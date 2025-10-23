Giá Openverse Network theo thời gian thực hôm nay là 17.591 USD. Theo dõi cập nhật giá BTG sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá BTG dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Openverse Network theo thời gian thực hôm nay là 17.591 USD. Theo dõi cập nhật giá BTG sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá BTG dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Openverse Network

Giá Openverse Network(BTG)

Giá theo thời gian thực 1 BTG sang USD

$17.552
$17.552$17.552
+11.39%1D
USD
Biểu đồ giá Openverse Network (BTG) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:25:39 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Openverse Network (BTG)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 14.562
$ 14.562$ 14.562
Thấp nhất 24H
$ 17.747
$ 17.747$ 17.747
Cao nhất 24H

$ 14.562
$ 14.562$ 14.562

$ 17.747
$ 17.747$ 17.747

$ 16.113118549532356
$ 16.113118549532356$ 16.113118549532356

$ 3.477213386513058
$ 3.477213386513058$ 3.477213386513058

+9.91%

+11.39%

+54.53%

+54.53%

Giá thời gian thực của Openverse Network (BTG) là $ 17.591. Trong 24 giờ qua, BTG được giao dịch với mức thấp nhất là $ 14.562 và cao nhất là $ 17.747, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BTG là $ 16.113118549532356, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 3.477213386513058.

Về hiệu suất ngắn hạn, BTG đã biến động +9.91% trong 1 giờ qua, +11.39% trong 24 giờ và +54.53% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Openverse Network (BTG)

No.687

$ 33.42M
$ 33.42M$ 33.42M

$ 932.45K
$ 932.45K$ 932.45K

$ 351.82M
$ 351.82M$ 351.82M

1.90M
1.90M 1.90M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

9.50%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Openverse Network là $ 33.42M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 932.45K. Nguồn cung lưu hành của BTG là 1.90M, với tổng nguồn cung là 20000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 351.82M.

Lịch sử giá theo USD của Openverse Network (BTG)

Theo dõi biến động giá của Openverse Network trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +1.79475+11.39%
30 ngày$ +16.091+1,072.73%
60 ngày$ +16.091+1,072.73%
90 ngày$ +16.091+1,072.73%
Biến động giá Openverse Network hôm nay

Hôm nay, BTG đã biến động $ +1.79475 (+11.39%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Openverse Network trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +16.091 (+1,072.73%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Openverse Network trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BTG đã biến động $ +16.091 (+1,072.73%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Openverse Network trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +16.091 (+1,072.73%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Openverse Network (BTG)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Openverse Network.

Openverse Network (BTG) là gì

Openverse Network là một mạng lưới trung tâm Layer 0 dựa trên công nghệ blockchain. Được xây dựng với các khung blockchain hiện có, Openverse Network giới thiệu khái niệm về một hệ thống "chuỗi chéo dựa trên giao thức mở hoàn toàn". Mục tiêu của Openverse Network là "giúp việc chuyển giá trị (token/NFT/thông tin) giữa các blockchain khác nhau và Internet truyền thống trở nên đơn giản như gửi Email".

Openverse Network đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Openverse Network một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake BTG để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Openverse Network trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Openverse Network trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Openverse Network (USD)

Openverse Network (BTG) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Openverse Network (BTG) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Openverse Network.

Xem ngay dự đoán giá Openverse Network!

Tokenomics của Openverse Network (BTG)

Hiểu rõ tokenomics của Openverse Network (BTG) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token BTG ngay!

Cách mua Openverse Network (BTG)

Bạn đang tìm cách mua Openverse Network? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Openverse Network trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

BTG/Tiền tệ địa phương

1 Openverse Network (BTG) sang VND
462,907.165
1 Openverse Network (BTG) sang AUD
A$27.09014
1 Openverse Network (BTG) sang GBP
13.01734
1 Openverse Network (BTG) sang EUR
15.12826
1 Openverse Network (BTG) sang USD
$17.591
1 Openverse Network (BTG) sang MYR
RM74.23402
1 Openverse Network (BTG) sang TRY
738.29427
1 Openverse Network (BTG) sang JPY
¥2,673.832
1 Openverse Network (BTG) sang ARS
ARS$25,642.75252
1 Openverse Network (BTG) sang RUB
1,433.49059
1 Openverse Network (BTG) sang INR
1,543.43434
1 Openverse Network (BTG) sang IDR
Rp293,183.21606
1 Openverse Network (BTG) sang PHP
1,028.36986
1 Openverse Network (BTG) sang EGP
￡E.836.80387
1 Openverse Network (BTG) sang BRL
R$94.9914
1 Openverse Network (BTG) sang CAD
C$24.45149
1 Openverse Network (BTG) sang BDT
2,145.75018
1 Openverse Network (BTG) sang NGN
25,755.33492
1 Openverse Network (BTG) sang COP
$68,447.46055
1 Openverse Network (BTG) sang ZAR
R.306.61113
1 Openverse Network (BTG) sang UAH
733.01697
1 Openverse Network (BTG) sang TZS
T.Sh.43,649.95558
1 Openverse Network (BTG) sang VES
Bs3,694.11
1 Openverse Network (BTG) sang CLP
$16,711.45
1 Openverse Network (BTG) sang PKR
Rs4,967.6984
1 Openverse Network (BTG) sang KZT
9,457.44933
1 Openverse Network (BTG) sang THB
฿577.86435
1 Openverse Network (BTG) sang TWD
NT$540.92325
1 Openverse Network (BTG) sang AED
د.إ64.55897
1 Openverse Network (BTG) sang CHF
Fr13.89689
1 Openverse Network (BTG) sang HKD
HK$136.68207
1 Openverse Network (BTG) sang AMD
֏6,716.59562
1 Openverse Network (BTG) sang MAD
.د.م162.36493
1 Openverse Network (BTG) sang MXN
$324.37804
1 Openverse Network (BTG) sang SAR
ريال65.96625
1 Openverse Network (BTG) sang ETB
Br2,644.45503
1 Openverse Network (BTG) sang KES
KSh2,265.89671
1 Openverse Network (BTG) sang JOD
د.أ12.472019
1 Openverse Network (BTG) sang PLN
64.03124
1 Openverse Network (BTG) sang RON
лв77.04858
1 Openverse Network (BTG) sang SEK
kr165.53131
1 Openverse Network (BTG) sang BGN
лв29.55288
1 Openverse Network (BTG) sang HUF
Ft5,904.94688
1 Openverse Network (BTG) sang CZK
368.35554
1 Openverse Network (BTG) sang KWD
د.ك5.382846
1 Openverse Network (BTG) sang ILS
57.87439
1 Openverse Network (BTG) sang BOB
Bs121.20199
1 Openverse Network (BTG) sang AZN
29.9047
1 Openverse Network (BTG) sang TJS
SM161.8372
1 Openverse Network (BTG) sang GEL
47.4957
1 Openverse Network (BTG) sang AOA
Kz16,094.18181
1 Openverse Network (BTG) sang BHD
.د.ب6.614216
1 Openverse Network (BTG) sang BMD
$17.591
1 Openverse Network (BTG) sang DKK
kr113.11013
1 Openverse Network (BTG) sang HNL
L460.70829
1 Openverse Network (BTG) sang MUR
799.68686
1 Openverse Network (BTG) sang NAD
$306.96295
1 Openverse Network (BTG) sang NOK
kr176.26182
1 Openverse Network (BTG) sang NZD
$30.60834
1 Openverse Network (BTG) sang PAB
B/.17.591
1 Openverse Network (BTG) sang PGK
K73.70629
1 Openverse Network (BTG) sang QAR
ر.ق64.03124
1 Openverse Network (BTG) sang RSD
дин.1,777.74646
1 Openverse Network (BTG) sang UZS
soʻm211,939.71029
1 Openverse Network (BTG) sang ALL
L1,464.09893
1 Openverse Network (BTG) sang ANG
ƒ31.48789
1 Openverse Network (BTG) sang AWG
ƒ31.6638
1 Openverse Network (BTG) sang BBD
$35.182
1 Openverse Network (BTG) sang BAM
KM29.55288
1 Openverse Network (BTG) sang BIF
Fr51,735.131
1 Openverse Network (BTG) sang BND
$22.69239
1 Openverse Network (BTG) sang BSD
$17.591
1 Openverse Network (BTG) sang JMD
$2,821.77231
1 Openverse Network (BTG) sang KHR
70,931.30975
1 Openverse Network (BTG) sang KMF
Fr7,458.584
1 Openverse Network (BTG) sang LAK
382,413.03583
1 Openverse Network (BTG) sang LKR
රු5,322.50887
1 Openverse Network (BTG) sang MDL
L298.34336
1 Openverse Network (BTG) sang MGA
Ar78,883.3213
1 Openverse Network (BTG) sang MOP
P140.37618
1 Openverse Network (BTG) sang MVR
269.1423
1 Openverse Network (BTG) sang MWK
MK30,486.9621
1 Openverse Network (BTG) sang MZN
MT1,124.0649
1 Openverse Network (BTG) sang NPR
रु2,463.97137
1 Openverse Network (BTG) sang PYG
123,875.822
1 Openverse Network (BTG) sang RWF
Fr25,489.359
1 Openverse Network (BTG) sang SBD
$144.77393
1 Openverse Network (BTG) sang SCR
238.53396
1 Openverse Network (BTG) sang SRD
$697.30724
1 Openverse Network (BTG) sang SVC
$153.39352
1 Openverse Network (BTG) sang SZL
L306.96295
1 Openverse Network (BTG) sang TMT
m61.74441
1 Openverse Network (BTG) sang TND
د.ت51.594403
1 Openverse Network (BTG) sang TTD
$119.09107
1 Openverse Network (BTG) sang UGX
Sh61,287.044
1 Openverse Network (BTG) sang XAF
Fr9,938.915
1 Openverse Network (BTG) sang XCD
$47.4957
1 Openverse Network (BTG) sang XOF
Fr9,938.915
1 Openverse Network (BTG) sang XPF
Fr1,794.282
1 Openverse Network (BTG) sang BWP
P252.07903
1 Openverse Network (BTG) sang BZD
$35.182
1 Openverse Network (BTG) sang CVE
$1,669.91363
1 Openverse Network (BTG) sang DJF
Fr3,113.607
1 Openverse Network (BTG) sang DOP
$1,118.25987
1 Openverse Network (BTG) sang DZD
د.ج2,295.27368
1 Openverse Network (BTG) sang FJD
$40.4593
1 Openverse Network (BTG) sang GNF
Fr152,953.745
1 Openverse Network (BTG) sang GTQ
Q134.39524
1 Openverse Network (BTG) sang GYD
$3,670.88988
1 Openverse Network (BTG) sang ISK
kr2,146.102

Để hiểu thêm về Openverse Network, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Openverse Network
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Openverse Network

Hôm nay giá của Openverse Network (BTG) là bao nhiêu?
Giá BTG theo thời gian thực bằng USD là 17.591 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của BTG sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của BTG sang USD là $ 17.591. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Openverse Network là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của BTG là $ 33.42M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của BTG là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của BTG là 1.90M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BTG là bao nhiêu?
BTG đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 16.113118549532356 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của BTG là bao nhiêu?
BTG từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 3.477213386513058 USD.
Khối lượng giao dịch của BTG là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của BTG là $ 932.45K USD.
BTG có tăng giá trong năm nay không?
BTG có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá BTG để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:25:39 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Openverse Network (BTG)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

