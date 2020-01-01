Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Broccoli, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Broccoli, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

Tìm hiểu thêm về BROCCOLIF3B

Thông tin giá BROCCOLIF3B

BROCCOLIF3B là gì

Website chính thức BROCCOLIF3B

Tokenomics của BROCCOLIF3B

Dự báo giá BROCCOLIF3B

Lịch sử BROCCOLIF3B

Hướng dẫn mua BROCCOLIF3B

Chuyển đổi BROCCOLIF3B sang fiat

BROCCOLIF3B Spot

BROCCOLIF3B USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Phân tích kỹ thuật Broccoli (BROCCOLIF3B) hôm nay

Phân tích kỹ thuật Broccoli (BROCCOLIF3B) hôm nay

Trang Phân tích Broccoli cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của BROCCOLIF3B. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Broccoli bên dưới.

Biến động giá Broccoli (BROCCOLIF3B)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$0.006356--+4.60%+9.92%+16.79%
Tìm hiểu thêm về giá Broccoli

Chỉ báo kỹ thuật Broccoli

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Broccoli trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Mua
Bán 10
Trung lập 0
Mua 16
Đường trung bình động:Mua mạnhBán 2Trung lập 0Mua 12
Chỉ báo kỹ thuật:BánBán 8Trung lập 0Mua 4
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
0.006361
0.006358
R2
0.006358
0.006354
R1
0.006351
0.006352
PP
0.006348
0.006348
S1
0.006341
0.006344
S2
0.006338
0.006342
S3
0.006331
0.006338

Tín hiệu thị trường Broccoli

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
-0.92M
$6.65 M
$7.57 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
0.01M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$0.13 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$0.12 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
0.01M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$0.16 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$0.15 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn Broccoli

Dòng tiền ròng vàoGiá BROCCOLIF3BUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về Broccoli

Giao dịch thị trường Broccoli (BROCCOLIF3B) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Broccoli theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
BROCCOLIF3B/USDT
$0.006369
$0.006369$0.006369
-10.93%
31.06M (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán BROCCOLIF3B sang USD

Số lượng

BROCCOLIF3B
BROCCOLIF3B
USD
USD

1 BROCCOLIF3B = 0.006356 USD