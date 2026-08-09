Phân tích kỹ thuật Bitlayer (BTR) hôm nay Trang Phân tích Bitlayer cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của BTR. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Bitlayer bên dưới. Đăng ký

Biến động giá Bitlayer (BTR) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $0.02259 -- +11.44% +24.32% -23.71%

Chỉ báo kỹ thuật Bitlayer

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Bitlayer trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Trung lập Bán 10 Trung lập 5 Mua 11 Đường trung bình động : Trung lập Bán 6 Trung lập 0 Mua 8 Chỉ báo kỹ thuật : Trung lập Bán 4 Trung lập 5 Mua 3 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 0.02263 0.02262 R2 0.02262 0.02262 R1 0.02262 0.02262 PP 0.02261 0.02261 S1 0.02261 0.02261 S2 0.0226 0.02261 S3 0.0226 0.0226

Tín hiệu thị trường Bitlayer Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại -0.26M $3.43 M $3.70 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày -0.01M Hoạt động mua trong 3 ngày $0.05 M Hoạt động bán trong 3 ngày $0.06 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày -0.01M Hoạt động mua trong 7 ngày $0.14 M Hoạt động bán trong 7 ngày $0.15 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn Bitlayer Dòng tiền ròng vào Giá BTRUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 $0.00 M 0.02 2026-08-08 $0.00 M 0.02 2026-08-07 $0.01 M 0.02 2026-08-06 $0.00 M 0.02 2026-08-05 $0.00 M 0.02 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường Bitlayer (BTR) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Bitlayer theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ BTR / USDT $0.02259 $0.02259 $0.02259 -5.16% 2.51M (USDT) Giao dịch ngay