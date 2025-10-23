Giá Bnb Tiger Inu theo thời gian thực hôm nay là 0.000000000005032 USD. Theo dõi cập nhật giá BNBTIGER sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá BNBTIGER dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Bnb Tiger Inu theo thời gian thực hôm nay là 0.000000000005032 USD. Theo dõi cập nhật giá BNBTIGER sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá BNBTIGER dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Bnb Tiger Inu

Giá Bnb Tiger Inu(BNBTIGER)

Giá theo thời gian thực 1 BNBTIGER sang USD

Biểu đồ giá Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:22:39 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
Giá thời gian thực của Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) là $ 0.000000000005032. Trong 24 giờ qua, BNBTIGER được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.000000000004934 và cao nhất là $ 0.000000000005134, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BNBTIGER là $ 0.000000000011449246, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.000000000001738887.

Về hiệu suất ngắn hạn, BNBTIGER đã biến động -1.93% trong 1 giờ qua, -0.84% trong 24 giờ và -17.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

No.3870

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bnb Tiger Inu là $ 2.96M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 30.08K. Nguồn cung lưu hành của BNBTIGER là 588,659.61T, với tổng nguồn cung là 588659610002000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.03M.

Lịch sử giá theo USD của Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Theo dõi biến động giá của Bnb Tiger Inu trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.00000000000004292-0.84%
30 ngày$ +0.000000000000032+0.64%
60 ngày$ +0.000000000000032+0.64%
90 ngày$ +0.000000000000032+0.64%
Biến động giá Bnb Tiger Inu hôm nay

Hôm nay, BNBTIGER đã biến động $ -0.00000000000004292 (-0.84%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Bnb Tiger Inu trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.000000000000032 (+0.64%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Bnb Tiger Inu trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BNBTIGER đã biến động $ +0.000000000000032 (+0.64%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Bnb Tiger Inu trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.000000000000032 (+0.64%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Bnb Tiger Inu.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) là gì

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

Bnb Tiger Inu đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Bnb Tiger Inu một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake BNBTIGER để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Bnb Tiger Inu trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Bnb Tiger Inu trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Bnb Tiger Inu (USD)

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Bnb Tiger Inu.

Xem ngay dự đoán giá Bnb Tiger Inu!

Tokenomics của Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Hiểu rõ tokenomics của Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token BNBTIGER ngay!

Cách mua Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Bạn đang tìm cách mua Bnb Tiger Inu? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Bnb Tiger Inu trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

BNBTIGER/Tiền tệ địa phương

Nguồn Bnb Tiger Inu

Để hiểu thêm về Bnb Tiger Inu, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Bnb Tiger Inu
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Bnb Tiger Inu

Hôm nay giá của Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) là bao nhiêu?
Giá BNBTIGER theo thời gian thực bằng USD là 0.000000000005032 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của BNBTIGER sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của BNBTIGER sang USD là $ 0.000000000005032. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Bnb Tiger Inu là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của BNBTIGER là $ 2.96M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của BNBTIGER là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của BNBTIGER là 588,659.61T USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BNBTIGER là bao nhiêu?
BNBTIGER đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.000000000011449246 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của BNBTIGER là bao nhiêu?
BNBTIGER từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.000000000001738887 USD.
Khối lượng giao dịch của BNBTIGER là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của BNBTIGER là $ 30.08K USD.
BNBTIGER có tăng giá trong năm nay không?
BNBTIGER có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá BNBTIGER để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:22:39 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

