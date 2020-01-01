Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Yei Finance, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Yei Finance, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

Tìm hiểu thêm về CLO

Thông tin giá CLO

CLO là gì

Whitepaper CLO

Website chính thức CLO

Tokenomics của CLO

Dự báo giá CLO

Lịch sử CLO

Hướng dẫn mua CLO

Chuyển đổi CLO sang fiat

CLO Spot

CLO USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Phân tích kỹ thuật Yei Finance (CLO) hôm nay

Phân tích kỹ thuật Yei Finance (CLO) hôm nay

Trang Phân tích Yei Finance cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của CLO. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Yei Finance bên dưới.

Biến động giá Yei Finance (CLO)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$0.12665--+0.98%-40.29%+15.78%
Tìm hiểu thêm về giá Yei Finance

Chỉ báo kỹ thuật Yei Finance

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Yei Finance trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Mua
Bán 9
Trung lập 3
Mua 14
Đường trung bình động:Mua mạnhBán 2Trung lập 0Mua 12
Chỉ báo kỹ thuật:BánBán 7Trung lập 3Mua 2
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
0.1269
0.1268
R2
0.1268
0.1267
R1
0.1267
0.1267
PP
0.1266
0.1266
S1
0.1265
0.1265
S2
0.1264
0.1265
S3
0.1263
0.1264

Tín hiệu thị trường Yei Finance

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
-0.91M
$5.60 M
$6.51 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
0.00M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$0.03 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$0.02 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
0.00M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$0.18 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$0.18 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn Yei Finance

Dòng tiền ròng vàoGiá CLOUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về Yei Finance

Giao dịch thị trường Yei Finance (CLO) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Yei Finance theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
CLO/USDT
$0.12666
$0.12666$0.12666
+4.45%
846.03K (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán CLO sang USD

Số lượng

CLO
CLO
USD
USD

1 CLO = 0.12665 USD