0035057649
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang DJF
Fr0.00653661
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang DOP
$0.0023476401
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang DZD
د.ج0.0048186264
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang FJD
$0.000084939
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang GNF
Fr0.32110635
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang GTQ
Q0.0002821452
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang GYD
$0.0077065524
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) sang ISK
kr0.00450546

Nguồn DANGNN DAYA COIN

Để hiểu thêm về DANGNN DAYA COIN, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức DANGNN DAYA COIN
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về DANGNN DAYA COIN

Hôm nay giá của DANGNN DAYA COIN (DANGNN) là bao nhiêu?
Giá DANGNN theo thời gian thực bằng USD là 0.00003693 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của DANGNN sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của DANGNN sang USD là $ 0.00003693. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của DANGNN DAYA COIN là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của DANGNN là $ 0.00 USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của DANGNN là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của DANGNN là 0.00 USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DANGNN là bao nhiêu?
DANGNN đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của DANGNN là bao nhiêu?
DANGNN từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của DANGNN là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của DANGNN là $ 52.30K USD.
DANGNN có tăng giá trong năm nay không?
DANGNN có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá DANGNN để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:33:48 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán DANGNN sang USD

Số lượng

DANGNN
DANGNN
USD
USD

1 DANGNN = 0.00003693 USD

Giao dịch DANGNN

DANGNN/USDT
$0.00003693
$0.00003693$0.00003693
-0.05%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures