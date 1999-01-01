Phân tích kỹ thuật The Final Form Bull (CZ) hôm nay Trang Phân tích The Final Form Bull cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của CZ. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích The Final Form Bull bên dưới. Đăng ký

Biến động giá The Final Form Bull (CZ) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $0.005694 -- -5.01% -47.62% -24.08%

Chỉ báo kỹ thuật The Final Form Bull

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của The Final Form Bull trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Trung lập Bán 13 Trung lập 1 Mua 12 Đường trung bình động : Bán Bán 10 Trung lập 0 Mua 4 Chỉ báo kỹ thuật : Mua Bán 3 Trung lập 1 Mua 8 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 0.00586 0.00582 R2 0.00582 0.00577 R1 0.00574 0.00574 PP 0.0057 0.0057 S1 0.00562 0.00565 S2 0.00558 0.00562 S3 0.0055 0.00558

Tín hiệu thị trường The Final Form Bull Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại -3.45M $0.03 M $3.47 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày 0.00M Hoạt động mua trong 3 ngày $0.03 M Hoạt động bán trong 3 ngày $0.03 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày 0.00M Hoạt động mua trong 7 ngày $0.04 M Hoạt động bán trong 7 ngày $0.04 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn The Final Form Bull Dòng tiền ròng vào Giá CZUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường The Final Form Bull (CZ) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá The Final Form Bull theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ CZ / USD1 $0.005717 $0.005717 $0.005717 +24.74% 9.82M (USDT) Giao dịch ngay CZ / USDT $0.005694 $0.005694 $0.005694 +21.87% 14.82M (USDT) Giao dịch ngay