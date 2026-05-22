Bảng chuyển đổi Biswap sang Đô la Đài Loan mới
- 1 BSW0.025808 TWD
- 5 BSW0.129041 TWD
- 10 BSW0.258081 TWD
- 50 BSW1.29 TWD
- 100 BSW2.58 TWD
- 1,000 BSW25.81 TWD
- 5,000 BSW129.04 TWD
- 10,000 BSW258.08 TWD
- 1 TWD38.74 BSW
- 5 TWD193.7 BSW
- 10 TWD387.4 BSW
- 50 TWD1,937 BSW
- 100 TWD3,874 BSW
- 1,000 TWD38,747 BSW
- 5,000 TWD193,737 BSW
- 10,000 TWD387,475 BSW
Biswap (BSW) hiện đang được giao dịch ở mức NT$ 0.025808 TWD , phản ánh mức biến động -4.50% trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt NT$1.85M, với vốn hoá thị trường pha loãng hoàn toàn là NT$17.72M TWD. Để xem thêm xu hướng theo thời gian thực, biểu đồ và dữ liệu lịch sử, vui lòng truy cập trang giá Biswap chuyên dụng của chúng tôi.
21.60B TWD
Nguồn cung lưu thông
1.85M
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
17.72M TWD
Vốn hóa thị trường của
-4.50%
Biến động giá (1D)
NT$ 0.0012993
Cao nhất 24H
NT$ 0.0007891
Thấp nhất 24H
Biểu đồ xu hướng BSW sang TWD ở trên hiển thị cả giá theo thời gian thực và biến động lịch sử. Bạn có thể chuyển đổi giữa các khung thời gian khác nhau - 24 giờ, 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày, v.v. - để phân tích xu hướng ngắn hạn và dài hạn, xác định mô hình thị trường và theo dõi biến động của Biswap so với TWD. Công cụ trực quan này hỗ trợ đưa ra các quyết định giao dịch và đầu tư một cách có thông tin. Để cập nhật thông tin thị trường mới nhất, vui lòng kiểm tra giá Biswap hiện tại.
Tóm tắt chuyển đổi BSW sang TWD
Tính đến | 1 BSW = 0.025808 TWD | 1 TWD = 38.74 BSW
Hôm nay, tỷ lệ chuyển đổi của 1 BSW sang TWD là 0.025808 TWD.
Mua 5 BSW sẽ có giá là 0.129041 TWD và 10 BSW có giá là 0.258081 TWD.
1 TWD có thể được chuyển đổi sang 38.74 BSW.
50 TWD có thể được chuyển đổi sang 1,937 BSW, không bao gồm bất kỳ phí sàn hoặc phí gas nào.
Tỷ lệ chuyển đổi của 1 BSW sang TWD đã thay đổi -6.66% trong 7 ngày qua.
Trong 24 giờ qua, tỷ lệ đã biến động -4.50%, đạt mức cao nhất là 0.040883 TWD và thấp nhất là 0.02483 TWD.
Một tháng qua, giá trị của 1 BSW là 0.03555 TWD, tương ứng với mức thay đổi -27.40% so với giá hiện tại.
Trong 90 ngày qua, BSW đã thay đổi -0.03504 TWD, dẫn đến mức thay đổi -57.59% về giá trị.
Biến động chuyển đổi và xu hướng giá từ BSW sang TWD
Trong 24 giờ qua, Biswap (BSW) đã dao động trong khoảng từ 0.02483 TWD đến 0.040883 TWD, phản ánh mức độ biến động thị trường ngắn hạn. Trong 7 ngày gần đây, giá đã dao động từ mức thấp nhất là 0.022756 TWD đến mức cao nhất là 0.040883 TWD. Bạn có thể xem chi tiết biến động giá và dữ liệu về độ biến động từ BSW sang TWD trong 24 giờ, 7 ngày, 30 ngày và 90 ngày ở bảng bên dưới.
|24 giờ qua
|7 ngày gần đây
|30 ngày gần đây
|90 ngày gần đây
|Cao
|NT$ 0
|NT$ 0
|NT$ 0
|NT$ 0
|Thấp
|NT$ 0
|NT$ 0
|NT$ 0
|NT$ 0
|Trung bình
|NT$ 0
|NT$ 0
|NT$ 0
|NT$ 0
|Độ biến động
|+58.54%
|+65.55%
|+78.83%
|+95.96%
|Biến động
|-6.09%
|-6.87%
|-27.56%
|-57.67%
Dự đoán giá Biswap bằng TWD cho năm 2027 và 2030
Triển vọng giá của Biswap được định hình bởi nhu cầu thị trường, xu hướng ứng dụng, sự tham gia của các tổ chức và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Dựa trên tỷ lệ tăng trưởng dự kiến 5% mỗi năm, dưới đây là một số dự đoán tiềm năng từ BSW sang TWD trong những năm tới:
Dự đoán giá BSW cho năm 2027
Đến năm 2027, Biswap có thể đạt khoảng NT$0.027099, với giả định tỷ lệ tăng trưởng hàng năm ổn định 5% so với mức giá hiện tại.
Dự đoán giá BSW cho năm 2030
Đến năm 2030, BSW có thể tăng lên khoảng NT$0.03137 TWD, theo cùng một mô hình tăng trưởng dài hạn.
Các ước tính này chỉ mang tính giả định và nhằm cung cấp dự báo mang tính định hướng, không phải là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin chi tiết, bao gồm dự báo ngắn hạn và dự đoán dài hạn đến năm 2040, vui lòng truy cập trang Dự đoán giá Biswap để xem phân tích thị trường chi tiết và các kịch bản trong tương lai.
Tổng quan Biswap
Tổng quan Đô la Đài Loan mới
Dữ liệu thị trường chuyển đổi BSW sang TWD
655,492,486.4676579
BSC
Tỷ giá hối đoái BSW sang TWD hiện tại
Giá Biswap (BSW) theo thời gian thực hôm nay là NT$ 0.025814405680302755404, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BSW sang TWD là NT$ 0.025814405680302755404 mỗi BSW.
Khám phá thêm về Biswap trên MEXC
Tân Đài tệ (TWD) là đơn vị tiền tệ chính thức của Đài Loan, một nền kinh tế sôi động và phát triển ở Đông Á. Được ra mắt vào năm 1949, Tân Đài tệ thay thế Cựu Đài tệ theo một tỷ lệ không được tiết lộ công khai, nhằm chống lại tình trạng siêu lạm phát. Ngày nay, đồng tiền này là một phần thiết yếu của nền kinh tế Đài Loan và đóng vai trò quan trọng trong các giao dịch hàng ngày.
Tân Đài tệ do Ngân hàng Trung ương Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) phát hành và quản lý. Ngân hàng này chịu trách nhiệm duy trì sự ổn định của TWD và thực hiện chính sách tiền tệ để đảm bảo tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng cũng giám sát việc lưu hành của đồng tiền này và quản lý dự trữ ngoại hối của đất nước.
Trong thị trường ngoại hối quốc tế, Tân Đài tệ được ký hiệu bằng mã ISO 4217 là TWD. Tuy nhiên, tại Đài Loan, đồng tiền này thường được biểu thị bằng ký hiệu NT$ để phân biệt với các đồng tiền khác sử dụng đô la. Đài tệ còn được chia thành các đơn vị nhỏ hơn gọi là cent hoặc "jiao", nhưng những đơn vị này hiếm khi được sử dụng do có giá trị thấp.
Tân Đài tệ được sử dụng phổ biến trong mọi loại giao dịch tại Đài Loan, từ mua sắm thực phẩm tại chợ địa phương cho đến các giao dịch lớn như mua bất động sản hay phương tiện giao thông. Đồng tiền này cũng được dùng trong các giao dịch kỹ thuật số, với nhiều doanh nghiệp chấp nhận thanh toán qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, ngân hàng trực tuyến, thậm chí cả các ứng dụng thanh toán di động.
TWD không được giao dịch rộng rãi như một số đồng tiền toàn cầu chủ chốt như Đô la Mỹ hay Euro. Dù vậy, đồng tiền này vẫn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế khu vực nhờ mối quan hệ thương mại mạnh mẽ của Đài Loan với các nước châu Á khác. Giá trị của Tân Đài tệ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm hiệu quả kinh tế của Đài Loan, lãi suất và các sự kiện địa chính trị.
Tóm lại, Tân Đài tệ là một thành tố then chốt trong cơ sở hạ tầng kinh tế của Đài Loan. Đồng tiền này tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và giao dịch, đóng vai trò là phương tiện trao đổi, đơn vị tính toán và kho lưu trữ giá trị. Khi Đài Loan tiếp tục phát triển và đổi mới, vai trò cũng như tầm ảnh hưởng của Tân Đài tệ sẽ ngày càng gia tăng.
Cặp giao dịch BSW khả dụng trên MEXC
Spot
BSW/USDT
|0.00
|Giao dịch
Bảng trên hiển thị danh sách các cặp giao dịch Spot của BSW, bao gồm các thị trường nơi Biswap được chuyển đổi trực tiếp với các loại tiền mã hoá lớn như USDT, USDC, v.v. Giao dịch Spot cho phép người dùng mua hoặc bán BSW theo giá thị trường hiện tại mà không sử dụng đòn bẩy.
Futures
Khám phá các cặp giao dịch BSW Futures từ các hợp đồng Futures Vĩnh cửu phổ biến nhất, cho phép mở vị thế Long và Short. MEXC là sàn giao dịch hàng đầu trong mảng phái sinh tiền mã hoá, cung cấp đòn bẩy lên đến 500x, thanh khoản sâu và danh mục thị trường Biswap Futures đa dạng để hỗ trợ giao dịch chiến lược.
Mua Biswap bằng TWD với 3 bước đơn giản
Tạo tài khoản MEXC
Đăng ký trên trang web MEXC hoặc tải App MEXC. Hoàn thành xác minh danh tính để bắt đầu.
Nạp TWD
Nạp TWD vào tài khoản bằng phương thức thanh toán ưa thích, như chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc giao dịch P2P.
Mua Biswap
Truy cập trang giao dịch Spot hoặc Futures, tìm kiếm Biswap, và hoàn thành giao dịch mua ngay với TWD bạn đã nạp.
BSW và TWD theo giá trị USD: Tổng quan và phân tích chuyên sâu
Biswap (BSW) với USD: So sánh thị trường
Tổng quan giá Biswap
- Giá hiện tại (USD): $0.0008202
- Biến động 7 ngày: -6.66%
- Xu hướng 30 ngày: -27.40%
Tại sao giá tiền mã hoá biến động?
- Tâm lý thị trường: Tin tức, xu hướng mạng xã hội hoặc hoạt động của cá voi có thể kích hoạt những biến động mạnh.
- Ứng dụng & tiện ích: Các bản cập nhật mạng, tăng trưởng người dùng hoặc các quan hệ hợp tác có thể ảnh hưởng đến giá trị lâu dài.
- Kinh tế vĩ mô: Lạm phát, lãi suất và sức mạnh của USD có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tiền mã hoá.
- Thay đổi quy định: Thông báo từ chính phủ hoặc cơ quan tài chính thường tác động mạnh đến thị trường.
Tại sao điều này quan trọng
- Giá tăng đồng nghĩa với việc tiền mã hoá của bạn đang tăng giá trị, điều này có lợi cho người bán.
- Giá giảm có thể mang đến cơ hội mua vào. Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn rủi ro.
USD: Chuẩn tham chiếu toàn cầu cho giá tiền mã hoá
Hầu hết các loại tiền mã hoá, bao gồm BSW, đều được định giá theo đô la Mỹ (USD) trên các sàn giao dịch tiền mã hoá toàn cầu, bất kể đơn vị tiền tệ địa phương của bạn là gì.
Vì vậy, dù bạn đang chuyển đổi sang TWD, giá BSW theo giá USD vẫn là chuẩn tham chiếu chính của thị trường.
[Giá BSW] [BSW sang USD]
Đô la Đài Loan mới (TWD) với USD: Điểm nhanh thị trường
Tổng quan tỷ giá chuyển đổi
- Tỷ giá hiện tại (TWD/USD): 0.031818250082791086
- Biến động 7 ngày: +0.17%
- Xu hướng 30 ngày: +0.17%
Tại sao tỷ giá chuyển đổi lại biến động?
- Lãi suất: Việc ngân hàng trung ương tăng hoặc giảm lãi suất sẽ ảnh hưởng đến hành vi của nhà đầu tư.
- Lạm phát: Lạm phát thấp giúp một loại tiền tệ giữ được giá trị.
- Chỉ số kinh tế: Các dữ liệu như tăng trưởng GDP, việc làm và cán cân thương mại ảnh hưởng đến niềm tin.
- Tâm lý thị trường: Tin tức, thay đổi chính sách hoặc biến động chính trị có thể kích hoạt những thay đổi nhanh chóng.
Tại sao điều này quan trọng
- TWD mạnh hơn đồng nghĩa với việc bạn sẽ trả ít hơn để có được cùng một số lượng BSW.
- TWD yếu hơn đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải trả nhiều hơn, ngay cả khi giá USD của tiền mã hoá không thay đổi.
Bạn muốn tận dụng tỷ giá hiện tại?
Mua BSW bằng TWD một cách an toàn trên kênh Mua Crypto của chúng tôi.
Những yếu tố nào ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi BSW sang TWD?
Tỷ giá chuyển đổi giữa Biswap (BSW) và Đô la Đài Loan mới (TWD) chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố toàn cầu và địa phương. Nếu quan tâm đến việc giao dịch hoặc đầu tư vào BSW, việc hiểu rõ những yếu tố tác động đến tỷ giá này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
1. Tâm lý thị trường và tin tức
Thị trường tiền mã hoá phản ứng rất mạnh với tâm lý. Những diễn biến tích cực như quan hệ hợp tác lớn, mức độ ứng dụng gia tăng hoặc tin tức tích cực từ truyền thông có thể thúc đẩy nhu cầu và tăng tỷ giá BSW sang TWD. Ngược lại, các tin tức tiêu cực, vấn đề bảo mật hoặc hành động pháp lý có thể dẫn đến giảm giá.
2. Quy định của chính phủ và sự rõ ràng về pháp lý
Môi trường pháp lý tại cả các thị trường tiền mã hoá trọng điểm và các quốc gia phát hành TWD đóng vai trò quan trọng. Các chính sách hỗ trợ có thể gia tăng niềm tin và mức độ ứng dụng, qua đó đẩy tỷ giá tăng cao hơn. Ngược lại, các quy định hạn chế hoặc không rõ ràng thường tạo ra sự bất ổn cho thị trường.
3. Sức mạnh tiền tệ và các chỉ số kinh tế địa phương của TWD
Các yếu tố kinh tế truyền thống như lãi suất, lạm phát và tăng trưởng GDP tác động trực tiếp đến sức mạnh của TWD. Khi TWD suy yếu do lạm phát hoặc thay đổi chính sách, các nhà đầu tư có xu hướng tìm đến các lựa chọn thay thế như BSW, từ đó làm tăng nhu cầu và đẩy tỷ giá chuyển đổi lên cao.
4. Blockchain và các phát triển công nghệ
Đối với các loại tiền mã hoá như Biswap, những cải tiến về công nghệ như nâng cấp mạng, giải pháp mở rộng khả năng xử lý hay sự phát triển của hệ sinh thái thường dẫn đến việc gia tăng mức độ ứng dụng và tăng trưởng giá. Những thay đổi này có thể củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tác động tích cực đến tỷ giá chuyển đổi.
5. Các sự kiện tài chính toàn cầu và xu hướng thị trường
Các xu hướng kinh tế vĩ mô như lo ngại lạm phát toàn cầu, căng thẳng địa chính trị hoặc việc ngân hàng trung ương điều chỉnh lãi suất có thể thúc đẩy xu hướng chuyển sang tài sản số như một kênh lưu giữ giá trị. Trong những giai đoạn bất ổn, nhu cầu đối với BSW có thể tăng lên, ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi sang TWD.
Chuyển đổi BSW sang TWD ngay lập tức
Sử dụng công cụ chuyển đổi BSW sang TWD theo thời gian thực để theo dõi tỷ giá mới nhất. Dù bạn đang lên kế hoạch giao dịch hay quan sát xu hướng thị trường, công cụ này cung cấp mức giá cập nhật từng phút cùng biểu đồ lịch sử để giúp bạn luôn nắm bắt thông tin.
Câu hỏi thường gặp
Tỷ giá chuyển đổi từ BSW sang TWD được tính như thế nào tại Việt Nam?
Tỷ giá chuyển đổi từ BSW sang TWD tại Việt Nam dựa trên giá trị hiện tại của BSW (thường tính theo TWD), được chuyển đổi sang TWD bằng tỷ giá hối đoái cấp tổ chức. Tỷ giá này phản ánh giá thị trường theo thời gian thực, được lấy từ các nguồn thanh khoản toàn cầu sâu rộng.
Tại sao tỷ giá chuyển đổi từ BSW sang TWD tại Việt Nam thường xuyên thay đổi?
Tỷ giá BSW sang TWD thay đổi thường xuyên vì cả BSW và tiền tệ fiat đều phản ánh tin tức toàn cầu, điều kiện cung/cầu và hoạt động thị trường tại Việt Nam. Giá có thể thay đổi từng giây, đặc biệt trong các giai đoạn biến động mạnh.
Sự khác biệt giữa tỷ giá hiển thị tại Việt Nam và tỷ giá thực tế tôi nhận được khi chuyển đổi là gì?
Tỷ giá chuyển đổi BSW sang TWD tại Việt Nam được hiển thị theo thời gian thực và phản ánh điều kiện thị trường. Tỷ giá chuyển đổi thực tế có thể khác biệt nhẹ do chênh lệch giá, trượt giá hoặc thời điểm thực hiện.
Tỷ giá chuyển đổi BSW sang TWD có thể khác nhau giữa các sàn giao dịch tại Việt Nam không?
Có. Sự chênh lệch về giá xảy ra do khác biệt về thanh khoản, khối lượng giao dịch, nhu cầu theo khu vực và cấu trúc phí giữa các sàn khác nhau.
Tại sao tỷ giá chuyển đổi BSW sang TWD tại Việt Nam hôm nay có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với hôm qua?
Tỷ giá biến động dựa trên các tin tức kinh tế vĩ mô, tâm lý nhà đầu tư, thông báo của ngân hàng trung ương, dữ liệu lạm phát hoặc các diễn biến cụ thể liên quan đến tiền mã hoá như nâng cấp hoặc các sự kiện liên quan đến ETF.
Hiện tại có phải là thời điểm phù hợp để chuyển đổi từ BSW sang TWD, hay tôi nên chờ thêm?
Không có thời điểm nào được đảm bảo chính xác tuyệt đối. Kiểm tra xu hướng giá, dữ liệu lịch sử và điều kiện kinh tế toàn cầu để hỗ trợ việc ra quyết định.
Những công cụ nào có thể giúp tôi xác định thời điểm chuyển đổi BSW sang TWD tốt hơn tại Việt Nam?
Biểu đồ theo thời gian thực, đường trung bình động, RSI, phân tích khối lượng và tin tức thị trường là những công cụ thường được sử dụng. Nhiều người dùng cũng thiết lập cảnh báo giá cho các mức quan trọng.
Làm thế nào để tôi có thể tìm hiểu xu hướng của BSW so với TWD theo thời gian?
Sử dụng biểu đồ tương tác trên trang này để phân tích giá lịch sử, nhận diện các mô hình và so sánh xu hướng theo các khung thời gian khác nhau.
Tin tức và quy định ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi BSW sang TWD tại Việt Nam như thế nào?
Quy định địa phương tại Việt Nam, dữ liệu lạm phát, thay đổi lãi suất và các sự kiện địa chính trị có thể làm TWD mạnh lên hoặc yếu đi, ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi ngay cả khi BSW vẫn ổn định.
Những sự kiện đặc biệt nào liên quan đến tiền mã hoá có thể ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi từ BSW sang TWD?
Halving, nâng cấp giao thức, hoạt động của cá voi, phê duyệt ETF và niêm yết trên sàn giao dịch mới thường tạo ra biến động giá ảnh hưởng đến tỷ giá chuyển đổi BSW sang TWD.
Tôi có thể so sánh tỷ giá chuyển đổi BSW sang TWD với các loại tiền tệ khác không?
Có. Bạn có thể chuyển đổi giữa nhiều loại tiền tệ fiat của Việt Nam hoặc tiền mã hoá bằng công cụ chuyển đổi của chúng tôi để tìm ra mức so sánh có lợi nhất.
Làm sao tôi biết được tỷ giá chuyển đổi BSW sang TWD có công bằng hay không?
Kiểm tra tỷ giá so với các chỉ số thị trường chính hoặc so sánh tỷ giá trên nhiều sàn giao dịch khác nhau. Công cụ chuyển đổi của chúng tôi sử dụng dữ liệu tổng hợp theo thời gian thực để duy trì mức giá cạnh tranh.
Cách hiệu quả nhất để theo dõi tỷ giá chuyển đổi BSW sang TWD trong suốt cả ngày là gì?
Đánh dấu trang này hoặc trang giá BSW và sử dụng biểu đồ theo thời gian thực để theo dõi biến động trong ngày cũng như các cơ hội vào lệnh tiềm năng.
Tỷ giá chuyển đổi BSW sang TWD có bị ảnh hưởng bởi cuối tuần hoặc các ngày nghỉ lễ tại Việt Nam không?
Có, trong khi tiền mã hoá được giao dịch 24/7, thanh khoản của thị trường fiat có thể thắt chặt vào cuối tuần hoặc ngày lễ, có khả năng làm tăng chênh lệch giá hoặc gia tăng biến động. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý các quốc gia khác nhau có thể có những ngày lễ riêng theo khu vực.
Tôi có thể đặt mục tiêu giá chuyển đổi từ BSW sang TWD và thực hiện chuyển đổi khi chạm ngưỡng đó không?
Bản thân công cụ chuyển đổi không thực hiện giao dịch, nhưng bạn có thể thiết lập cảnh báo hoặc sử dụng lệnh Limit trên MEXC để tự động khớp lệnh ở các mức giá cụ thể.
Tôi có thể tìm hiểu thêm về những yếu tố ảnh hưởng đến BSW và TWD tại Việt Nam ở đâu?
Xem nội dung bên trên để tìm hiểu về các yếu tố thúc đẩy kinh tế vĩ mô, động lực thị trường và dữ liệu hiệu suất lịch sử của BSW và TWD.
Sự khác biệt giữa việc chuyển đổi BSW sang TWD và giao dịch là gì?
Việc chuyển đổi chỉ đơn giản là kiểm tra giá trị 1:1 giữa BSW và TWD. Giao dịch liên quan đến việc mua hoặc bán trên những thị trường mở với các công cụ bổ sung như lệnh Limit, phái sinh hoặc đòn bẩy.
Chuyển đổi BSW sang TWD có phải là một tham chiếu phổ biến đối với các nhà đầu tư tiền mã hoá không?
Nhiều nhà đầu tư theo dõi giá BSW bằng TWD hoặc stablecoin. Tỷ giá BSW sang TWD rất hữu ích cho việc định giá thực tế, phòng ngừa rủi ro biến động tiền tệ địa phương hoặc lập kế hoạch rút tiền mặt tại Việt Nam.
Điều gì xảy ra với tỷ giá chuyển đổi BSW sang TWD trong các sự kiện kinh tế lớn?
Trong các báo cáo lạm phát, quyết định về lãi suất hoặc khủng hoảng, biến động của fiat thường gia tăng. TWD có thể mạnh lên hoặc yếu đi tùy thuộc vào tâm lý rủi ro toàn cầu, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá chuyển đổi.
MEXC đảm bảo tỷ giá BSW sang TWD chính xác và cạnh tranh như thế nào?
MEXC tổng hợp giá từ các pool thanh khoản toàn cầu sâu, áp dụng mức chênh lệch giá tối thiểu và cập nhật tỷ giá theo thời gian thực để đảm bảo tính chính xác và minh bạch.
Tin tức và cập nhật thị trường Biswap
Bitcoin (BTC) Phục Hồi Từ Mức Thấp $74K Khi Tin Tức Thỏa Thuận Hòa Bình Iran Thúc Đẩy Thị Trường Hồi Phục
Bitcoin phục hồi từ mức đáy năm tuần $74,250 lên $77K sau khi Trump công bố thỏa thuận hòa bình Iran đã được đàm phán phần lớn, thúc đẩy vốn hóa thị trường tiền mã hoá phục hồi $75B. The post2026/05/24
AI Anthropic Được Cho Là Đã Phát Hiện Hơn 10.000 Lỗ Hổng Phần Mềm Nghiêm Trọng
Dự Án Bảo Mật AI Của Anthropic Được Cho Là Đã Phát Hiện Hơn 10.000 Lỗ Hổng Phần Mềm Nghiêm Trọng Anthropic được cho là đã phát hiện hơn 10.000 lỗ hổng nghiêm trọng và cao an2026/05/24
Hậu quả pháp lý của FTX mở rộng khi công ty luật và kiểm toán viên cũ đồng ý thanh toán 66 triệu đô la
Hậu quả pháp lý của FTX mở rộng khi công ty luật và kiểm toán viên cũ đồng ý dàn xếp 66 triệu USD Những hậu quả pháp lý xung quanh sự sụp đổ của tiền mã hoá2026/05/24
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.