Giá Alliance Games(COA)

Giá theo thời gian thực 1 COA sang USD

$0.00564
$0.00564$0.00564
+1.98%1D
USD
Biểu đồ giá Alliance Games (COA) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:29:22 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Alliance Games (COA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.00506
$ 0.00506$ 0.00506
Thấp nhất 24H
$ 0.00748
$ 0.00748$ 0.00748
Cao nhất 24H

$ 0.00506
$ 0.00506$ 0.00506

$ 0.00748
$ 0.00748$ 0.00748

$ 0.03474769210606202
$ 0.03474769210606202$ 0.03474769210606202

$ 0.003300711612594677
$ 0.003300711612594677$ 0.003300711612594677

+2.54%

+1.98%

-43.60%

-43.60%

Giá thời gian thực của Alliance Games (COA) là $ 0.00564. Trong 24 giờ qua, COA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00506 và cao nhất là $ 0.00748, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của COA là $ 0.03474769210606202, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.003300711612594677.

Về hiệu suất ngắn hạn, COA đã biến động +2.54% trong 1 giờ qua, +1.98% trong 24 giờ và -43.60% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Alliance Games (COA)

No.1698

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

$ 25.64K
$ 25.64K$ 25.64K

$ 11.28M
$ 11.28M$ 11.28M

414.42M
414.42M 414.42M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

20.72%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Alliance Games là $ 2.34M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 25.64K. Nguồn cung lưu hành của COA là 414.42M, với tổng nguồn cung là 2000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.28M.

Lịch sử giá theo USD của Alliance Games (COA)

Theo dõi biến động giá của Alliance Games trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.0001095+1.98%
30 ngày$ +0.00206+57.54%
60 ngày$ -0.00063-10.05%
90 ngày$ -0.005-47.00%
Biến động giá Alliance Games hôm nay

Hôm nay, COA đã biến động $ +0.0001095 (+1.98%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Alliance Games trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.00206 (+57.54%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Alliance Games trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, COA đã biến động $ -0.00063 (-10.05%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Alliance Games trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.005 (-47.00%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Alliance Games (COA)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Alliance Games.

Alliance Games (COA) là gì

Alliance Games là một mạng lưới phi tập trung kết hợp giữa tạo game bằng AI, hệ thống chơi nhiều người tích hợp blockchain và mạng lưới node làm việc phân tán, nhằm tái định hình cách trò chơi được phát triển, vận hành và khai thác doanh thu. Token gốc $COA đóng vai trò cốt lõi trong toàn bộ hệ sinh thái – được sử dụng bởi nhà phát triển để truy cập hạ tầng, bởi các node vận hành để nhận phần thưởng, và bởi người dùng để staking, tham gia quản trị và mở khoá các tính năng cao cấp.

Alliance Games đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Alliance Games một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake COA để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Alliance Games trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Alliance Games trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Alliance Games (USD)

Alliance Games (COA) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Alliance Games (COA) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Alliance Games.

Xem ngay dự đoán giá Alliance Games!

Tokenomics của Alliance Games (COA)

Hiểu rõ tokenomics của Alliance Games (COA) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token COA ngay!

Cách mua Alliance Games (COA)

Bạn đang tìm cách mua Alliance Games? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Alliance Games trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

COA/Tiền tệ địa phương

Nguồn Alliance Games

Để hiểu thêm về Alliance Games, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Alliance Games
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Alliance Games

Hôm nay giá của Alliance Games (COA) là bao nhiêu?
Giá COA theo thời gian thực bằng USD là 0.00564 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của COA sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của COA sang USD là $ 0.00564. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Alliance Games là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của COA là $ 2.34M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của COA là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của COA là 414.42M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của COA là bao nhiêu?
COA đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.03474769210606202 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của COA là bao nhiêu?
COA từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.003300711612594677 USD.
Khối lượng giao dịch của COA là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của COA là $ 25.64K USD.
COA có tăng giá trong năm nay không?
COA có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá COA để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:29:22 (UTC+8)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

