Giá Bluwhale Points theo thời gian thực hôm nay là 0.001875 USD. Theo dõi cập nhật giá BLUP sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá BLUP dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Bluwhale Points theo thời gian thực hôm nay là 0.001875 USD. Theo dõi cập nhật giá BLUP sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá BLUP dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá Bluwhale Points(BLUP)

Giá theo thời gian thực 1 BLUP sang USD

$0.001875
$0.001875$0.001875
-1.10%1D
USD
Biểu đồ giá Bluwhale Points (BLUP) theo thời gian thực
Thông tin giá theo USD của Bluwhale Points (BLUP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
Thấp nhất 24H
Cao nhất 24H

-0.16%

-1.09%

-17.95%

-17.95%

Giá thời gian thực của Bluwhale Points (BLUP) là $ 0.001875. Trong 24 giờ qua, BLUP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.001845 và cao nhất là $ 0.001969, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BLUP là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, BLUP đã biến động -0.16% trong 1 giờ qua, -1.09% trong 24 giờ và -17.95% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Bluwhale Points (BLUP)

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bluwhale Points là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 7.92K. Nguồn cung lưu hành của BLUP là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.88M.

Lịch sử giá theo USD của Bluwhale Points (BLUP)

Theo dõi biến động giá của Bluwhale Points trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.00002085-1.09%
30 ngày$ -0.001868-49.91%
60 ngày$ -0.003555-65.47%
90 ngày$ -0.000625-25.00%
Biến động giá Bluwhale Points hôm nay

Hôm nay, BLUP đã biến động $ -0.00002085 (-1.09%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Bluwhale Points trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.001868 (-49.91%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Bluwhale Points trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BLUP đã biến động $ -0.003555 (-65.47%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Bluwhale Points trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.000625 (-25.00%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Bluwhale Points (BLUP)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Bluwhale Points.

Bluwhale Points (BLUP) là gì

BluWhale là lớp trí tuệ của Web3, hỗ trợ các ứng dụng thông minh, AI Agent và mô hình thông qua việc điều phối tài nguyên, tận dụng giao thức ngữ cảnh mô hình để mở rộng trên chuỗi. Trong những năm qua, Bluwhale đã phát triển mạng lưới AI (thị trường hai chiều) lên 4,780 tài khoản doanh nghiệp và hơn 3,500,000 ví, đồng thời xử lý hơn 800 triệu ví thành một cấu trúc đồ thị thông dụng trên 37 chuỗi. Mặc dù Graph, OriginTrail và MindNetwork thiết kế cơ sở hạ tầng tương tự nhau, khả năng mở rộng AI bị hạn chế nhiều bởi số lượng và tốc độ các đồ thị node phụ mint và vận hành.

Bluwhale Points đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Bluwhale Points một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake BLUP để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Bluwhale Points trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Bluwhale Points trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Bluwhale Points (USD)

Bluwhale Points (BLUP) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Bluwhale Points (BLUP) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Bluwhale Points.

Xem ngay dự đoán giá Bluwhale Points!

Tokenomics của Bluwhale Points (BLUP)

Hiểu rõ tokenomics của Bluwhale Points (BLUP) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token BLUP ngay!

Cách mua Bluwhale Points (BLUP)

Bạn đang tìm cách mua Bluwhale Points? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Bluwhale Points trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

BLUP/Tiền tệ địa phương

1 Bluwhale Points (BLUP) sang VND
49.340625
1 Bluwhale Points (BLUP) sang AUD
A$0.0028875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang GBP
0.0013875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang EUR
0.0016125
1 Bluwhale Points (BLUP) sang USD
$0.001875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang MYR
RM0.0079125
1 Bluwhale Points (BLUP) sang TRY
0.07869375
1 Bluwhale Points (BLUP) sang JPY
¥0.285
1 Bluwhale Points (BLUP) sang ARS
ARS$2.733225
1 Bluwhale Points (BLUP) sang RUB
0.15279375
1 Bluwhale Points (BLUP) sang INR
0.1645125
1 Bluwhale Points (BLUP) sang IDR
Rp31.2499875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang PHP
0.1096125
1 Bluwhale Points (BLUP) sang EGP
￡E.0.08919375
1 Bluwhale Points (BLUP) sang BRL
R$0.010125
1 Bluwhale Points (BLUP) sang CAD
C$0.00260625
1 Bluwhale Points (BLUP) sang BDT
0.2287125
1 Bluwhale Points (BLUP) sang NGN
2.745225
1 Bluwhale Points (BLUP) sang COP
$7.29571875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang ZAR
R.0.03268125
1 Bluwhale Points (BLUP) sang UAH
0.07813125
1 Bluwhale Points (BLUP) sang TZS
T.Sh.4.6525875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang VES
Bs0.39375
1 Bluwhale Points (BLUP) sang CLP
$1.78125
1 Bluwhale Points (BLUP) sang PKR
Rs0.5295
1 Bluwhale Points (BLUP) sang KZT
1.00805625
1 Bluwhale Points (BLUP) sang THB
฿0.06159375
1 Bluwhale Points (BLUP) sang TWD
NT$0.05765625
1 Bluwhale Points (BLUP) sang AED
د.إ0.00688125
1 Bluwhale Points (BLUP) sang CHF
Fr0.00148125
1 Bluwhale Points (BLUP) sang HKD
HK$0.01456875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang AMD
֏0.7159125
1 Bluwhale Points (BLUP) sang MAD
.د.م0.01730625
1 Bluwhale Points (BLUP) sang MXN
$0.034575
1 Bluwhale Points (BLUP) sang SAR
ريال0.00703125
1 Bluwhale Points (BLUP) sang ETB
Br0.28186875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang KES
KSh0.24151875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang JOD
د.أ0.001329375
1 Bluwhale Points (BLUP) sang PLN
0.006825
1 Bluwhale Points (BLUP) sang RON
лв0.0082125
1 Bluwhale Points (BLUP) sang SEK
kr0.01764375
1 Bluwhale Points (BLUP) sang BGN
лв0.00315
1 Bluwhale Points (BLUP) sang HUF
Ft0.6294
1 Bluwhale Points (BLUP) sang CZK
0.0392625
1 Bluwhale Points (BLUP) sang KWD
د.ك0.00057375
1 Bluwhale Points (BLUP) sang ILS
0.00616875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang BOB
Bs0.01291875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang AZN
0.0031875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang TJS
SM0.01725
1 Bluwhale Points (BLUP) sang GEL
0.0050625
1 Bluwhale Points (BLUP) sang AOA
Kz1.71545625
1 Bluwhale Points (BLUP) sang BHD
.د.ب0.000705
1 Bluwhale Points (BLUP) sang BMD
$0.001875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang DKK
kr0.01205625
1 Bluwhale Points (BLUP) sang HNL
L0.04910625
1 Bluwhale Points (BLUP) sang MUR
0.0852375
1 Bluwhale Points (BLUP) sang NAD
$0.03271875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang NOK
kr0.0187875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang NZD
$0.0032625
1 Bluwhale Points (BLUP) sang PAB
B/.0.001875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang PGK
K0.00785625
1 Bluwhale Points (BLUP) sang QAR
ر.ق0.006825
1 Bluwhale Points (BLUP) sang RSD
дин.0.1894875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang UZS
soʻm22.59035625
1 Bluwhale Points (BLUP) sang ALL
L0.15605625
1 Bluwhale Points (BLUP) sang ANG
ƒ0.00335625
1 Bluwhale Points (BLUP) sang AWG
ƒ0.003375
1 Bluwhale Points (BLUP) sang BBD
$0.00375
1 Bluwhale Points (BLUP) sang BAM
KM0.00315
1 Bluwhale Points (BLUP) sang BIF
Fr5.514375
1 Bluwhale Points (BLUP) sang BND
$0.00241875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang BSD
$0.001875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang JMD
$0.30076875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang KHR
7.56046875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang KMF
Fr0.795
1 Bluwhale Points (BLUP) sang LAK
40.76086875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang LKR
රු0.56731875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang MDL
L0.0318
1 Bluwhale Points (BLUP) sang MGA
Ar8.4080625
1 Bluwhale Points (BLUP) sang MOP
P0.0149625
1 Bluwhale Points (BLUP) sang MVR
0.0286875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang MWK
MK3.2495625
1 Bluwhale Points (BLUP) sang MZN
MT0.1198125
1 Bluwhale Points (BLUP) sang NPR
रु0.26263125
1 Bluwhale Points (BLUP) sang PYG
13.20375
1 Bluwhale Points (BLUP) sang RWF
Fr2.716875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang SBD
$0.01543125
1 Bluwhale Points (BLUP) sang SCR
0.025425
1 Bluwhale Points (BLUP) sang SRD
$0.074325
1 Bluwhale Points (BLUP) sang SVC
$0.01635
1 Bluwhale Points (BLUP) sang SZL
L0.03271875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang TMT
m0.00658125
1 Bluwhale Points (BLUP) sang TND
د.ت0.005499375
1 Bluwhale Points (BLUP) sang TTD
$0.01269375
1 Bluwhale Points (BLUP) sang UGX
Sh6.5325
1 Bluwhale Points (BLUP) sang XAF
Fr1.059375
1 Bluwhale Points (BLUP) sang XCD
$0.0050625
1 Bluwhale Points (BLUP) sang XOF
Fr1.059375
1 Bluwhale Points (BLUP) sang XPF
Fr0.19125
1 Bluwhale Points (BLUP) sang BWP
P0.02686875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang BZD
$0.00375
1 Bluwhale Points (BLUP) sang CVE
$0.17799375
1 Bluwhale Points (BLUP) sang DJF
Fr0.331875
1 Bluwhale Points (BLUP) sang DOP
$0.11919375
1 Bluwhale Points (BLUP) sang DZD
د.ج0.24465
1 Bluwhale Points (BLUP) sang FJD
$0.0043125
1 Bluwhale Points (BLUP) sang GNF
Fr16.303125
1 Bluwhale Points (BLUP) sang GTQ
Q0.014325
1 Bluwhale Points (BLUP) sang GYD
$0.391275
1 Bluwhale Points (BLUP) sang ISK
kr0.22875

Nguồn Bluwhale Points

Để hiểu thêm về Bluwhale Points, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Bluwhale Points
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Bluwhale Points

Hôm nay giá của Bluwhale Points (BLUP) là bao nhiêu?
Giá BLUP theo thời gian thực bằng USD là 0.001875 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của BLUP sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của BLUP sang USD là $ 0.001875. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Bluwhale Points là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của BLUP là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của BLUP là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của BLUP là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BLUP là bao nhiêu?
BLUP đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của BLUP là bao nhiêu?
BLUP từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của BLUP là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của BLUP là $ 7.92K USD.
BLUP có tăng giá trong năm nay không?
BLUP có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá BLUP để xem phân tích chi tiết hơn.
Cập nhập quan trọng về ngành Bluwhale Points (BLUP)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

