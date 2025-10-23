Giá Cycle Network theo thời gian thực hôm nay là 0.02534 USD. Theo dõi cập nhật giá CYC sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá CYC dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Cycle Network theo thời gian thực hôm nay là 0.02534 USD. Theo dõi cập nhật giá CYC sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá CYC dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá Cycle Network(CYC)

Giá theo thời gian thực 1 CYC sang USD

$0.02537
$0.02537$0.02537
+0.03%1D
USD
Biểu đồ giá Cycle Network (CYC) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:33:13 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Cycle Network (CYC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.02525
$ 0.02525$ 0.02525
Thấp nhất 24H
$ 0.02634
$ 0.02634$ 0.02634
Cao nhất 24H

$ 0.02525
$ 0.02525$ 0.02525

$ 0.02634
$ 0.02634$ 0.02634

$ 0.1190066848445152
$ 0.1190066848445152$ 0.1190066848445152

$ 0.026104036326821674
$ 0.026104036326821674$ 0.026104036326821674

-0.59%

+0.03%

-4.38%

-4.38%

Giá thời gian thực của Cycle Network (CYC) là $ 0.02534. Trong 24 giờ qua, CYC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.02525 và cao nhất là $ 0.02634, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CYC là $ 0.1190066848445152, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.026104036326821674.

Về hiệu suất ngắn hạn, CYC đã biến động -0.59% trong 1 giờ qua, +0.03% trong 24 giờ và -4.38% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Cycle Network (CYC)

No.1530

$ 3.89M
$ 3.89M$ 3.89M

$ 30.45K
$ 30.45K$ 30.45K

$ 25.34M
$ 25.34M$ 25.34M

153.70M
153.70M 153.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.37%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cycle Network là $ 3.89M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 30.45K. Nguồn cung lưu hành của CYC là 153.70M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 25.34M.

Lịch sử giá theo USD của Cycle Network (CYC)

Theo dõi biến động giá của Cycle Network trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.0000076+0.03%
30 ngày$ -0.02382-48.46%
60 ngày$ -0.06048-70.48%
90 ngày$ +0.00534+26.70%
Biến động giá Cycle Network hôm nay

Hôm nay, CYC đã biến động $ +0.0000076 (+0.03%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Cycle Network trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.02382 (-48.46%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Cycle Network trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CYC đã biến động $ -0.06048 (-70.48%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Cycle Network trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.00534 (+26.70%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Cycle Network (CYC)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Cycle Network.

Cycle Network (CYC) là gì

Cycle Network đang xây dựng một lớp thanh toán toàn chuỗi mang tính phổ quát và mạng lưới thanh khoản không cần cầu nối cho toàn bộ hệ sinh thái blockchain. Dự án được ươm tạo bởi YZi Labs và được đầu tư bởi Vertex Ventures (nhà đầu tư dẫn đầu, Quỹ phụ của Temasek Holdings).

Cycle Network đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Cycle Network một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake CYC để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Cycle Network trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Cycle Network trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Cycle Network (USD)

Cycle Network (CYC) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Cycle Network (CYC) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Cycle Network.

Xem ngay dự đoán giá Cycle Network!

Tokenomics của Cycle Network (CYC)

Hiểu rõ tokenomics của Cycle Network (CYC) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token CYC ngay!

Cách mua Cycle Network (CYC)

Bạn đang tìm cách mua Cycle Network? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Cycle Network trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

CYC/Tiền tệ địa phương

1 Cycle Network (CYC) sang VND
666.8221
1 Cycle Network (CYC) sang AUD
A$0.0390236
1 Cycle Network (CYC) sang GBP
0.0187516
1 Cycle Network (CYC) sang EUR
0.0217924
1 Cycle Network (CYC) sang USD
$0.02534
1 Cycle Network (CYC) sang MYR
RM0.1069348
1 Cycle Network (CYC) sang TRY
1.0635198
1 Cycle Network (CYC) sang JPY
¥3.85168
1 Cycle Network (CYC) sang ARS
ARS$36.9386248
1 Cycle Network (CYC) sang RUB
2.0649566
1 Cycle Network (CYC) sang INR
2.2233316
1 Cycle Network (CYC) sang IDR
Rp422.3331644
1 Cycle Network (CYC) sang PHP
1.4813764
1 Cycle Network (CYC) sang EGP
￡E.1.2054238
1 Cycle Network (CYC) sang BRL
R$0.136836
1 Cycle Network (CYC) sang CAD
C$0.0352226
1 Cycle Network (CYC) sang BDT
3.0909732
1 Cycle Network (CYC) sang NGN
37.1008008
1 Cycle Network (CYC) sang COP
$98.599207
1 Cycle Network (CYC) sang ZAR
R.0.4416762
1 Cycle Network (CYC) sang UAH
1.0559178
1 Cycle Network (CYC) sang TZS
T.Sh.62.8781692
1 Cycle Network (CYC) sang VES
Bs5.3214
1 Cycle Network (CYC) sang CLP
$24.073
1 Cycle Network (CYC) sang PKR
Rs7.156016
1 Cycle Network (CYC) sang KZT
13.6235442
1 Cycle Network (CYC) sang THB
฿0.832419
1 Cycle Network (CYC) sang TWD
NT$0.779205
1 Cycle Network (CYC) sang AED
د.إ0.0929978
1 Cycle Network (CYC) sang CHF
Fr0.0200186
1 Cycle Network (CYC) sang HKD
HK$0.1968918
1 Cycle Network (CYC) sang AMD
֏9.6753188
1 Cycle Network (CYC) sang MAD
.د.م0.2338882
1 Cycle Network (CYC) sang MXN
$0.4672696
1 Cycle Network (CYC) sang SAR
ريال0.095025
1 Cycle Network (CYC) sang ETB
Br3.8093622
1 Cycle Network (CYC) sang KES
KSh3.2640454
1 Cycle Network (CYC) sang JOD
د.أ0.01796606
1 Cycle Network (CYC) sang PLN
0.0922376
1 Cycle Network (CYC) sang RON
лв0.1109892
1 Cycle Network (CYC) sang SEK
kr0.2384494
1 Cycle Network (CYC) sang BGN
лв0.0425712
1 Cycle Network (CYC) sang HUF
Ft8.5061312
1 Cycle Network (CYC) sang CZK
0.5306196
1 Cycle Network (CYC) sang KWD
د.ك0.00775404
1 Cycle Network (CYC) sang ILS
0.0833686
1 Cycle Network (CYC) sang BOB
Bs0.1745926
1 Cycle Network (CYC) sang AZN
0.043078
1 Cycle Network (CYC) sang TJS
SM0.233128
1 Cycle Network (CYC) sang GEL
0.068418
1 Cycle Network (CYC) sang AOA
Kz23.1838194
1 Cycle Network (CYC) sang BHD
.د.ب0.00952784
1 Cycle Network (CYC) sang BMD
$0.02534
1 Cycle Network (CYC) sang DKK
kr0.1629362
1 Cycle Network (CYC) sang HNL
L0.6636546
1 Cycle Network (CYC) sang MUR
1.1519564
1 Cycle Network (CYC) sang NAD
$0.442183
1 Cycle Network (CYC) sang NOK
kr0.2539068
1 Cycle Network (CYC) sang NZD
$0.0440916
1 Cycle Network (CYC) sang PAB
B/.0.02534
1 Cycle Network (CYC) sang PGK
K0.1061746
1 Cycle Network (CYC) sang QAR
ر.ق0.0922376
1 Cycle Network (CYC) sang RSD
дин.2.5608604
1 Cycle Network (CYC) sang UZS
soʻm305.3011346
1 Cycle Network (CYC) sang ALL
L2.1090482
1 Cycle Network (CYC) sang ANG
ƒ0.0453586
1 Cycle Network (CYC) sang AWG
ƒ0.045612
1 Cycle Network (CYC) sang BBD
$0.05068
1 Cycle Network (CYC) sang BAM
KM0.0425712
1 Cycle Network (CYC) sang BIF
Fr74.52494
1 Cycle Network (CYC) sang BND
$0.0326886
1 Cycle Network (CYC) sang BSD
$0.02534
1 Cycle Network (CYC) sang JMD
$4.0647894
1 Cycle Network (CYC) sang KHR
102.177215
1 Cycle Network (CYC) sang KMF
Fr10.74416
1 Cycle Network (CYC) sang LAK
550.8695542
1 Cycle Network (CYC) sang LKR
රු7.6671238
1 Cycle Network (CYC) sang MDL
L0.4297664
1 Cycle Network (CYC) sang MGA
Ar113.632162
1 Cycle Network (CYC) sang MOP
P0.2022132
1 Cycle Network (CYC) sang MVR
0.387702
1 Cycle Network (CYC) sang MWK
MK43.916754
1 Cycle Network (CYC) sang MZN
MT1.619226
1 Cycle Network (CYC) sang NPR
रु3.5493738
1 Cycle Network (CYC) sang PYG
178.44428
1 Cycle Network (CYC) sang RWF
Fr36.71766
1 Cycle Network (CYC) sang SBD
$0.2085482
1 Cycle Network (CYC) sang SCR
0.3436104
1 Cycle Network (CYC) sang SRD
$1.0044776
1 Cycle Network (CYC) sang SVC
$0.2209648
1 Cycle Network (CYC) sang SZL
L0.442183
1 Cycle Network (CYC) sang TMT
m0.0889434
1 Cycle Network (CYC) sang TND
د.ت0.07432222
1 Cycle Network (CYC) sang TTD
$0.1715518
1 Cycle Network (CYC) sang UGX
Sh88.28456
1 Cycle Network (CYC) sang XAF
Fr14.3171
1 Cycle Network (CYC) sang XCD
$0.068418
1 Cycle Network (CYC) sang XOF
Fr14.3171
1 Cycle Network (CYC) sang XPF
Fr2.58468
1 Cycle Network (CYC) sang BWP
P0.3631222
1 Cycle Network (CYC) sang BZD
$0.05068
1 Cycle Network (CYC) sang CVE
$2.4055262
1 Cycle Network (CYC) sang DJF
Fr4.48518
1 Cycle Network (CYC) sang DOP
$1.6108638
1 Cycle Network (CYC) sang DZD
د.ج3.3063632
1 Cycle Network (CYC) sang FJD
$0.058282
1 Cycle Network (CYC) sang GNF
Fr220.3313
1 Cycle Network (CYC) sang GTQ
Q0.1935976
1 Cycle Network (CYC) sang GYD
$5.2879512
1 Cycle Network (CYC) sang ISK
kr3.09148

Nguồn Cycle Network

Để hiểu thêm về Cycle Network, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Cycle Network
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Cycle Network

Hôm nay giá của Cycle Network (CYC) là bao nhiêu?
Giá CYC theo thời gian thực bằng USD là 0.02534 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của CYC sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của CYC sang USD là $ 0.02534. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Cycle Network là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của CYC là $ 3.89M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của CYC là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của CYC là 153.70M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CYC là bao nhiêu?
CYC đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.1190066848445152 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của CYC là bao nhiêu?
CYC từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.026104036326821674 USD.
Khối lượng giao dịch của CYC là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của CYC là $ 30.45K USD.
CYC có tăng giá trong năm nay không?
CYC có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá CYC để xem phân tích chi tiết hơn.
Cập nhập quan trọng về ngành Cycle Network (CYC)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

