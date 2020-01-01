Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về ChainOpera AI, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về ChainOpera AI, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

Tìm hiểu thêm về COAI

Thông tin giá COAI

COAI là gì

Whitepaper COAI

Website chính thức COAI

Tokenomics của COAI

Dự báo giá COAI

Lịch sử COAI

Hướng dẫn mua COAI

Chuyển đổi COAI sang fiat

COAI Spot

COAI USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Phân tích kỹ thuật ChainOpera AI (COAI) hôm nay

Phân tích kỹ thuật ChainOpera AI (COAI) hôm nay

Trang Phân tích ChainOpera AI cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của COAI. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích ChainOpera AI bên dưới.

Biến động giá ChainOpera AI (COAI)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$0.3577--+8.69%+18.05%-3.54%
Tìm hiểu thêm về giá ChainOpera AI

Chỉ báo kỹ thuật ChainOpera AI

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của ChainOpera AI trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Mua mạnh
Bán 2
Trung lập 3
Mua 21
Đường trung bình động:Mua mạnhBán 0Trung lập 0Mua 14
Chỉ báo kỹ thuật:MuaBán 2Trung lập 3Mua 7
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
0.3582
0.3581
R2
0.3581
0.3581
R1
0.3581
0.3581
PP
0.358
0.358
S1
0.358
0.358
S2
0.3579
0.358
S3
0.3579
0.3579

Tín hiệu thị trường ChainOpera AI

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
0.23M
$4.88 M
$4.65 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
-0.02M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$1.13 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$1.15 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
-0.03M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$1.88 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$1.91 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn ChainOpera AI

Dòng tiền ròng vàoGiá COAIUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về ChainOpera AI

Giao dịch thị trường ChainOpera AI (COAI) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá ChainOpera AI theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
COAI/USDT
$0.3577
$0.3577$0.3577
-0.91%
372.39K (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán COAI sang USD

Số lượng

COAI
COAI
USD
USD

1 COAI = 0.3577 USD