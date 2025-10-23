Giá Baby Shark Universe theo thời gian thực hôm nay là 0.22753 USD. Theo dõi cập nhật giá BSU sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá BSU dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Baby Shark Universe theo thời gian thực hôm nay là 0.22753 USD. Theo dõi cập nhật giá BSU sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá BSU dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về BSU

Thông tin giá BSU

Whitepaper BSU

Website chính thức BSU

Tokenomics của BSU

Dự báo giá BSU

Lịch sử BSU

Hướng dẫn mua BSU

Chuyển đổi BSU sang fiat

BSU Spot

BSU USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Baby Shark Universe

Giá Baby Shark Universe(BSU)

Giá theo thời gian thực 1 BSU sang USD

$0.22753
$0.22753$0.22753
-0.42%1D
USD
Biểu đồ giá Baby Shark Universe (BSU) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:25:25 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Baby Shark Universe (BSU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.22
$ 0.22$ 0.22
Thấp nhất 24H
$ 0.24
$ 0.24$ 0.24
Cao nhất 24H

$ 0.22
$ 0.22$ 0.22

$ 0.24
$ 0.24$ 0.24

$ 0.37631193723515616
$ 0.37631193723515616$ 0.37631193723515616

$ 0.05070113905338495
$ 0.05070113905338495$ 0.05070113905338495

+1.47%

-0.42%

+26.03%

+26.03%

Giá thời gian thực của Baby Shark Universe (BSU) là $ 0.22753. Trong 24 giờ qua, BSU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.22 và cao nhất là $ 0.24, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BSU là $ 0.37631193723515616, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.05070113905338495.

Về hiệu suất ngắn hạn, BSU đã biến động +1.47% trong 1 giờ qua, -0.42% trong 24 giờ và +26.03% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Baby Shark Universe (BSU)

No.594

$ 38.23M
$ 38.23M$ 38.23M

$ 67.04K
$ 67.04K$ 67.04K

$ 193.40M
$ 193.40M$ 193.40M

168.00M
168.00M 168.00M

850,000,000
850,000,000 850,000,000

850,000,000
850,000,000 850,000,000

19.76%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Baby Shark Universe là $ 38.23M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 67.04K. Nguồn cung lưu hành của BSU là 168.00M, với tổng nguồn cung là 850000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 193.40M.

Lịch sử giá theo USD của Baby Shark Universe (BSU)

Theo dõi biến động giá của Baby Shark Universe trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.0009597-0.42%
30 ngày$ +0.06518+40.14%
60 ngày$ +0.09627+73.34%
90 ngày$ +0.21753+2,175.30%
Biến động giá Baby Shark Universe hôm nay

Hôm nay, BSU đã biến động $ -0.0009597 (-0.42%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Baby Shark Universe trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.06518 (+40.14%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Baby Shark Universe trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BSU đã biến động $ +0.09627 (+73.34%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Baby Shark Universe trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.21753 (+2,175.30%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Baby Shark Universe (BSU)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Baby Shark Universe.

Baby Shark Universe (BSU) là gì

Baby Shark Universe (BSU) là một nền tảng giải trí và tài sản kỹ thuật số kết hợp, tận dụng sở hữu trí tuệ (IP) Baby Shark được công nhận toàn cầu để kết nối người dùng Web2 và hệ sinh thái Web3. Dự án hướng đến việc đưa lượng người hâm mộ đông đảo hiện có vào không gian Web3 một cách tự nhiên, xây dựng mô hình kinh tế bền vững thông qua trải nghiệm kỹ thuật số đa dạng, bao gồm trò chơi, NFT và metaverse.

Baby Shark Universe đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Baby Shark Universe một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake BSU để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Baby Shark Universe trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Baby Shark Universe trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Baby Shark Universe (USD)

Baby Shark Universe (BSU) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Baby Shark Universe (BSU) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Baby Shark Universe.

Xem ngay dự đoán giá Baby Shark Universe!

Tokenomics của Baby Shark Universe (BSU)

Hiểu rõ tokenomics của Baby Shark Universe (BSU) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token BSU ngay!

Cách mua Baby Shark Universe (BSU)

Bạn đang tìm cách mua Baby Shark Universe? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Baby Shark Universe trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

BSU/Tiền tệ địa phương

1 Baby Shark Universe (BSU) sang VND
5,987.45195
1 Baby Shark Universe (BSU) sang AUD
A$0.3503962
1 Baby Shark Universe (BSU) sang GBP
0.1683722
1 Baby Shark Universe (BSU) sang EUR
0.1956758
1 Baby Shark Universe (BSU) sang USD
$0.22753
1 Baby Shark Universe (BSU) sang MYR
RM0.9601766
1 Baby Shark Universe (BSU) sang TRY
9.5494341
1 Baby Shark Universe (BSU) sang JPY
¥34.58456
1 Baby Shark Universe (BSU) sang ARS
ARS$331.6750316
1 Baby Shark Universe (BSU) sang RUB
18.5414197
1 Baby Shark Universe (BSU) sang INR
19.9634822
1 Baby Shark Universe (BSU) sang IDR
Rp3,792.1651498
1 Baby Shark Universe (BSU) sang PHP
13.3014038
1 Baby Shark Universe (BSU) sang EGP
￡E.10.8236021
1 Baby Shark Universe (BSU) sang BRL
R$1.228662
1 Baby Shark Universe (BSU) sang CAD
C$0.3162667
1 Baby Shark Universe (BSU) sang BDT
27.7541094
1 Baby Shark Universe (BSU) sang NGN
333.1312236
1 Baby Shark Universe (BSU) sang COP
$885.3306065
1 Baby Shark Universe (BSU) sang ZAR
R.3.9658479
1 Baby Shark Universe (BSU) sang UAH
9.4811751
1 Baby Shark Universe (BSU) sang TZS
T.Sh.564.5883914
1 Baby Shark Universe (BSU) sang VES
Bs47.7813
1 Baby Shark Universe (BSU) sang CLP
$216.1535
1 Baby Shark Universe (BSU) sang PKR
Rs64.254472
1 Baby Shark Universe (BSU) sang KZT
122.3269539
1 Baby Shark Universe (BSU) sang THB
฿7.4743605
1 Baby Shark Universe (BSU) sang TWD
NT$6.9965475
1 Baby Shark Universe (BSU) sang AED
د.إ0.8350351
1 Baby Shark Universe (BSU) sang CHF
Fr0.1797487
1 Baby Shark Universe (BSU) sang HKD
HK$1.7679081
1 Baby Shark Universe (BSU) sang AMD
֏86.8755046
1 Baby Shark Universe (BSU) sang MAD
.د.م2.1001019
1 Baby Shark Universe (BSU) sang MXN
$4.1956532
1 Baby Shark Universe (BSU) sang SAR
ريال0.8532375
1 Baby Shark Universe (BSU) sang ETB
Br34.2045849
1 Baby Shark Universe (BSU) sang KES
KSh29.3081393
1 Baby Shark Universe (BSU) sang JOD
د.أ0.16131877
1 Baby Shark Universe (BSU) sang PLN
0.8282092
1 Baby Shark Universe (BSU) sang RON
лв0.9965814
1 Baby Shark Universe (BSU) sang SEK
kr2.1410573
1 Baby Shark Universe (BSU) sang BGN
лв0.3822504
1 Baby Shark Universe (BSU) sang HUF
Ft76.3772704
1 Baby Shark Universe (BSU) sang CZK
4.7644782
1 Baby Shark Universe (BSU) sang KWD
د.ك0.06962418
1 Baby Shark Universe (BSU) sang ILS
0.7485737
1 Baby Shark Universe (BSU) sang BOB
Bs1.5676817
1 Baby Shark Universe (BSU) sang AZN
0.386801
1 Baby Shark Universe (BSU) sang TJS
SM2.093276
1 Baby Shark Universe (BSU) sang GEL
0.614331
1 Baby Shark Universe (BSU) sang AOA
Kz208.1694723
1 Baby Shark Universe (BSU) sang BHD
.د.ب0.08555128
1 Baby Shark Universe (BSU) sang BMD
$0.22753
1 Baby Shark Universe (BSU) sang DKK
kr1.4630179
1 Baby Shark Universe (BSU) sang HNL
L5.9590107
1 Baby Shark Universe (BSU) sang MUR
10.3435138
1 Baby Shark Universe (BSU) sang NAD
$3.9703985
1 Baby Shark Universe (BSU) sang NOK
kr2.2798506
1 Baby Shark Universe (BSU) sang NZD
$0.3959022
1 Baby Shark Universe (BSU) sang PAB
B/.0.22753
1 Baby Shark Universe (BSU) sang PGK
K0.9533507
1 Baby Shark Universe (BSU) sang QAR
ر.ق0.8282092
1 Baby Shark Universe (BSU) sang RSD
дин.22.9941818
1 Baby Shark Universe (BSU) sang UZS
soʻm2,741.3246707
1 Baby Shark Universe (BSU) sang ALL
L18.9373219
1 Baby Shark Universe (BSU) sang ANG
ƒ0.4072787
1 Baby Shark Universe (BSU) sang AWG
ƒ0.409554
1 Baby Shark Universe (BSU) sang BBD
$0.45506
1 Baby Shark Universe (BSU) sang BAM
KM0.3822504
1 Baby Shark Universe (BSU) sang BIF
Fr669.16573
1 Baby Shark Universe (BSU) sang BND
$0.2935137
1 Baby Shark Universe (BSU) sang BSD
$0.22753
1 Baby Shark Universe (BSU) sang JMD
$36.4980873
1 Baby Shark Universe (BSU) sang KHR
917.4578425
1 Baby Shark Universe (BSU) sang KMF
Fr96.47272
1 Baby Shark Universe (BSU) sang LAK
4,946.3042489
1 Baby Shark Universe (BSU) sang LKR
රු68.8437521
1 Baby Shark Universe (BSU) sang MDL
L3.8589088
1 Baby Shark Universe (BSU) sang MGA
Ar1,020.312779
1 Baby Shark Universe (BSU) sang MOP
P1.8156894
1 Baby Shark Universe (BSU) sang MVR
3.481209
1 Baby Shark Universe (BSU) sang MWK
MK394.332243
1 Baby Shark Universe (BSU) sang MZN
MT14.539167
1 Baby Shark Universe (BSU) sang NPR
रु31.8701271
1 Baby Shark Universe (BSU) sang PYG
1,602.26626
1 Baby Shark Universe (BSU) sang RWF
Fr329.69097
1 Baby Shark Universe (BSU) sang SBD
$1.8725719
1 Baby Shark Universe (BSU) sang SCR
3.0853068
1 Baby Shark Universe (BSU) sang SRD
$9.0192892
1 Baby Shark Universe (BSU) sang SVC
$1.9840616
1 Baby Shark Universe (BSU) sang SZL
L3.9703985
1 Baby Shark Universe (BSU) sang TMT
m0.7986303
1 Baby Shark Universe (BSU) sang TND
د.ت0.66734549
1 Baby Shark Universe (BSU) sang TTD
$1.5403781
1 Baby Shark Universe (BSU) sang UGX
Sh792.71452
1 Baby Shark Universe (BSU) sang XAF
Fr128.55445
1 Baby Shark Universe (BSU) sang XCD
$0.614331
1 Baby Shark Universe (BSU) sang XOF
Fr128.55445
1 Baby Shark Universe (BSU) sang XPF
Fr23.20806
1 Baby Shark Universe (BSU) sang BWP
P3.2605049
1 Baby Shark Universe (BSU) sang BZD
$0.45506
1 Baby Shark Universe (BSU) sang CVE
$21.5994229
1 Baby Shark Universe (BSU) sang DJF
Fr40.27281
1 Baby Shark Universe (BSU) sang DOP
$14.4640821
1 Baby Shark Universe (BSU) sang DZD
د.ج29.6881144
1 Baby Shark Universe (BSU) sang FJD
$0.523319
1 Baby Shark Universe (BSU) sang GNF
Fr1,978.37335
1 Baby Shark Universe (BSU) sang GTQ
Q1.7383292
1 Baby Shark Universe (BSU) sang GYD
$47.4809604
1 Baby Shark Universe (BSU) sang ISK
kr27.75866

Nguồn Baby Shark Universe

Để hiểu thêm về Baby Shark Universe, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Baby Shark Universe
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Baby Shark Universe

Hôm nay giá của Baby Shark Universe (BSU) là bao nhiêu?
Giá BSU theo thời gian thực bằng USD là 0.22753 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của BSU sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của BSU sang USD là $ 0.22753. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Baby Shark Universe là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của BSU là $ 38.23M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của BSU là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của BSU là 168.00M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BSU là bao nhiêu?
BSU đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.37631193723515616 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của BSU là bao nhiêu?
BSU từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.05070113905338495 USD.
Khối lượng giao dịch của BSU là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của BSU là $ 67.04K USD.
BSU có tăng giá trong năm nay không?
BSU có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá BSU để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:25:25 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Baby Shark Universe (BSU)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán BSU sang USD

Số lượng

BSU
BSU
USD
USD

1 BSU = 0.22753 USD

Giao dịch BSU

BSU/USDT
$0.22753
$0.22753$0.22753
-0.38%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures